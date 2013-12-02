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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu çizim uygulaması Procreate, yeni geliştirmelerle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu çizim uygulaması Procreate, yeni geliştirmelerle güncellendi
Geçtiğimiz gün iOS 7 desteğine kavuşan popüler çizim uygulaması Procreate, şimdi ise yeni değişiklikler ile 2.0.1 sürüme güncellendi.
Kişilerin iPad modelleri üzerinde yüksek çözünürlüklü çizimler yapabilmesine olanak sağlayan ve içerisinde birçok özel araç bulunan Procreate, OpenGL temelli boyama motoruyla da üst seviye tepki ve yumuşak sonuçlar ortaya koyabiliyor. Katmalar (128 farklı) ile çalışma desteği yanında profesyonel düzey karışım modları unutulmayan uygulama, 250 adım geriye dönülmesine ve hazırlanan tasarım ya da çizimlerin Dropbox bulut depolama servisine aktarılmasına izin veriyor, tasarım sürecini Full HD çözünürlükte video kaydı altına alabiliyor. Piyasada yer alan birçok stylus kaleme de destek veren gelişmiş çizim uygulaması Procreate, Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel bir tasarımla geliyor ve 64-bit işlemcili cihazlarda çalışabiliyor. Yayınlanan 2.0.1 sürümüyle ise birçok stylus kalemin altında imzası bulunan Adonit firmasının en son yazılım geliştirme kitine destek vermeye başlayan Procreate, performans ve kullanıcı deneyimi açısından da yeni geliştirmelere kavuşuyor, aynı zamanda öğrenilen birçok hatadan arındırılıyor.

10,99 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Procreate uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın gücünü gösteren ve Kyle Lambert tarafından hazırlanan harika çizim videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id425073498?mt=8 Yorum Yaz
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EagleTibet 6 yıl
Açıkcası ben pek inandırıcı bulmadım yani nette yüzlerce hatta binlerce böyle çizim videoları var ama hiçbiri bu kadar gerçekci deil ve + olarak en önemlisi bi kalem yardımıyla çizilio. Ordaki bazı çizgileri kalemle bile çizmek işkenceye dönerken ipadde parmakla bunları çizmek çok çok daha zor olsa gerek. Eğer bu video Note 3 ile ve ya başka bi kalemli cihaz ile yapılsaydı eyv derdim ama tamamen insanları kandırma üzerine kurulmuş bi uygulama. Parasına deymez.

EDİT: Uygulamaya kandırmaca demişim cümlenin doğrusu video kandırmaca olucaktı.
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steelpanther 6 yıl EagleTibet
S_NM_Z
Açıkcası ben pek inandırıcı bulmadım yani nette yüzlerce hatta binlerce böyle çizim videoları var ama hiçbiri bu kadar gerçekci deil ve + olarak en önemlisi bi kalem yardımıyla çizilio. Ordaki bazı çizgileri kalemle bile çizmek işkenceye dönerken ipadde parmakla bunları çizmek çok çok daha zor olsa gerek. Eğer bu video Note 3 ile ve ya başka bi kalemli cihaz ile yapılsaydı eyv derdim ama tamamen insanları kandırma üzerine kurulmuş bi uygulama. Parasına deymez.

Uygulamayi hic kullanmadiniz herhalde, ben uzunca sure kullandim, gerek kalemle gerek parmakla. Tabii ki boyle gercekci bir cizim yapmak inanilmaz zor, zaten 200+ saatlik bir emek var ortada ancak bu videoya bakip uygulamaya kandirmaca demeniz cok sacma. İnce cizgi dediginiz zoom yapip rahatlikla cizilebiliyor, kalem illa şart degil yani.
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Lord Melkor 6 yıl
Bu video gerçek olamaz
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