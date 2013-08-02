iOS için geliştirilen Photochop uygulaması, özel araçlarıyla fotoğrafları farklı bir yapıya sokuyor

Big Bucket Software tarafından iOS 5.1 ve üzeri cihazlar için geliştirilen yeni uygulamalardan Photochop, fotoğrafları oldukça farklı bir yapıya büründürebiliyor.

İçerisine eklenen fotoğrafların kesilmesine, fayans şeklinde kırılmasına, boyutlandırma yapılmasına ve kişilerin yüzlerinin garip görünmesi için bozulmasına imkan sağlayarak ortaya oldukça ilginç ve farklı sonuçlar çıkartabilen Photochop, hazırlanan bu fotoğrafları Facebook, Instagram ya da Twitter gibi servisler üzerine direkt olarak aktarabiliyor. Ayrıca oluşturulan fotoğraflara çerçeve ekleyebilen uygulama, oldukça basit bir ara yüz ile hazırlanmış durumda.

1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Photochop uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id680467716?mt=8