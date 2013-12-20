iOS uyumlu yeni fotoğraf filtre uygulaması: Faded

iOS 6.0 ve üstü iPhone ile iPod Touch modelleriyle uyumlu olarak Vintage Noir adlı geliştirici tarafından hazırlanan yeni uygulamalardan Faded, fotoğraf düzenleme noktasında yeni bir alternatif getiriyor.





Kendi içerisinde çekilen ya da eklenen fotoğrafları, 34 ücretsiz ve 36 ücretli filtre ile olduğundan çok daha farklı bir yapıya sokabilen Faded, aynı zamanda birçok ışık ve çerçeve gibi efektler de uygulayabiliyor, pozlama, keskinlik, kumlama ile parlak noktalar için ayarları da bünyesinde barındırıyor. Hazırlanan fotoğrafları Instagram, Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, Dropbox ve Evernote gibi popüler sosyal ağlara aktarabilen Faded, oldukça modern bir arayüz tasarımıyla geliyor.





1,79 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Faded uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id626583252?mt=8