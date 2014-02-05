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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu tarama uygulaması JotNot Classic artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,1b
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu tarama uygulaması JotNot Classic artık ücretsiz
iOS 4.3 sonrası iPhone ile iPod Touch için geliştirilen tarama uygulaması JotNot Classic artık ücretsiz.

Birçok benzeri gibi cihazların kamerası ile farklı dökümanların kayıt altına alınmasına imkan tanıyan JotNot Classic, çektiği görüntüleri PDF formatında depolayabiliyor ve popüler servislerden Evernote ile Dropbox üzerine aktarabiliyor. Hazırlanan içerikleri etiket temelli kategorilere de ayıran uygulama, ayrıca otomatik tarama düzeltme ve Wi-Fi temelli aktarım yapabiliyor.

Daha önce 17,99$ fiyat etiketiyle satılan JotNot Classic uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id765885126?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratbekar 5 yıl
süper birşeye benziyor paylaşım ve öneri için teşekkürler
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