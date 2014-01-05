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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu fotoğraf uygulaması FLIP artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,1b
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3
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması FLIP artık ücretsiz
iOS 6.1 ve üstü iPhone ile iPod Touch modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması FLIP, bu günlük ücretsiz yapıldı.

Printzel adlı geliştirici tarafından hazırlanan FLIP, içerisine eklenen fotoğrafları çizgiseş şekilde döndürebiliyor ve bünyesinde bu işlemler için birçok hazır düzenleme seçeneği barındırıyor. Hazırlanan fotoğrafları Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerine aktarabilen FLIP, ilginç sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan FLIP uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id682058099?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Balawitz 5 yıl
Appstore'da kaç tane fotoğraf uygulaması var?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl Balawitz
Balawitz

Appstore'da kaç tane fotoğraf uygulaması var?

wp mağazasındaki toplam uygulama sayısı kadar
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