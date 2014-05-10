iOS için hazırlanan zaman tüneli oluşturma uygulaması Timeline 3D ücretsiz yapıldı

BEEDOCS adlı geliştirici tarafından hazırlanan Timeline 3D, kısa bir süre için ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad üzerinde çalışabilen Timeline 3D, kişilerin ev, okul ya da iş amaçlı zaman tünelleri hazırlanmasına imkan tanıyor. Bu zaman tünellerini üç boyutlu hazırlayarak üst düzey bir deneyim sunabilen uygulama, etkinlik oluşturma noktasında basit bir giriş sistemiyle geliyor ve PowerPoint ile Keynote'a sunum şeklinde çıktı verebiliyor. Airplay desteğini de bünyesinde taşıyan Timeline 3D, zaman tüneli için belirlenen etkinliklere fotoğraflar yanında videolar da ekleyebiliyor.





Daha önce 20,99 TL'ye satılan Timeline 3D, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id522442098?mt=8