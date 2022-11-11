Twitter Blue nedir, mavi tik nasıl alınır?

- Twitter Blue nedir ❓
- Twitter Blue özellikleri neler 🔵
- Twitter Blue nasıl alınır 🤔
- Twitter Blue abone olma 📱
- Twitter Blue ne kadar 💲
- Twitter mavi tik nedir ✔️
- Twitter mavi tik alma şartları 🔍
- Twitter mavi tik nasıl alınır 🤔
- Hesap onaylatma başvurusu ile Twitter mavi tik alma 👇🏻
- Twitter Blue aboneliğiyle Twitter mavi tik alma 👇🏻
- Twitter mavi tik ücreti 💲
- Yorumlar
Twitter'da mavi tik almak için artık belli şartları karşılamanız gerekmiyor. Elon Musk'ın yönetiminde kullanıma açılan Twitter Blue sayesinde herkes, sosyal medyada mavi onay rozeti alabiliyor. Üstelik onaylanmış hesap başvurusu yapmanız gerekmiyor. Peki, gereklilikleri sağlamadan ve herhangi bir başvuru yapmadan Twitter'da mavi tik nasıl alınır? Bu bağlamda merak edilen Twitter Blue nedir, nasıl alınır? sorusunu da yanıtlıyoruz.
Twitter Blue nedir ❓
Twitter Blue özellikleri neler 🔵
- Mavi tik ile onaylanmış hesap
- Tweet geri alma
- Tweet düzenleme
- Yer işareti klasörleri
- Özel uygulama simgeleri
- Gezintiyi kişiselleştirme
- Okuyucu
- Temalar
- Popüler makaleler
Kişiselleştirme özelliğiyle, Twitter uygulaması simgesinin telefonunuzda nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz. Sınırlı süreliğine kullanılabilen dönemsel renkler dahil çeşitli renk seçenekleri mevcut. Twitter uygulaması simge değiştirme, özellik ayarları altında uygulama simgesi bölümünden yapılıyor.
Yer işareti klasörleri, yer işaretlerinize eklediğiniz tweetleri daha sonra kolayca bulabilmeniz için klasörlere eklemenize olanak tanır. Sınırsız sayıda yer işareti ve yer işareti klasörü ekleyebilirsiniz. Twitter’da yer işareti klasörü oluşturma ve yer işaretine eklenen tweeti klasörlere ekleme nasıl yapılıyor? diye soranlar için basit adımları paylaşalım:
Gezintiyi kişiselleştir özelliği nedir? Bu özellik, Twitter uygulamasında gezinti çubuğunda görünenleri değiştirmenize olanak tanır; böylece en çok ilginizi çeken tweetlere daha hızlı ulaşırsınız. Alt gezinti çubuğunda en az 2, en fazla 6 öğe tutabilirsiniz.
Twitter Blue, Twitter’ı farklı temalarla kullanmak isteyenler için renkli seçenekler sunar.
Popüler makaleler nedir? Popüler makaleler, en çok tweetlenen, retweetlenen veya alıntılanan tweetlere daha hızlı ulaşmanızı sağlayan bir kısayol. Bu özellik, yalnızca takip ettiğiniz kişiler değil, takipçilerinizin takip ettiği kişilerin de paylaştığı makalelerden en popülerlerini otomatik olarak listeler. Böylece okumak istediğiniz türdeki içerikleri daha kolay bulursunuz.
Twitter Blue nasıl alınır 🤔
Twitter Blue ücretsiz kullanılabilir mi? veya Twitter Blue APK var mı? diye merak edenler için; Twitter Blue, resmi Twitter uygulaması üzerinden etkinleştirilebilen bir abonelik türü. Aylık belli ücret karşılığında abone olup özelliklerinden faydalanıyorsunuz. Dolayısıyla Twitter Blue ücretsiz deneme sürümü yok; Android tarafında Twitter Blue Android APK dosyalarına rastlayabilirsiniz; hesap güvenliği için bu paylaşımları dikkate almayınız.
Twitter Blue abone olma 📱
- Twitter uygulamasını veya twitter.com sitesini açın.
- Profil menüsünün yanındaki üç çizgiye dokunun.
- Mavi Twitter Blue simgesine dokunun.
- TL/ay karşılığında abone ol butonuna dokunun.
- Uygulama içi satın alma adımlarını izleyin.
- Twitter Blue abonesi oldunuz.
Twitter Blue ne kadar 💲
Twitter mavi tik nedir ✔️
Twitter’da mavi tik almak, Twitter Blue aboneliğiyle daha da kolaylaşmış olsa da doğrulama rozetini korumak o kadar kolay değil. Spam, engellemeden kaçınma ve bir hesabı taklit etme (parodi hesap) gibi kurallar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Twitter kurallarınızı ihlal ettiğinizde mavi tik onay rozeti profilinizden kaldırılıyor.
Bazı hesaplarda mavi tik yanında “resmî” etiketini dikkatinizi çekmiştir. Peki, resmi profil etiketi ne anlama geliyor? Twitter, mavi onay işaretine ek olarak farklı hesap türlerine ilişkin daha bilgi sağlamak ve bu hesapları ayırt etmenize yardımcı olmak için profillere etiketler ve rozetler gibi görsel kimlik işaretleri ekler. Devlete bağlı hesaplar, siyasi partiler gibi belli siyasi kuruluşlar, iş ortakları, büyük markalar, medya kuruluşları, yayıncılar ve kamu kuruluşlarının hesaplarında bu etiketleri görebilirsiniz.
