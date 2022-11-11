Twitter Blue nedir, mavi tik nasıl alınır?

Twitter'da mavi tik almak için artık belli şartları karşılamanız gerekmiyor. Elon Musk'ın yönetiminde kullanıma açılan Twitter Blue sayesinde herkes, sosyal medyada mavi onay rozeti alabiliyor. Üstelik onaylanmış hesap başvurusu yapmanız gerekmiyor. Peki, gereklilikleri sağlamadan ve herhangi bir başvuru yapmadan Twitter'da mavi tik nasıl alınır? Bu bağlamda merak edilen Twitter Blue nedir, nasıl alınır? sorusunu da yanıtlıyoruz.

Twitter Blue nedir ❓ Tam Boyutta Gör Twitter Blue nedir kısaca açıklamak gerekirse; Twitter Blue, hesaba mavi tik (mavi onay rozeti) ekleyen ve Tweet düzenleme, geri alma gibi premium özellikler sağlayan bir aboneliktir. Twitter Blue aboneliği isteğe bağlıdır ve aylık abonelik ücretini ödediğiniz sürece Twitter premium özelliklerinden faydalanırsınız. Peki, Twitter mavi tik almak için nasıl Twitter Blue abonesi olunur?

Twitter Blue özellikleri neler 🔵 Tam Boyutta Gör Mavi tik ile onaylanmış hesap

ile Tweet geri alma

Tweet düzenleme

Yer işareti klasörleri

Özel uygulama simgeleri

Gezintiyi kişiselleştirme

Okuyucu

Temalar

Popüler makaleler Tam Boyutta Gör Mavi onay işareti, Twitter Blue aboneliğinin bir parçasıdır. Twitter Blue’ya abone olduğunuz anda hesabınızın aktif olup olmadığına, tanınmış biri olup olmadığınıza bakılmaksızın mavi onay rozeti eklenir. Ancak, Twitter’ın herhangi bir bildirimde bulunmadan, tamamen kendi takdirine bağlı olarak para iadesi yapmadan mavi onay işaretini profilinizden kaldırma hakkı var. Doğrulanmış hesaplardan gelen bildirimler verified (onaylanmış) adında ayrı bir sekmede gösterilir, dokunduğunuzda Twitter Blue aboneliğiyle veya Twitter onaylama gerekliliklerini karşılayarak onaylanmış hesaplardan tweetleri görürsünüz. Tam Boyutta Gör Tweet geri alma özelliği nedir? Tweeti geri alma sayesinde bir Tweeti gönderdikten sonra henüz kullanıcılar tarafından görülmeden geri çekme seçeneğine sahip olursunuz. Tweeti herkesin göreceği şekliyle göndermeden önce önizleme ve gözden geçirme şansı verir. Geri alma süresi (30 saniye) dolduğunda tweet, takipçileriniz tarafından görülebilir. Geri sayım süresini 5, 10, 20, 60 saniye olmak üzere kısaltabilir veya uzatabilirsiniz. Orijinal tweetler, alıntı tweetler, tweet dizileri (flood), yanıtlar dahil farklı türde tweetler için tweeti geri al ayarlarını açabilirsiniz. Kişiselleştirme özelliğiyle, Twitter uygulaması simgesinin telefonunuzda nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz. Sınırlı süreliğine kullanılabilen dönemsel renkler dahil çeşitli renk seçenekleri mevcut. Twitter uygulaması simge değiştirme, özellik ayarları altında uygulama simgesi bölümünden yapılıyor. Yer işareti klasörleri, yer işaretlerinize eklediğiniz tweetleri daha sonra kolayca bulabilmeniz için klasörlere eklemenize olanak tanır. Sınırsız sayıda yer işareti ve yer işareti klasörü ekleyebilirsiniz. Twitter’da yer işareti klasörü oluşturma ve yer işaretine eklenen tweeti klasörlere ekleme nasıl yapılıyor? diye soranlar için basit adımları paylaşalım: Gezintiyi kişiselleştir özelliği nedir? Bu özellik, Twitter uygulamasında gezinti çubuğunda görünenleri değiştirmenize olanak tanır; böylece en çok ilginizi çeken tweetlere daha hızlı ulaşırsınız. Alt gezinti çubuğunda en az 2, en fazla 6 öğe tutabilirsiniz. Tam Boyutta Gör Twitter’da okuyucu nedir, nasıl kullanılır? Okuyucu, uzun Tweet dizilerini okumayı kolaylaştıran bir özellik. Tweet dizisinin üst kısmındaki okuyucu simgesine dokunarak okuyucu moduna geçebilir, metin boyutunu da dilediğinizce ayarlayabilirsiniz. Twitter Blue, Twitter’ı farklı temalarla kullanmak isteyenler için renkli seçenekler sunar. Popüler makaleler nedir? Popüler makaleler, en çok tweetlenen, retweetlenen veya alıntılanan tweetlere daha hızlı ulaşmanızı sağlayan bir kısayol. Bu özellik, yalnızca takip ettiğiniz kişiler değil, takipçilerinizin takip ettiği kişilerin de paylaştığı makalelerden en popülerlerini otomatik olarak listeler. Böylece okumak istediğiniz türdeki içerikleri daha kolay bulursunuz.

