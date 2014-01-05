iOS uyumlu fotoğraf uygulaması FLIP artık ücretsiz

iOS 6.1 ve üstü iPhone ile iPod Touch modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması FLIP, bu günlük ücretsiz yapıldı.





Printzel adlı geliştirici tarafından hazırlanan FLIP, içerisine eklenen fotoğrafları çizgiseş şekilde döndürebiliyor ve bünyesinde bu işlemler için birçok hazır düzenleme seçeneği barındırıyor. Hazırlanan fotoğrafları Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerine aktarabilen FLIP, ilginç sonuçlar ortaya koyabiliyor.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan FLIP uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id682058099?mt=8