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iOS'in sevilen uygulamalarından Twitterrific 5 güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
342
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS'in sevilen uygulamalarından Twitterrific 5 güncellendi

iOS platformunun sevilen Twitter uygulamalarından olan Twitterrific 5, yeni özellikler ve iyileştirmelerle güncellendi.

Kısa bir süreliğine %50 indirim ile fiyatı 5,49 TL'ye düşen Twitterrific 5, yeni güncellemeyle birçok iyileştirme ve hata gidermesine kavuşuyor. Güncellemenin getirdiği yenilik, iyileştirme ve hata gidermelerine hızlıca bakacak olursak;

  • Kullanıcı profilleri için yeni yerleşim
  • Yeni çek-yenile animasyonu
  • Profil bannerlarına dokunarak ulaşabilme
  • Fotoğraf görüntüleyicisinde fotoğrafın üzerinde yukarıya doğru kaydırma ile fotoğrafı kapatabilme
  • Çeşitli performans iyileştirmeleri
  • Uygulama açılışında kapanmaya neden olan sorun gideirldi
  • Güncelleme durumunda, silinen mesajların yeniden gösterilmesine neden olan sorun giderildi
  • DM ve bahsedilenler içerisinde kaydırma yapıldığında, bakılmaksızın geçilen DM ve bahsedilenler okundu olarak işaretlenmekte
  • Arama menüsü içerisinde kullanıcıların görüntülenmemesine neden olan hata giderildi
  • Çek-yenile fonksionunun çalışmamasına neden olan sorun giderildi
  • Uygulamanın arka planda yenilenmesi esnasında yeniden kimlik doğrulanmasına neden olan sorun giderildi

Haberin başında da söylediğimiz gibi kısa süreliğine %50 indirimde olan Twitterrific 5 hakkında detaylı bilgiyi, aşağıdaki bağlantıdan ulaşacağınız, App Store'daki sayfasından alabilirsiniz:

Twitterrific 5 for Twitter - The Iconfactory
iOS'in sevilen uygulamalarından Twitterrific 5 güncellendi

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