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iOS için hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulamarından Reflection artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,1b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulamarından Reflection artık ücretsiz
Lotogram tarafından iOS 5.0 üzeri iPhone ile iPod Touch için geliştirilen Reflection, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Temel olarak başarılı arayüzü ile çekilen fotoğraflara su yansıması ve dalgalanma ekleyebilen Reflection, alt tarafında yer alan ayar seçenekleriyle de bu işlemi hızlı bir şekilde yerine getirebiliyor. Yansımanın miktarını da belirleyebilen uygulama, kesme yanında farklı filtreler de ekleyebiliyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Reflection, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id672111257?mt=8 Yorum Yaz
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