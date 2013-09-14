iOS uyumlu yeni çeviri uygulaması: Vert

Günlük hayatımızda karşımıza çıkan farklı birimler arasında çeviri yapabilmek adına Andrej Mihelic tarafından geliştirilen Vert, iOS 5.0 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Oldukça sade ve kullanışlı bir ara yüz ile gelen Vert, 30 farklı kategoride (İvme, Açı, Alan, Döviz, Veri Boyutu, Yoğunluk, Enerji, Kuvvet, Frekans, Yakıt Tüketimi, Işık, Uzunluk / Mesafe, Güç, Basınç, Radyoaktivite, Hız, Sıcaklık, Zaman, Tork, Tipografi, Debi, Ağırlık / Kütle ve fazlası) 700 farklı birim arasında çeviri yapılmasına imkan tanıyor. Sık kullanılan birimlerin favoriye alınmasını da sağlayabilen uygulama, güncel para kurlarını da internet üzerinde güncelleyerek doğru sonuçlar ortaya koyabiliyor. Daha fazla çeviri biriminin ve kategorinin içerisine ekleneceği belirtilen Vert, daha önce yapılan çevirileri de hafızasında tutabiliyor ve iOS 7 işletim sistemine hazır bir yapıyla geliyor.

1.79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Vert çeviri uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id691346630?mt=8