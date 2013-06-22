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iOS için fotoğraf galeri uygulaması: Photoful

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için fotoğraf galeri uygulaması: Photoful
Apple'ın yeni tanıttığı iOS 7 işletim sistemi ile kullanıcılara sunacağı galeri özelliklerini mevcut cihazlar üzerine getiren Photoful uygulaması, başarılı özelliklerini ücretsiz olarak sunuyor.
Daha önce PhotoSocial ismiyle yer alan ve yapılan değişiklikler sonrası Photoful ismiyle kullanıma sunulan uygulama, çekilen fotoğrafların günlere göre sıralanmasına, fotoğraflara etiketler verilmesine, farklı efektler uygulanmasına imkan veriyor ve ayrıca kameranın dahili galeri uygulaması ile senkron halinde çalışabiliyor.
Oldukça sade bir ara yüz ile hazırlanan Photoful, dokunmatik ekranların sunduklarından sonuna kadar yararlanabiliyor. iOS 5.0 ve üzeri iPhone modelleri ile çalışabilen uygulamayı, ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/id572977272?ls=1&mt=8 Yorum Yaz
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Doanc4n 6 yıl
iPhotos dan çok daha iyi bir uygulama.
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Smile75 6 yıl
iOS 7'yi desteklemeyen cihazlara veya geçmek istemeyen kişiler için iOS 7 Fotoğraf özelliğini kullanma imkanı veren bir cihaz olmuş.
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M.Uzun 6 yıl
Reklam bile olsa harika olmuş uygulamaya bayıldım :D teşekkürler iOS 7 çıkana dek bunla idare edebilirim
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