Twitter Blue nasıl alınır 🤔 Tam Boyutta Gör Twitter Blue nereden satın alınabilir? diye merak edenler için, Twitter Blue aboneliği, şu anda Amerika, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yalnızca iOS uygulaması üzerinden alınabiliyor. Twitter, ilerleyen zamanlarda Android uygulaması, Twitter.com ve Twitter’ın ödeme ortağı Stripe üzerinden de satın alınacağını belirtti. 9 Aralık 2022 tarihinden sonra açılan yeni Twitter hesapları Twitter Blue üyeliği alamıyor. Twitter Blue ücretsiz kullanılabilir mi? veya Twitter Blue APK var mı? diye merak edenler için; Twitter Blue, resmi Twitter uygulaması üzerinden etkinleştirilebilen bir abonelik türü. Aylık belli ücret karşılığında abone olup özelliklerinden faydalanıyorsunuz. Dolayısıyla Twitter Blue ücretsiz deneme sürümü yok; Android tarafında Twitter Blue Android APK dosyalarına rastlayabilirsiniz; hesap güvenliği için bu paylaşımları dikkate almayınız. Twitter Blue abone olma 📱 Tam Boyutta Gör Twitter’da mavi tik alma işlemini oldukça kolaylaştıran Twitter Blue aboneliği mobil uygulama üzerinden çok kolay bir şekilde alınabiliyor. Twitter Blue abonesi olmak için tek şart; hesabın 9 Aralık 2022’den önce açılmış olması. Twitter Blue aboneliği ile Twitter mavi tik herkese verildiğinden belli sayıda takipçiye ulaşmanız da gerekmiyor. Bunu belirtmek istedik çünkü “Twitter mavi tik almak için kaç takipçi olması gerekiyor?” çok soruluyor. Peki, Twitter Blue abonesi nasıl olunur? Twitter uygulamasını veya twitter.com sitesini açın. Profil menüsünün yanındaki üç çizgiye dokunun. Mavi Twitter Blue simgesine dokunun. TL/ay karşılığında abone ol butonuna dokunun. Uygulama içi satın alma adımlarını izleyin. Twitter Blue abonesi oldunuz.

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Twitter Blue ne kadar 💲 Tam Boyutta Gör Mavi tik dışında tweet düzenleme tweeti geri alma gibi özellikler dikkatinizi çekti ve Twitter Blue alma kararı aldınız. Peki, Twitter Blue fiyatı ne kadar? Twitter Blue abonelik fiyatı ilk başta 2.99 dolardı, sonra 4.99 dolara çıkartıldı ve mavi tik onay rozetinin gelmesiyle birlikte Twitter Blue üyelik fiyatı daha da arttı. Profile mavi tik onay rozetini de ekleyen Twitter Blue’nun fiyatı; aylık 7.99 dolar. Twitter mavi tik ücreti kaç TL olacak? merakla bekleniyor.

