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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu Camera+, yeni geliştirmeler ile güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,6b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu Camera+, yeni geliştirmeler ile güncellendi
Tap tap tap adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması Camera+, birçok yeni geliştirme ile 5.1 sürümüne güncelledi.
10 milyondan fazla satış rakamına ulaşan popüler fotoğraf uygulaması Camera+, bünyesinde üst düzey fotoğraf çekim ile düzenleme ayarları içeriyor ve iOS 7'ye uygun bir arayüzle geliyor. iCloud üzerinden senkronizasyon desteğine de sahip olan uygulama, yayınlanan yeni sürümüyle ise artık 16x9 geniş açı çekimler yapabiliyor, uzun dokunma ile yapılan ayarlamaları sıfırlayabiliyor, yeni boost özelliğiyle filtre yoğunluğunu %200 seviyesine taşıyabiliyor, düzenleme için bölüm seçim ayarına kavuşuyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtularak daha performanslı çalışma gösterebiliyor.
3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Camera+ uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.macrumors.com/2014/02/20/camera-plus-widescreen-update/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zazian_12 5 yıl
arkadas ne gereksiz bir adamsin senCan Tuncer. ana sayfayi cöpe cevirdin resmen. bu kadar da Apple reklami yapilmaz ki. Yapiyorsaniz da adam akilli yapin bari. ayni gereksiz tavirlari diger platformlar icin de bekleriz. boylece bu ucuz reklam yontemi icin para almadiginiza inandirabilirsiniz.
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