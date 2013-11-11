iOS'in sevilen uygulamalarından Twitterrific 5 güncellendi

Haber Editörü
iOS platformunun sevilen Twitter uygulamalarından olan Twitterrific 5, yeni özellikler ve iyileştirmelerle güncellendi.
Kısa bir süreliğine %50 indirim ile fiyatı 5,49 TL'ye düşen Twitterrific 5, yeni güncellemeyle birçok iyileştirme ve hata gidermesine kavuşuyor. Güncellemenin getirdiği yenilik, iyileştirme ve hata gidermelerine hızlıca bakacak olursak;
- Kullanıcı profilleri için yeni yerleşim
- Yeni çek-yenile animasyonu
- Profil bannerlarına dokunarak ulaşabilme
- Fotoğraf görüntüleyicisinde fotoğrafın üzerinde yukarıya doğru kaydırma ile fotoğrafı kapatabilme
- Çeşitli performans iyileştirmeleri
- Uygulama açılışında kapanmaya neden olan sorun gideirldi
- Güncelleme durumunda, silinen mesajların yeniden gösterilmesine neden olan sorun giderildi
- DM ve bahsedilenler içerisinde kaydırma yapıldığında, bakılmaksızın geçilen DM ve bahsedilenler okundu olarak işaretlenmekte
- Arama menüsü içerisinde kullanıcıların görüntülenmemesine neden olan hata giderildi
- Çek-yenile fonksionunun çalışmamasına neden olan sorun giderildi
- Uygulamanın arka planda yenilenmesi esnasında yeniden kimlik doğrulanmasına neden olan sorun giderildi
Haberin başında da söylediğimiz gibi kısa süreliğine %50 indirimde olan Twitterrific 5 hakkında detaylı bilgiyi, aşağıdaki bağlantıdan ulaşacağınız, App Store'daki sayfasından alabilirsiniz:Twitterrific 5 for Twitter - The Iconfactory
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