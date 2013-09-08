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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için VLC medya oynatıcısı 2.1.0 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için VLC medya oynatıcısı 2.1.0 sürümüne güncellendi
Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz haftalarda Apple App Store bünyesine geri dönen VLC medya oynatıcısı, iOS için 2.1.0 sürümüne güncellendi.  
Popüler medya oynatıcısı VLC, yapılan güncelleme ile farklı diller için altyazı geliştirmelerine, uPnP ve FTP sunucu bulma ve oynatma desteği desteğine, yeni menü ve uygulama akışına, sadece ses dosyalarının oynatılmasına ve genel olarak performans artışlarına kavuşmuş durumda. İçerisine yeni dil seçenekleri de eklenen uygulama, bazı yeni menü seçenekleriyle de artık daha etikili bir kullanım deneyimi sağlayabiliyor.
Yayınlayan yeni güncelleme ile beraber VLC medya oynatıcısına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

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