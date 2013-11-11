iOS'in sevilen uygulamalarından Twitterrific 5 güncellendi

iOS platformunun sevilen Twitter uygulamalarından olan Twitterrific 5, yeni özellikler ve iyileştirmelerle güncellendi.

Kısa bir süreliğine %50 indirim ile fiyatı 5,49 TL'ye düşen Twitterrific 5, yeni güncellemeyle birçok iyileştirme ve hata gidermesine kavuşuyor. Güncellemenin getirdiği yenilik, iyileştirme ve hata gidermelerine hızlıca bakacak olursak;

Kullanıcı profilleri için yeni yerleşim

Yeni çek-yenile animasyonu

Profil bannerlarına dokunarak ulaşabilme

Fotoğraf görüntüleyicisinde fotoğrafın üzerinde yukarıya doğru kaydırma ile fotoğrafı kapatabilme

Çeşitli performans iyileştirmeleri

Uygulama açılışında kapanmaya neden olan sorun gideirldi

Güncelleme durumunda, silinen mesajların yeniden gösterilmesine neden olan sorun giderildi

DM ve bahsedilenler içerisinde kaydırma yapıldığında, bakılmaksızın geçilen DM ve bahsedilenler okundu olarak işaretlenmekte

Arama menüsü içerisinde kullanıcıların görüntülenmemesine neden olan hata giderildi

Çek-yenile fonksionunun çalışmamasına neden olan sorun giderildi

Uygulamanın arka planda yenilenmesi esnasında yeniden kimlik doğrulanmasına neden olan sorun giderildi

Haberin başında da söylediğimiz gibi kısa süreliğine %50 indirimde olan Twitterrific 5 hakkında detaylı bilgiyi, aşağıdaki bağlantıdan ulaşacağınız, App Store'daki sayfasından alabilirsiniz: