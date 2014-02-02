iOS için çizim uygulaması Sketchify! ücretsiz yapıldı

iOS 6 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad için geliştirilen çizim uygulaması Sketchify!, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Kişilere alıştıkları çizim doğallığını vermek adına bünyesinde 30 farklı kâğıt seçeneği, 15 farklı renk ve 10 farklı tema barındıran Sketchify!, akla gelen fikirlerin basit şekilde çizilmesine imkan tanıyor ve bu çizimleri kategoriler halinde gruplandırabiliyor. Sayfa geçişleri gerçeğine uygun olarak hazırlanan uygulama, aynı zamanda kopya aracına ve paylaşma yeteneğine de sahip.





Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Sketchify!, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/sketchify!-unlimited-notepads/id642833379?mt=8