Twitter mavi tik alma şartları 🔍
- Hesabınız orijinal olmalı
- Tanınmış biri olmalısınız
- Hesabınız aktif olmalı
Twitter hesap onaylama gereklilikleri sayfasına göre, Twitter mavi tik alma şartları bunlar. Twitter mavi onay rozeti almak için, hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekiyor denilse de hiç takipçisi olmayan, sosyal medya platformunu aktif olarak kullanmayan bir hesap bile doğrulama rozeti alabiliyor ancak bunun için dünyaca tanınan biri olmalısınız.
Orijinal hesap ne anlama geliyor? Birinci olarak; Size veya çalıştığınız yere ve Twitter hesabınıza referans veren resmi web sitesinin linkini profilinize ekleyin. Yalnız web sitesinin sahibi olan kuruluşun Twitter’da onaylanmış olması gerekiyor. İkinci olarak; kimlik kartınızın (sürücü belgesi ve pasaport da olabiliyor) fotoğrafını çekip Twitter’a göndermeniz gerekiyor. Marka veya kuruluşsanız bu belge gerekli değil ancak kişisel hesabınızı onaylatacaksanız kimlik fotoğrafını sunmalısınız. Son olarak; seçtiğiniz tanınmışlık kategorisiyle ilgili bir alan adı içeren resmi e-posta adresini eklemelisiniz. Alan adının ilişkili olduğu kuruluşun Twitter’da onaylanmış olması gerekiyor. Twitter, hangi kategorilere giren hesapları onaylıyor diye soracak olursanız;
- Devlet dairesi hesapları, devlet kurumdaki kişiler, siyasi makam adayları
- Haber kuruluşları ve bu sektördeki kişiler ve gazeteciler
- Şirketler, markalar, kuruluşlar ve bunların başlarındaki kişiler
- Eğlence veya yapım şirketleri ve bu sektörde çalışanlar
- Profesyonel sporcular, spor organizasyonları, takımlar ve ligleri
- Aktivistler ve organizatörler
- İçerik üreticileri ve influencerlar
Hesabınızın tanınmışlık kriterlerine uygun olarak herkesçe bilinen bir kişi veya markayı temsil etmesi veya onunla ilişkili olması gerekiyor. Twitter’a tanınmış biri olduğunuzu nasıl ispatlayabilirsiniz? Kendiniz veya kuruluşunuz hakkında olan ya da size veya kuruluşunuza referans veren yazıları gönderebilirsiniz ancak makaleler kendi blog sitenizden olmamalı. Google Trendlerde aram geçmişini gösteren ve başvurduğunuz kategoriyle bağlantılı bir profile link verebilirsiniz. Hesabınızın takipçi veya bahsetme sayısı bulunduğunuz bölgede ilk %0.05’lik dilimindeyse bu, Twitter açısından tanınmış olduğunuzun kanıtıdır.
Son olarak, hesabınız aktif olmalı ve Twitter kurallarına uygun olmalı. Twitter’ın aktif hesaptan kastettiği şey, hesabı aktif olarak kullanmak değil. İlki; hesabınızda profil adı ve profil resmi olmalı. İkincisi; hesabınız kilitli olmamalı (herkese açık olmalı). Üçüncüsü; hesabınıza ait onaylı bir e-posta adresi veya telefon numarası olmalı. En önemlisi, hesabınızın son 12 ay içinde Twitter kurallarını ihlal nedeniyle -12 saat veya 7 gün süreyle- kilitlenmemiş olması gerekiyor.
Twitter hesap onaylatma gereklilikleri; Orijinallik, aktiflik ve tanınmışlık olarak özetlenebilir.
Twitter mavi tik nasıl alınır 🤔
Hesap onaylatma başvurusu ile Twitter mavi tik alma 👇🏻
- Twitter uygulamasını açın.
- Ayarlar ve Destek altında Ayarlar ve gizlilik’i seçin.
- Hesabın’a dokunun.
- Hesap bilgileri’ni seçin ve devam etmek için şifrenizi girin.
- Onaylanmış altında “Onaylama isteğinde bulun”a dokunun.
- İsteği başlat diyerek yönergeleri izleyin.
Twitter Blue aboneliğiyle Twitter mavi tik alma 👇🏻
- Twitter uygulamasını açın.
- Gezinti bölmesinde mavi renkli Twitter Blue simgesine dokunun.
- Twitter Blue özelliklerini geçin ve "abone ol" butonuna dokunun.
- Mavi tik, profilinize anında eklenecektir.
Twitter mavi tik ücreti 💲
Çoğu kullanıcının istediği Twitter'da mavi tik alma Twitter Blue aboneliğiyle çok kolaylaştı. Mavi onay rozetini alan onaylanmış Twitter hesabı sayısının hızla artacağı kesin. Umarız, Twitter Blue nedir, nasıl alınır ve ücreti konusunda kafalarda soru işareti kalmamıştır.
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