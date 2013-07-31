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iOS için yeni bir fotoğraf uygulaması: BananaCam

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için yeni bir fotoğraf uygulaması: BananaCam
Apple'ın iPhone modelinin artan kamera ve genel performansını çok daha iyi şekilde değerlendirmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen en son fotoğraf uygulamalarından BananaCam, oldukça sade bir yapıyla karşımıza çıkıyor.
Direkt olarak kendi içerisinde çekilen ya da başka ortamlardan yüklenen fotoğraflara, ana ekranı üzerinde yer alan numaralandırılmış 10 adet filtrenin uygulanmasını sağlayan BananaCam, düzenlenen fotoğrafların basit bir şekikde cihaz içerisine ya da Facebook, Twitter ve Instagram gibi servisler üzerinde üzerine aktarılmasına imkan veriyor.
Sade yapısıyla hızlı ve kolay bir kullanım sağlayan BananaCam uygulaması, Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan 3,59 TL fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

http://bananacameraco.com/bananacam/ Yorum Yaz
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bekecomer 6 yıl
banana bundan?
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Awesome 6 yıl
Reklam mı aldınız ? Zaten geçmişteki bir çok bedava uygulamada vardı bu. Birde iOS 7 ile zaten kameraya ekleniyor.
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