Twitter, altyazı düğmesini iOS ve Android kullanıcılarına sundu

Twitter, videolardaki altyazı kontrolü için CC düğmesinin artık iOS ve Android'deki herkes için kullanılabilir olduğunu duyurdu. Şirket, bu özelliği Nisan ayından bu yana sınırlı sayıda iOS kullanıcısıyla test ediyordu.
Twitter videolarında altyazı
Twitter'daki altyazılar şimdiye kadar Android veya iOS cihazlardaki erişilebilirlik ayarlarından altyazı özelliğinin açılıp açılmadığına ve cihazın sesinin kapalı olup olmadığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak gösteriliyordu.
Platform, yeni güncellemeyle artık kullanıcıların videoların sağ üst kısmında yer alan bir CC düğmesi üzerinden altyazıları açıp kapatabileceğini söyledi.
The Verge'e konuşan bir Twitter sözcüsü CC düğmenin yalnızca altyazıları zaten mevcut olan videolarda görüneceğini ve otomatik altyazı sistemi ile ilgili olmadığını belirtti.
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