Twitter mavi tik nedir ✔️ Tam Boyutta Gör Twitter mavi tik nedir kısaca açıklamak gerekirse; Twitter’da mavi tik, onaylanmış hesap anlamına gelir. Twitter onaylanmış hesap olma ve mavi tik alma şekli Elon Musk’ın Twitter’ın başına geçmesiyle değişti. Twitter, önceden belirli gereksinimlere göre bağımsız olarak doğruladığı kamu yararına aktif, dikkate değer ve gerçek, orijinal hesapları belirlemek için mavi onay işaretini kullanıyordu. Elon Musk ile birlikte, mavi onay işareti iki farklı anlam taşımaya başladı; Bir hesapta mavi tik görürseniz, o hesap ya önceki doğrulama kriterlerine göre (aktif, kayda değer ve orijinal) onaylanmıştır ya da Twitter Blue abonelik hizmetiyle onaylanmıştır. Twitter Blue abonesi olan herkes, mavi tik şartlarını taşımasa dahi anında onay rozeti alabiliyor. Twitter’da mavi tik almak, Twitter Blue aboneliğiyle daha da kolaylaşmış olsa da doğrulama rozetini korumak o kadar kolay değil. Spam, engellemeden kaçınma ve bir hesabı taklit etme (parodi hesap) gibi kurallar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Twitter kurallarınızı ihlal ettiğinizde mavi tik onay rozeti profilinizden kaldırılıyor. Bazı hesaplarda mavi tik yanında “resmî” etiketini dikkatinizi çekmiştir. Peki, resmi profil etiketi ne anlama geliyor? Twitter, mavi onay işaretine ek olarak farklı hesap türlerine ilişkin daha bilgi sağlamak ve bu hesapları ayırt etmenize yardımcı olmak için profillere etiketler ve rozetler gibi görsel kimlik işaretleri ekler. Devlete bağlı hesaplar, siyasi partiler gibi belli siyasi kuruluşlar, iş ortakları, büyük markalar, medya kuruluşları, yayıncılar ve kamu kuruluşlarının hesaplarında bu etiketleri görebilirsiniz.

Twitter mavi tik alma şartları 🔍 Tam Boyutta Gör Hesabınız orijinal olmalı

Tanınmış biri olmalısınız

Hesabınız aktif olmalı Twitter hesap onaylama gereklilikleri sayfasına göre, Twitter mavi tik alma şartları bunlar. Twitter mavi onay rozeti almak için, hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekiyor denilse de hiç takipçisi olmayan, sosyal medya platformunu aktif olarak kullanmayan bir hesap bile doğrulama rozeti alabiliyor ancak bunun için dünyaca tanınan biri olmalısınız. Orijinal hesap ne anlama geliyor? Birinci olarak; Size veya çalıştığınız yere ve Twitter hesabınıza referans veren resmi web sitesinin linkini profilinize ekleyin. Yalnız web sitesinin sahibi olan kuruluşun Twitter’da onaylanmış olması gerekiyor. İkinci olarak; kimlik kartınızın (sürücü belgesi ve pasaport da olabiliyor) fotoğrafını çekip Twitter’a göndermeniz gerekiyor. Marka veya kuruluşsanız bu belge gerekli değil ancak kişisel hesabınızı onaylatacaksanız kimlik fotoğrafını sunmalısınız. Son olarak; seçtiğiniz tanınmışlık kategorisiyle ilgili bir alan adı içeren resmi e-posta adresini eklemelisiniz. Alan adının ilişkili olduğu kuruluşun Twitter’da onaylanmış olması gerekiyor. Twitter, hangi kategorilere giren hesapları onaylıyor diye soracak olursanız; Devlet dairesi hesapları, devlet kurumdaki kişiler, siyasi makam adayları

