iOS ile OSX arası veri aktarımı için hazırlanan yeni uygulama: AirBridge

Beyondf adlı geliştirici tarafından hazırlanan ve OSX 10.8 üstü 64-bit işlemcili bilgisayarlar ile uyumlu olarak çalışabilen AirBridge, iOS cihazlarla veri aktarımı için yeni bir seçenek oluşturuyor.





Yüklendiği sistemlerin üst barına eklenen AirBridge, aynı ağda bulunan diğer iOS cihazlara fotoğraf, metin ya da Url aktarımı yapabiliyor. Telefon içerisinde yer alan fotoğraf rulosunu hızlı şekilde Mac tarafına kopyalayabilen uygulama, sürükle bırak mantığıyla da rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Mac uyumlu AirBridge uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Veri aktarımı için gereken iOS uyumlu versiyon ise yine ücretsiz olarak burada yer alıyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id838825412?mt=12