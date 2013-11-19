iOS için Vimeo güncellendi: AirDrop desteği ve daha fazlası

Internet dünyasının popüler video paylaşım platformlarından olan Vimeo, aynı isimli iOS uygulamasını güncelledi.

Son güncelleme ile birlikte AirDrop desteğine kavuşan Vimeo uygulaması, bu sayede kullanıcılara internet bağlantısına ihtiyaç duymadan yakınlarındaki arkadaşlarıyla video paylaşımı yapılmasına imkan sunuyor. Yeni "gelen beslemeler" bölümü ile kullanıcılara hesapları için sosyal gelen kutusuna sahip olan yeni Vimeo; ayrıca kullanıcılara video izlerken kullanmak istedikleri bağlantı türünü (Hücresel ya da Wi-Fi) seçmelerine de olanak veriyor. Yeni güncelleme, bu yeniliklerin dışında genel performans ve çeşitli stabilite iyileştirmelerini de içeriyor.

Vimeo uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: