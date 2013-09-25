Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu fotoğraf çekme ve düzenleme uygulaması Afterlight, 2.0 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
246
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS uyumlu fotoğraf çekme ve düzenleme uygulaması Afterlight, 2.0 sürümüne güncellendi
iOS 5.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri ile evrensel bir yapıda kullanılabilen fotoğraf çekme ve düzenleme uygulaması Afterlight, yeni özellikler ile 2.0 sürümüne güncellendi.
Oldukça sade ve basit ara yüzü üzerinde kişilere çektikleri ya da cihazlarına ekledikleri fotoğrafları 15 adet düzenleme aracı, 56 adet filtre seçeneği, 75 adet çerçeve ve 66 adet kaplamayla düzenleme imkanı tanıyan ve aynı zamanda içerisinde kesme / döndürme araçları bulunan Afterlight, hazırlanan fotoğrafları Facebook, Twitter, Flickr ve Instagram gibi servislere de aktarabiliyor. Yayınlanan 2.0 güncellemesi ile uygulama içi satın alma seçeneğiyle gelen arka plan paketine, 16 yeni düzenleme filtresine, kamera moduna eklenen netleme ve pozlama ayarlarına, otomatik kayıt seçeneğine, iPhone 5'e özel düşük ışık çekim özelliğine, pozlama ve sıcaklık araçlarının geliştirmelerine ve son olarak birçok sorundan arındırılmış stabil bir yapıya kavuşan Afterlight, artık çok daha kullanışlı bir yapı sunuyor.
1.79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Afterlight uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id573116090?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Huawei Ascend P6: Dünyanın En İnce Akıllı Telefonu Video İnceleme 6 yıl Monster'ın Oyun Canavarları Testte 17" Ekran GeForce GTX 780M Ekran Kartı 6 yıl Donanım Haber, Hawaii'de: AMD'den yeni nesil ekran kartları geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim