iOS uyumlu çizim uygulaması Procreate, yeni geliştirmelerle güncellendi

Geçtiğimiz gün iOS 7 desteğine kavuşan popüler çizim uygulaması Procreate, şimdi ise yeni değişiklikler ile 2.0.1 sürüme güncellendi.

Kişilerin iPad modelleri üzerinde yüksek çözünürlüklü çizimler yapabilmesine olanak sağlayan ve içerisinde birçok özel araç bulunan Procreate, OpenGL temelli boyama motoruyla da üst seviye tepki ve yumuşak sonuçlar ortaya koyabiliyor. Katmalar (128 farklı) ile çalışma desteği yanında profesyonel düzey karışım modları unutulmayan uygulama, 250 adım geriye dönülmesine ve hazırlanan tasarım ya da çizimlerin Dropbox bulut depolama servisine aktarılmasına izin veriyor, tasarım sürecini Full HD çözünürlükte video kaydı altına alabiliyor. Piyasada yer alan birçok stylus kaleme de destek veren gelişmiş çizim uygulaması Procreate, Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel bir tasarımla geliyor ve 64-bit işlemcili cihazlarda çalışabiliyor. Yayınlanan 2.0.1 sürümüyle ise birçok stylus kalemin altında imzası bulunan Adonit firmasının en son yazılım geliştirme kitine destek vermeye başlayan Procreate, performans ve kullanıcı deneyimi açısından da yeni geliştirmelere kavuşuyor, aynı zamanda öğrenilen birçok hatadan arındırılıyor.





10,99 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Procreate uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın gücünü gösteren ve Kyle Lambert tarafından hazırlanan harika çizim videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id425073498?mt=8