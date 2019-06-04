iOS uygulamaları sonbaharda macOS platformunda

Apple’ın iOS deneyimi ile macOS deneyimini birbirine yaklaştırmak istediği bilinen bir gerçek. İlk kez geçen yıl belirli iOS uygulamalarının macOS platformunda erişilebilir olması ile bu konuda adım atılmıştı. Bu yıl ise destek genişliyor.

Project Catalyst neler sunuyor?

Apple’ın macOS Catalina tanıtımında yaptığı açıklamaya göre Project Catalyst olarak adlandırılan yeni program kapsamında geliştiriciler iOS uygulamalarını macOS platformuna taşıyabilecekler. Program ilk olarak Marzipan kod adıyla başlamıştı.

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Project Catalyst programında tek bir ekip hem iOS hem iPadOS hem de macOS için uygulama geliştirebilecek. Böylece her platform için farklı kaynak ayırma zorluğu ve maliyeti ortadan kalkacak. Örneğin Asphalt 9: Legends oyununun macOS portu 1 günde tamamlanmış.

Project Catalyst programında şimdiden Gameloft, Twitter, Atlassian gibi geliştiriciler uygulamalarını hazırlamış durumda. Sonbaharda macOS Catalina ile birlikte Project Catalyst uyumlu tüm uygulamalar masa üstü kullanıcıların beğenisine sunulacak.