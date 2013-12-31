iOS uyumlu e-posta istemcisi Dispatch, indirime girdi

iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone ve iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak kullanılabilen e-posta istemcisi Dispatch, artık daha ucuza satın alınabiliyor.

Evernote, Pocket, Instapaper, Readability, Due, OmniFocus, Things, The HitList, Clear, Fantastical, 2 Days, Reminders, Asana, Chrome, 1Password, Dolphin, Safari, Maps, Google Maps, Calendar, Drafts ve Skype gibi destekli uygulamalar ile kurduğu etkileşim ile dikkat çeken ve aynı zamanda özel kaydırma hareketleriyle hızlı ve etkili bir kullanım yapısı sunabilen e-posta uygulaması Dispatch, iOS 7'ye özel tasarımıyla da oldukça sade ve güzel görünüyor. E-Posta gönderme ve alma noktasında sunduğu özelliklerle birçok farklı bölgenin en iyilerinden olmayı başaran uygulama, başarılı bir arama ve arşivleme sistemi sunuyor.

Daha önce 8,99 TL'ye satılan Dispatch e-posta uygulamasına an itibariyle buradan 3,39 TL fiyat etiketiyle ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id642022747?mt=8