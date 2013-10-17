iOS uyumlu yeni Dropbox istemcisi: Boxei

iOS 7 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak geliştirilen popüler bulut depolama servisi Dropbox için geliştirilen yeni uygulama Boxei, sade yapısıyla kullanışlı özellikler sunuyor.



Son zamanlarda oldukça yüksek kullanıcı sayısına ulaşan Dropbox bulut depolama servisine erişim imkanı sağlayan Boxei, esas farkını yüklenen dosyalar için her türlü taşıma ve silme, kopyalama, yapıştırma, isimlendirme, paylaşma ve çevrimdışı depolama özellikleri ile ortaya koyuyor. iOS 7'nin verdiği destek ile geniş bildirim seçenekleri sunabilen uygulama, Dropbox servisinde yer alan fotoğrafları, sesleri ve vidoları direkt olarak kendi içerisinde de açarak kişilere zaman kazandırabiliyor.





Yakın zamanda iPad desteğine de kavuşacağı belirtilen Boxei uygulaması, 3,59 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id674521086?mt=8