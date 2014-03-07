iOS tarafının CloudApp istemcisi Cloudier ücretsiz yapıldı

Jackie Tran tarafından iOS 6.0 üstü iPhone ile iPod Touch için hazırlanan CloudApp istemcisi Cloudier, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Ücretsiz üyeliklere günde 10 dosya ve her dosya için maksimum 25MB limitiyle paylaşma imkanı tanıyan CloudApp bulut depolama servisi istemcisi Cloudier, kişilerin fotoğraf, video ve metin temelli yükleme / paylaşma yapmasını sağlayabiliyor ve organize kalkınması için başarılı bir yapı ortaya koyuyor. Sade bir arayüzle gelen uygulama, filtre temelli sıralama da yapabiliyor.





Daha önce 5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Cloudier uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id592725830?mt=8