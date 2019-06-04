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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uygulamaları sonbaharda macOS platformunda

Geçen yıl Apple’ın ilk adımını attığı iOS uygulamalarının macOS üzerinde çalıştırılabilmesi projesinde önemli bir dönemde geçiliyor. Sonbaharda üçüncü taraf uygulamalar da destek verecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın iOS deneyimi ile macOS deneyimini birbirine yaklaştırmak istediği bilinen bir gerçek. İlk kez geçen yıl belirli iOS uygulamalarının macOS platformunda erişilebilir olması ile bu konuda adım atılmıştı. Bu yıl ise destek genişliyor.

Project Catalyst neler sunuyor?

Apple’ın macOS Catalina tanıtımında yaptığı açıklamaya göre Project Catalyst olarak adlandırılan yeni program kapsamında geliştiriciler iOS uygulamalarını macOS platformuna taşıyabilecekler. Program ilk olarak Marzipan kod adıyla başlamıştı.

Ayrıca Bkz. "Modüler Mac Pro tanıtıldı"

Project Catalyst programında tek bir ekip hem iOS hem iPadOS hem de macOS için uygulama geliştirebilecek. Böylece her platform için farklı kaynak ayırma zorluğu ve maliyeti ortadan kalkacak. Örneğin Asphalt 9: Legends oyununun macOS portu 1 günde tamamlanmış.

Project Catalyst programında şimdiden Gameloft, Twitter, Atlassian gibi geliştiriciler uygulamalarını hazırlamış durumda. Sonbaharda macOS Catalina ile birlikte Project Catalyst uyumlu tüm uygulamalar masa üstü kullanıcıların beğenisine sunulacak.

 

https://www.slashgear.com/apples-project-catalyst-will-bring-ios-apps-to-macos-catalina-this-fall-03579044/ Yorum Yaz
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nefendim 1 hf. en beğenilen terimer
Kardeş oradaki kör topal. Buradaki ferrari
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osmanak 6 gün
Mac kullanıcısı olarak bu habere çok sevindim. Uygulama geliştiricilerini çok uğraştırmaycaksa bu süreç, birçok mac uygulamamız olacak yakında...
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gun 1 hf.
Türkiye’de Mac kullanımı yüksek olsa bizim uygulamanın bile MacOS versiyonu yapılabilir.
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Whippoorwill 1 hf.
Beklediğim haber.
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foreveriphone 1 hf.
Harika bir haber bu, 2 milyonluk bir market macOS'a gelirse coşar pc
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terimer 1 hf.
Android + Linux/Windows tarafinda cok uzun zamandir varolan seyler her zaman oldugu gibi daha yeni geliyor apple'a :-D
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nefendim 1 hf. terimer
Kardeş oradaki kör topal. Buradaki ferrari
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nefendim 1 hf.
Ek ücret yoksa süper.
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