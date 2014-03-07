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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS tarafının CloudApp istemcisi Cloudier ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS tarafının CloudApp istemcisi Cloudier ücretsiz yapıldı
Jackie Tran tarafından iOS 6.0 üstü iPhone ile iPod Touch için hazırlanan CloudApp istemcisi Cloudier, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Ücretsiz üyeliklere günde 10 dosya ve her dosya için maksimum 25MB limitiyle paylaşma imkanı tanıyan CloudApp bulut depolama servisi istemcisi Cloudier, kişilerin fotoğraf, video ve metin temelli yükleme / paylaşma yapmasını sağlayabiliyor ve organize kalkınması için başarılı bir yapı ortaya koyuyor. Sade bir arayüzle gelen uygulama, filtre temelli sıralama da yapabiliyor.

Daha önce 5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Cloudier uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id592725830?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zazian_12 5 yıl
şu DH ekibi ne zaman vazgececek bu sacma sapan ios reklam yonteminden. hergun zilyontane uygulamaccikiyor ve guncelleniyor. Can TUNCER piyonu ve yaptigi reklamlardan gina geldi. yapiyorsaniz da anasayfayi kirletmeyin bari.
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