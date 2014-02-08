iOS uyumlu fotoğraf çekme ve düzenleme uygulaması Afterlight güncellendi

iOS 5.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri ile evrensel bir yapıda kullanılabilen fotoğraf çekme ve düzenleme uygulaması Afterlight, yeni özellikler ile 2.2 sürümüne güncellendi.

Oldukça sade ve basit ara yüzü üzerinde kişilere çektikleri ya da cihazlarına ekledikleri fotoğrafları 15 adet düzenleme aracı, 56 adet filtre seçeneği, 75 adet çerçeve ve 66 adet kaplamayla düzenleme imkanı tanıyan ve aynı zamanda içerisinde kesme / döndürme araçları bulunan Afterlight, hazırlanan fotoğrafları Facebook, Twitter, Flickr ve Instagram gibi servislere de aktarabiliyor. Yayınlanan 2.2 güncellemesi ile Instagram'a fotoğraf aktarmak için kullanılan butonu ana ekrana kayıdırılan uygulama, aynı zamanda açık gri temasını düzenleme ekranında da sunabiliyor, kamera moduna beyaz ayarı için kitleme seçeneği ekleniyor, otomatik yatay çekim modu iPhone'u da destekliyor, bünyesine ücretsiz 3 yeni arkaplan ekleniyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtularak daha stabil bir yapı ortaya koyuyor.

1.79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Afterlight uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id573116090?mt=8