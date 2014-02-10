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iOS için hazırlanan fotoğraf uygulaması Notograph ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için hazırlanan fotoğraf uygulaması Notograph ücretsiz yapıldı
iOS 5.0 üstü iPhone ile iPod Touch için Craig Bradley tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması Notograph artık ücretsiz.

Basit yapısıyla kişilerin uygulamayı açar açmaz fotoğraf çekmesine imkan tanıyan Notograph, çekilen fotoğrafların belirli bölümlerinden kayıt alarak daha sonra inceleme sırasında kolay hatırlama sağlayabiliyor ve isim, tarih ve saat bilgilerini de ekleme yapabiliyor. Oldukça faydalı olarak iCloud ve Dropbox ile senkronizasyon yapabilen uygulama, paylaşma noktasında da Facebook ile Twitter temelli çalışma yapabiliyor. İki farklı kamerayı da kullanılabilen Notograph, cihazların flaşını da açabiliyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Notograph, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id665462557?mt=8 Yorum Yaz
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