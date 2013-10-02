iOS uyumlu ses kayıt uygulaması RØDE Rec, iPad'e özel tasarım değişikliği ile güncellendi

Ses kayıt teknolojileri konusunda ürettiği donanım ürünleri yanında iOS uyumlu RØDE Rec isimli bir uygulama da geliştiren RØDE firması, bu uygulamasını yaptığı yeni eklemeler ve değişiklikler ile 2.8 sürümüne güncellendi.

iOS 6.0 üzeri iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak kullanılabilen ve ses kayıt sürecinde birçok faydalı ayar ile düzenleme seçeneği sunabilen RØDE Rec uygulaması, yayınlanan 2.8 sürümüyle artık iPad'e özel yeni bir ara yüze kavuşuyor ve ayrıca dışarıya toplu ya da MP3 formatında aktarım yapabiliyor. Genel olarak iPhone ve iPod Touch için de ara yüz iyileştirmeleri getiren güncelleme, uygulamanın performansını ve stabilitesini de ciddi oranda arttırıyor.

10,99 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen RØDE Rec profesyonel ses kayıt uygulamasına buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.rodemic.com