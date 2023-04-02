Twitter’da beğeni ve takipçi nasıl artırılır? (Twitter algoritması sırları)

Twitter algoritması nasıl çalışıyor 🤔

GitHub üzerinden yayınlanan Twitter algoritması bizlere neden bazı tweet’lerin veya hesapların daha çok göründüğünü veya neden daha fazla etkileşim aldığının sinyallerini veriyor. Sinyallerini diyorum zira görünürlüğü arıtmanın tüm detayları algoritmanın içinde (en azından yayınlanan algoritmada) bulunmuyor. Aşağıdaki maddelerden bir tweet’in neden daha çok etkileşim aldığını görebilirsiniz.

1. En önemli şey beğeniler 👍 Tam Boyutta Gör Algoritmaya göre bir tweet’in görünürlüğünü en çok artıran şey beğeniler. Her bir beğeni, tweet’in görünürlüğünü 30 kat artırıyor. İkinci sırada en fazla etki ise retweet’ler bulunuyor. Her bir retweet, gönderiyinin görünürlüğünü 20 kat artırıyor. Tweet’e verilen yanıtların etkisi ise sadece bir kat ile sınırlı kalmış. Yani beğeni alan tweet’lerin daha fazla kitleye ulaştığını söyleyebiliriz.

2. Fotoğraf ve video kullanımına dikkat 📷 Tam Boyutta Gör Yayınlanan Twitter algoritmasına göre bir tweet’teki fotoğraf ve videolar görünürlüğü 2 kat artırıyor. Dolayısıyla Twitter hesabınızdan yaptığınız paylaşımlara görsel veya video eklemek daha fazla kitleye açılan bir pencere konumunda.

3. Link paylaşırken iki kez düşünün 🔗 Halihazırda etkileşimi düşük bir hesabınız varsa tweet’lerinizde link paylaşmadan önce iki kez düşünmeniz gerekiyor. Zira görüldüğü üzere etkileşimi düşük hesaplardan yapılan link paylaşımları cezalandırılıyor. Özellikle haber sitelerine gitmeyen paylaşımlardaki hassasiyet daha katı.

4. Twitter Blue çok faydalı ✅ Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Twitter Blue aboneleri algoritmada bir destekleniyor. Spesifik olarak temel bazda Blue aboneleri 2 ila 4 kat görünürlük elde ediyor. Ancak bu etkileşime bağlı olarak büyükçe bir çarpan etkisiyle 100 kata kadar varabiliyor. Bu arada Türkiye’de Twitter Blue abonelik ücreti aylık 150 TL. Bu nedenle Twitter için artık "pay-to-win" diyebiliriz.

5. İlgi çekici tweet’ler önemli ancak tehlikeli ⭐ Tam Boyutta Gör Twitter’ın bildiğiniz gibi artık “Sana Özel” akış sekmesi var. Burada takip edin veya etmeyin farklı hesaplar olabiliyor. Eğer bir tweet’in veya hesabın bu akışta olması isteniyorsa tek önemli faktör etkileşim sayısı (beğeni/RT/yorum) değil. Eğer gönderilen tweet, profilinize geri dönüş sağlıyorsa, yani kullanıcılar hesabınıza bakıyorsa çarpan etkisi artıyor. Eğer hesabınıza girip birkaç dakika zaman geçirirse ve sonra bir tweet ile etkileşime girilirse en üst düzeyde kazanım elde ediliyor. Bunun yanında eğer hesabınıza girilip engelleme, sessize alma veya şikayet gibi bir hamlede bulunulursa algoritma sizi çok sert bir şekilde cezalandırıyor.

6. İtibar puanlamasına dikkat 💯 Tam Boyutta Gör Twitter algoritması bir bütün olarak nasıl bir hesap olduğunuzu belirliyor. Eğer paylaşımlarınızın dezenformasyon olarak kategorize edilirse görünürlük en dibi görüyor. Hesabınızın ne kadar çok engellenir, sessize alınır, spam olarak bildirilir veya takipten çıkılırsa algoritmanın sizi “spam” olarak görme ihtimali yükseliyor, görünürlük ve dolayısıyla etkileşim düşüyor.

7. Kalıpların dışına çıkmak riskli ❗ Tam Boyutta Gör Yukarıda da dediğimiz gibi paylaşımlarınız bir profil oluşturuyor ve bu profil/küme içinde dahil olan diğer hesaplarla olan etkileşiminiz artıyor. Yani, hesabınızdan bilim ve teknoloji kategorilerinde paylaşım yapıyorsanız bu alanlar ilgili olanlar sizi daha rahat bulacaktır. Ancak bu alanın dışında paylaşım yaptığınızda, örneğin siyasi içerikler paylaşmaya başladığınızda algoritma kategori dışı içerik üretimi nedeniyle sizi cezalandırıyor. Tam Boyutta Gör Benzer şekilde kullandığınız dil de önemli. Türkçe tweet atıyorsanız Türkçe olarak devam etmeniz lazım. Diğer dillerdeki paylaşımlar görünürlüğü zedeliyor. Yani, tweet'lerde kullanılan dilde istikrarlı ve doğru olunmalı. Yanlış veya bilinmeyen kelimelere kesinlikle yer verilmemeli.