Haber kuruluşları ve bu sektördeki kişiler ve gazeteciler

Şirketler, markalar, kuruluşlar ve bunların başlarındaki kişiler

Eğlence veya yapım şirketleri ve bu sektörde çalışanlar

Profesyonel sporcular, spor organizasyonları, takımlar ve ligleri

Aktivistler ve organizatörler

İçerik üreticileri ve influencerlar Hesabınızın tanınmışlık kriterlerine uygun olarak herkesçe bilinen bir kişi veya markayı temsil etmesi veya onunla ilişkili olması gerekiyor. Twitter’a tanınmış biri olduğunuzu nasıl ispatlayabilirsiniz? Kendiniz veya kuruluşunuz hakkında olan ya da size veya kuruluşunuza referans veren yazıları gönderebilirsiniz ancak makaleler kendi blog sitenizden olmamalı. Google Trendlerde aram geçmişini gösteren ve başvurduğunuz kategoriyle bağlantılı bir profile link verebilirsiniz. Hesabınızın takipçi veya bahsetme sayısı bulunduğunuz bölgede ilk %0.05’lik dilimindeyse bu, Twitter açısından tanınmış olduğunuzun kanıtıdır. Son olarak, hesabınız aktif olmalı ve Twitter kurallarına uygun olmalı. Twitter’ın aktif hesaptan kastettiği şey, hesabı aktif olarak kullanmak değil. İlki; hesabınızda profil adı ve profil resmi olmalı. İkincisi; hesabınız kilitli olmamalı (herkese açık olmalı). Üçüncüsü; hesabınıza ait onaylı bir e-posta adresi veya telefon numarası olmalı. En önemlisi, hesabınızın son 12 ay içinde Twitter kurallarını ihlal nedeniyle -12 saat veya 7 gün süreyle- kilitlenmemiş olması gerekiyor. Twitter hesap onaylatma gereklilikleri; Orijinallik, aktiflik ve tanınmışlık olarak özetlenebilir.

Twitter mavi tik nasıl alınır 🤔 Tam Boyutta Gör Twitter’da mavi tik nasıl alınır? özellikle az takipçili, hesabını onaylatmak isteyen kullanıcılar tarafından çok soruluyor. Twitter mavi tik kullanıcı sayısı da merak ediliyor. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Twitter’da onaylanmış hesap olmanın iki yolu var; Twitter Blue aboneliği ile ücretli olarak veya onaylanmış hesap şartlarını taşıyorsanız, ücretsiz olarak mavi tik alabilirsiniz. Hesap onaylatma başvurusu için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: Hesap onaylatma başvurusu ile Twitter mavi tik alma 👇🏻 Twitter uygulamasını açın. Ayarlar ve Destek altında Ayarlar ve gizlilik’i seçin. Hesabın’a dokunun. Hesap bilgileri’ni seçin ve devam etmek için şifrenizi girin. Onaylanmış altında “Onaylama isteğinde bulun”a dokunun. İsteği başlat diyerek yönergeleri izleyin. Twitter Blue aboneliğiyle Twitter mavi tik alma 👇🏻 Twitter uygulamasını açın. Gezinti bölmesinde mavi renkli Twitter Blue simgesine dokunun. Twitter Blue özelliklerini geçin ve "abone ol" butonuna dokunun. Mavi tik, profilinize anında eklenecektir.

Twitter mavi tik ücreti 💲 Tam Boyutta Gör Twitter mavi tik ücreti merak edilenler arasında. Twitter'da mavi rozet işareti ücretli olarak eklenmiyordu, az önce söz ettiğimiz şartları taşıyan hesaplar için ücretsiz olarak profile ekleniyor ve Verified hesabı tarafından takibe alınıyordunuz ancak Twitter Blue aboneliği ile durum değişti. Twitter mavi tik ücreti 2022 Kasım ayı itibarıyla 8 dolar. Çoğu kullanıcının istediği Twitter'da mavi tik alma Twitter Blue aboneliğiyle çok kolaylaştı. Mavi onay rozetini alan onaylanmış Twitter hesabı sayısının hızla artacağı kesin. Umarız, Twitter Blue nedir, nasıl alınır ve ücreti konusunda kafalarda soru işareti kalmamıştır.

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