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iOS ve OSX için Microsoft OneNote güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS ve OSX için Microsoft OneNote güncellendi
Microsoft'un diğer platformlarda da yer alan not alma temelli popüler uygulaması OneNote, yeni özelliklerle iOS ve OSX tarafında güncellendi.
Kullanışlı arayüzü üzerinden zengin içeriğe sahip notlar alınmasına ve düzenlenmesine imkan tanıyan OneNote, iOS tarafında 2.2.1 sürümüne güncellendi ve aşağıda yer alan yeniliklere kavuştu;
  • iOS 7'ye özel yeni tasarım
  • Bölüm Sekmeleri: Artık bölümleri hızlıca oluşturabilir, yeniden adlandırabilir ve silebilirsiniz
  • Office Lens: Office Lens, OneNote'u cebinizdeki bir tarayıcıya dönüştürür. Bir belgenin veya beyaz tahtanın resmini çekersiniz ve Office Lens onu kırpar, düzeltir ve notlarınıza ekler
  • Hızlı Notlar: Bir şeyi hızlıca not etmeniz gerektiğinde sağ alt köşedeki "+" simgesini kullanın
  • Not defteri oluşturun: Artık istediğiniz kadar not defteri oluşturabilirsiniz.
OneNote'un Mac tarafından 15.1 sürümü ise şu değişiklikleri getiriyor;
  • Yazdırma: Notlarınızı veya yapılacaklar listenizi OneNote ile yazdırabilir ve PDF olarak kaydedebilirsiniz
  • Sürükleyin ve Bırakın: Resimleri web sitelerinden veya başka yerlerden Mac bilgisayarınıza sürükleyin ve doğrudan notlarınıza bırakın
  • Biçimlendirilmiş Metin: Uygulamalar arasında biçimlendirilmiş metin kopyalama ve yapıştırma özelliği eklendi. 
  • Biçim Boyacısı: Notlarınızın bir bölümündeki metinin biçimini kopyalayıp başka bir metne uygulamak için Biçim Boyacısı'nı kullanın
  • Köprüler: Artık notlarınıza bağlantılar ekleyebilir veya var olanlar düzenleyebilirsiniz.
OneNote'un ücretsiz olarak sunulan iOS sürümüne buradan, Mac sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://9to5mac.com/2014/05/01/microsoft-updates-onenote-for-iphone-mac-w-top-requested-features/ Yorum Yaz
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