iOS uyumlu Camera+, yeni geliştirmeler ile güncellendi

Tap tap tap adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması Camera+, birçok yeni geliştirme ile 5.1 sürümüne güncelledi.

10 milyondan fazla satış rakamına ulaşan popüler fotoğraf uygulaması Camera+, bünyesinde üst düzey fotoğraf çekim ile düzenleme ayarları içeriyor ve iOS 7'ye uygun bir arayüzle geliyor. iCloud üzerinden senkronizasyon desteğine de sahip olan uygulama, yayınlanan yeni sürümüyle ise artık 16x9 geniş açı çekimler yapabiliyor, uzun dokunma ile yapılan ayarlamaları sıfırlayabiliyor, yeni boost özelliğiyle filtre yoğunluğunu %200 seviyesine taşıyabiliyor, düzenleme için bölüm seçim ayarına kavuşuyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtularak daha performanslı çalışma gösterebiliyor.

3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Camera+ uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.macrumors.com/2014/02/20/camera-plus-widescreen-update/