Twitter’da beğeni ve takipçi nasıl artırılır? (Twitter algoritması sırları)

GitHub üzerinden yayınlanan Twitter algoritması bizlere neden bazı tweet’lerin veya hesapların daha çok göründüğünü veya neden daha fazla etkileşim aldığının sinyallerini veriyor. Sinyallerini diyorum zira görünürlüğü arıtmanın tüm detayları algoritmanın içinde (en azından yayınlanan algoritmada) bulunmuyor. Aşağıdaki maddelerden bir tweet’in neden daha çok etkileşim aldığını görebilirsiniz.
1. En önemli şey beğeniler 👍
2. Fotoğraf ve video kullanımına dikkat 📷
3. Link paylaşırken iki kez düşünün 🔗
Halihazırda etkileşimi düşük bir hesabınız varsa tweet’lerinizde link paylaşmadan önce iki kez düşünmeniz gerekiyor. Zira görüldüğü üzere etkileşimi düşük hesaplardan yapılan link paylaşımları cezalandırılıyor. Özellikle haber sitelerine gitmeyen paylaşımlardaki hassasiyet daha katı.
4. Twitter Blue çok faydalı ✅
5. İlgi çekici tweet’ler önemli ancak tehlikeli ⭐
Bunun yanında eğer hesabınıza girilip engelleme, sessize alma veya şikayet gibi bir hamlede bulunulursa algoritma sizi çok sert bir şekilde cezalandırıyor.
6. İtibar puanlamasına dikkat 💯
7. Kalıpların dışına çıkmak riskli ❗
8. Takipçi dengesi 🌐
Algoritma bir yandan da takipçi dengenizi inceliyor. Buna göre takipçi sayınız takip ettiklerinizden az ise algoritmanın gözünde eksi puan alıyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir denge kurmak önemli. Benzer şekilde eğer sizi takip edenler etkileşimi yüksek, onaylı ve takipçi sayısı yüksek hesaplar ise dolaylı yoldan sizin görünürlüğünüz de artıyor. Öte yandan düşük takipçili hesaplar ile etkileşime girerseniz (beğeni, RT, yanıt) algoritma yine sizi cezalandırıyor.
Twitter beğeni ve takipçi arttırma yöntemleri 🔽
İlgi çekici Tweetler paylaşmak
Beğeni sayısını artırmak
Hesabınızda daha fazla vakit geçirilmesini sağlamak
Twitter Blue abonesi olmak
İçinde bulunulan kümenin dışına çıkmamak (moda ise moda paylaşımları vb.)
Dil kullanımına dikkat etkmek
Takipçi dengesini korumak
Yanlış bilgi vermemek
Engellenme, sessizle alınma türü kısıtlamalardan kaçınmak
Elon Musk'a özel kategori 😍
Uzman kullanıcı
Cumhuriyetçi
Demokrat
Ve Elon
Musk, bunun hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını ve bunu ilk kez gördüğünü söyledi. Ayrıca algoritma kodlarında birçok aptalca ve utanç verici şeylerin olduğunu da belirtti. Musk, yayınlanan algoritma sayesinde açıkların görülmesi ve sistemin daha iyi hale getirilmesini bekliyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı