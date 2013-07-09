iOS için Instagram güncellendi

Popüler fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram'ın iOS uygulaması güncellendi. Yeni güncelleme küçük ancak önemli iyileştirmeler getiriyor.

Yayınlanan güncelleme ile sürümü 4.0.2'ye yükseltilen Instagram uygulamasında bundan böyle yatay konumdayken fotoğraf ya da hareketli görüntü kaydı yapabilmek mümkün. Güncellemenin bir diğer önemli yeniliği ise Instagram'ın çok yeni özelliği olan Cinema moduyla ilgili. Hareketli görüntü kaydı esnasında istenmeyen titreşimlerin önüne geçen Cinema modunda, artık iPhone'ların ön kamerası da kullanılabilecek.

Güncelleme ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz ve uygulamayı yükleyebileceğiniz Instagram'ın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.