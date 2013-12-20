Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu yeni fotoğraf filtre uygulaması: Faded

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
496
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS uyumlu yeni fotoğraf filtre uygulaması: Faded
iOS 6.0 ve üstü iPhone ile iPod Touch modelleriyle uyumlu olarak Vintage Noir adlı geliştirici tarafından hazırlanan yeni uygulamalardan Faded, fotoğraf düzenleme noktasında yeni bir alternatif getiriyor.

Kendi içerisinde çekilen ya da eklenen fotoğrafları, 34 ücretsiz ve 36 ücretli filtre ile olduğundan çok daha farklı bir yapıya sokabilen Faded, aynı zamanda birçok ışık ve çerçeve gibi efektler de uygulayabiliyor, pozlama, keskinlik, kumlama ile parlak noktalar için ayarları da bünyesinde barındırıyor. Hazırlanan fotoğrafları Instagram, Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, Dropbox ve Evernote gibi popüler sosyal ağlara aktarabilen Faded, oldukça modern bir arayüz tasarımıyla geliyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Faded uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id626583252?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Seagate 2TB SSHD Hibrit Sürücü Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim