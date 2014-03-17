iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Path on ücretsiz yapıldı

iOS 5.1 ve üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak Peta Vision adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması Path on, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Fotoğraflar üzerinde oluşturulan çizgileri takip edebilen yazılar ekleyen Path on, bünyesinde 300 farklı font barındırıyor ve bu sayede farklı şekil ile tarzlara sahip ilginç sonuçlar ortaya koyabiliyor. Oldukça modern ve kullanımı kolay bir arayüzle hazırlanan uygulama, geniş metin ve filtre düzenleme seçeneklerini de bünyesinde barındırıyor.





Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Path on uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id596696015?mt=8