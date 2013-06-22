iOS için fotoğraf galeri uygulaması: Photoful

Apple'ın yeni tanıttığı iOS 7 işletim sistemi ile kullanıcılara sunacağı galeri özelliklerini mevcut cihazlar üzerine getiren Photoful uygulaması, başarılı özelliklerini ücretsiz olarak sunuyor.

Daha önce PhotoSocial ismiyle yer alan ve yapılan değişiklikler sonrası Photoful ismiyle kullanıma sunulan uygulama, çekilen fotoğrafların günlere göre sıralanmasına, fotoğraflara etiketler verilmesine, farklı efektler uygulanmasına imkan veriyor ve ayrıca kameranın dahili galeri uygulaması ile senkron halinde çalışabiliyor.

buradan indirebilirsiniz. Oldukça sade bir ara yüz ile hazırlanan Photoful, dokunmatik ekranların sunduklarından sonuna kadar yararlanabiliyor. iOS 5.0 ve üzeri iPhone modelleri ile çalışabilen uygulamayı, ücretsiz olarakindirebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/id572977272?ls=1&mt=8