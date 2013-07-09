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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Instagram güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Instagram güncellendi

Popüler fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram'ın iOS uygulaması güncellendi. Yeni güncelleme küçük ancak önemli iyileştirmeler getiriyor.

Yayınlanan güncelleme ile sürümü 4.0.2'ye yükseltilen Instagram uygulamasında bundan böyle yatay konumdayken fotoğraf ya da hareketli görüntü kaydı yapabilmek mümkün. Güncellemenin bir diğer önemli yeniliği ise Instagram'ın çok yeni özelliği olan Cinema moduyla ilgili. Hareketli görüntü kaydı esnasında istenmeyen titreşimlerin önüne geçen Cinema modunda, artık iPhone'ların ön kamerası da kullanılabilecek.

Güncelleme ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz ve uygulamayı yükleyebileceğiniz Instagram'ın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


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Erkka 6 yıl
Herhangi bir uygulamanın güncellemesi için biz kullanıcılar konu açsak büyük ihtimal konu silinirdi
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beyinsis 6 yıl Erkka
Swedish House Mafia

Herhangi bir uygulamanın güncellemesi için biz kullanıcılar konu açsak büyük ihtimal konu silinirdi

bu instagram. herhangi bir uygulama değil... ufak tefek güncellemelere de ana versiyon numarası vermek moda oldu artık. firefox ta v22 ye vurdu.
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from_anatolia 6 yıl
4-5 gün oluyor bu güncelleme çıkalı...
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DH Misafiri 6 yıl
güzel
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CeCCilo 6 yıl
Allah razı olsun böyle bir mübarek günde
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