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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için çizim uygulaması Sketchify! ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için çizim uygulaması Sketchify! ücretsiz yapıldı
iOS 6 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad için geliştirilen çizim uygulaması Sketchify!, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Kişilere alıştıkları çizim doğallığını vermek adına bünyesinde 30 farklı kâğıt seçeneği, 15 farklı renk ve 10 farklı tema barındıran Sketchify!, akla gelen fikirlerin basit şekilde çizilmesine imkan tanıyor ve bu çizimleri kategoriler halinde gruplandırabiliyor. Sayfa geçişleri gerçeğine uygun olarak hazırlanan uygulama, aynı zamanda kopya aracına ve paylaşma yeteneğine de sahip.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Sketchify!, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/sketchify!-unlimited-notepads/id642833379?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nz9 5 yıl
iCloud a atalım bakalım, iPad alınca işe yarayacak :)
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musAKka 5 yıl
Sanırım tekrar ücretli hale getirilmiş. 3.59 TL yazıyor.
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