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iOS uyumlu fotoğraf temelli video uygulaması PhotoMotion bu günlük ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu fotoğraf temelli video uygulaması PhotoMotion bu günlük ücretsiz
iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için East Coast Pixel tarafından hazırlanan yeni uygulamalardan PhotoMotion, fotoğraflardan videolar oluşturabiliyor ve bugüne özel olarak ücretsiz elde edilebiliyor.

Siyah renkli arayüzü ile kademeli bir kullanım süreci sağlayan PhotoMotion, içerisine eklenen fotoğraflardan özel hareket ayarlamaları, müzik ve metin destekli süslemelere sahip videolar oluşturabiliyor. Yüz tanımaya bağlı olarak otomatik pozisyon ayarlaması da yapabildiği belirtilen uygulama, hazırlanan içerikleri daha sonra tekrar düzenlemek için kayıt altına alabiliyor ya da Instagram, Facebook, Tumblr gibi sosyal ağlara aktarabiliyor. Aynı zamanda geniş açı kayıt desteği veren PhotoMotion, video müzikleri için de cihazların dahili kütüphanesinden yararlanabiliyor.

Daha önce 1,99 TL fiyat etiketiyle satılan PhotoMotion, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id806306845?mt=8 Yorum Yaz
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