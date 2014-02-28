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iOS uyumlu yeni global saat uygulaması: Globo

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,5b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu yeni global saat uygulaması: Globo
iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için Marco Torretta tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Globo, farklı bölgelerin yerel saatlerini göstererek özellikle iş adamları için faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
Destek verdiği işletim sistemine uygun oldukça sade bir arayüzle gelen Globo, bu arayüzü üzerinden kişiler belirledikleri şehirlerin saatlerini gösterebiliyor. Sık sık seyahat eden ya da dış ülkeler ile alışveriş işlemleri yapan kişiler için saat farkından dolayı meydana gelebilecek iletişim sorunlarının önüne geçebilen uygulama, çevrimdışı olarak çalışma gösterebiliyor ve belirlenen bölgelere özel alarm kurabiliyor olmasıyla da oldukça kullanışlı bir yapı sunabiliyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satılan Globo uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id818329067?mt=8 Yorum Yaz
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