iOS uyumlu fotoğraf çekme ve düzenleme uygulaması Afterlight, 2.0 sürümüne güncellendi

iOS 5.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri ile evrensel bir yapıda kullanılabilen fotoğraf çekme ve düzenleme uygulaması Afterlight, yeni özellikler ile 2.0 sürümüne güncellendi.

Oldukça sade ve basit ara yüzü üzerinde kişilere çektikleri ya da cihazlarına ekledikleri fotoğrafları 15 adet düzenleme aracı, 56 adet filtre seçeneği, 75 adet çerçeve ve 66 adet kaplamayla düzenleme imkanı tanıyan ve aynı zamanda içerisinde kesme / döndürme araçları bulunan Afterlight, hazırlanan fotoğrafları Facebook, Twitter, Flickr ve Instagram gibi servislere de aktarabiliyor. Yayınlanan 2.0 güncellemesi ile uygulama içi satın alma seçeneğiyle gelen arka plan paketine, 16 yeni düzenleme filtresine, kamera moduna eklenen netleme ve pozlama ayarlarına, otomatik kayıt seçeneğine, iPhone 5'e özel düşük ışık çekim özelliğine, pozlama ve sıcaklık araçlarının geliştirmelerine ve son olarak birçok sorundan arındırılmış stabil bir yapıya kavuşan Afterlight, artık çok daha kullanışlı bir yapı sunuyor.

1.79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Afterlight uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id573116090?mt=8