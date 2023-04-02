Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter’da beğeni ve takipçi nasıl artırılır? (Twitter algoritması sırları)

    Twitter’ın öneri algoritması deşifre edildi. Algoritmadaki bu yöntemler sayesinde tweetlerinizin etkileşim ve beğenilerini arttırabilir, daha fazla takipçi kasabilirsiniz.   
    Oy Ver
    twitter takipçi ve beğeni kasma Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, aylar önce Twitter’ın öneri algoritmasını açık hale getirmeyi düşündüğünü söylemişti. Musk, kısa bir süre önce bahsettiği Twitter algoritmasını GitHub’da yayınlayarak kasanın kilidini herkese vermiş oldu. Bu algoritma, Twitter’daki görünürlüğünüzü doğrudan etkiliyor ve bu etkinin nelere bağlı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla algoritmaya bağlı kalarak Twitter etkileşim arttırma işlemleri yapılabileceği gibi buna bağılı olarak Twitter takipçi sayısı arttırma adımları da atılabilir. Gelin Twitter algoritmasının, bir hesabın neleri yapmasını ve neleri yapmamasını istediğine birlikte göz atalım.

    Twitter algoritması nasıl çalışıyor 🤔

    GitHub üzerinden yayınlanan Twitter algoritması bizlere neden bazı tweet’lerin veya hesapların daha çok göründüğünü veya neden daha fazla etkileşim aldığının sinyallerini veriyor. Sinyallerini diyorum zira görünürlüğü arıtmanın tüm detayları algoritmanın içinde (en azından yayınlanan algoritmada) bulunmuyor. Aşağıdaki maddelerden bir tweet’in neden daha çok etkileşim aldığını görebilirsiniz.

    1. En önemli şey beğeniler 👍

    twitter beğeni hilesi Tam Boyutta Gör
    Algoritmaya göre bir tweet’in görünürlüğünü en çok artıran şey beğeniler. Her bir beğeni, tweet’in görünürlüğünü 30 kat artırıyor. İkinci sırada en fazla etki ise retweet’ler bulunuyor. Her bir retweet, gönderiyinin görünürlüğünü 20 kat artırıyor. Tweet’e verilen yanıtların etkisi ise sadece bir kat ile sınırlı kalmış. Yani beğeni alan tweet’lerin daha fazla kitleye ulaştığını söyleyebiliriz.

    2. Fotoğraf ve video kullanımına dikkat 📷

    twitter etkileşim arttırma Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan Twitter algoritmasına göre bir tweet’teki fotoğraf ve videolar görünürlüğü 2 kat artırıyor. Dolayısıyla Twitter hesabınızdan yaptığınız paylaşımlara görsel veya video eklemek daha fazla kitleye açılan bir pencere konumunda.

    Halihazırda etkileşimi düşük bir hesabınız varsa tweet’lerinizde link paylaşmadan önce iki kez düşünmeniz gerekiyor. Zira görüldüğü üzere etkileşimi düşük hesaplardan yapılan link paylaşımları cezalandırılıyor. Özellikle haber sitelerine gitmeyen paylaşımlardaki hassasiyet daha katı.

    4. Twitter Blue çok faydalı ✅

    twitter blue ile fav kasma Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Twitter Blue aboneleri algoritmada bir destekleniyor. Spesifik olarak temel bazda Blue aboneleri 2 ila 4 kat görünürlük elde ediyor. Ancak bu etkileşime bağlı olarak büyükçe bir çarpan etkisiyle 100 kata kadar varabiliyor. Bu arada Türkiye’de Twitter Blue abonelik ücreti aylık 150 TL. Bu nedenle Twitter için artık "pay-to-win" diyebiliriz.

    5. İlgi çekici tweet’ler önemli ancak tehlikeli ⭐

    tweet etkileşimi arttırma Tam Boyutta Gör
    Twitter’ın bildiğiniz gibi artık “Sana Özel” akış sekmesi var. Burada takip edin veya etmeyin farklı hesaplar olabiliyor. Eğer bir tweet’in veya hesabın bu akışta olması isteniyorsa tek önemli faktör etkileşim sayısı (beğeni/RT/yorum) değil. Eğer gönderilen tweet, profilinize geri dönüş sağlıyorsa, yani kullanıcılar hesabınıza bakıyorsa çarpan etkisi artıyor. Eğer hesabınıza girip birkaç dakika zaman geçirirse ve sonra bir tweet ile etkileşime girilirse en üst düzeyde kazanım elde ediliyor.

    Bunun yanında eğer hesabınıza girilip engelleme, sessize alma veya şikayet gibi bir hamlede bulunulursa algoritma sizi çok sert bir şekilde cezalandırıyor.

    6. İtibar puanlamasına dikkat 💯

    twitter itibar arttırma Tam Boyutta Gör
    Twitter algoritması bir bütün olarak nasıl bir hesap olduğunuzu belirliyor. Eğer paylaşımlarınızın dezenformasyon olarak kategorize edilirse görünürlük en dibi görüyor. Hesabınızın ne kadar çok engellenir, sessize alınır, spam olarak bildirilir veya takipten çıkılırsa algoritmanın sizi “spam” olarak görme ihtimali yükseliyor, görünürlük ve dolayısıyla etkileşim düşüyor.

    7. Kalıpların dışına çıkmak riskli ❗

    twitter takipçi hilesi Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da dediğimiz gibi paylaşımlarınız bir profil oluşturuyor ve bu profil/küme içinde dahil olan diğer hesaplarla olan etkileşiminiz artıyor. Yani, hesabınızdan bilim ve teknoloji kategorilerinde paylaşım yapıyorsanız bu alanlar ilgili olanlar sizi daha rahat bulacaktır. Ancak bu alanın dışında paylaşım yaptığınızda, örneğin siyasi içerikler paylaşmaya başladığınızda algoritma kategori dışı içerik üretimi nedeniyle sizi cezalandırıyor.
    twitter beğeni hilesi Tam Boyutta Gör
    Benzer şekilde kullandığınız dil de önemli. Türkçe tweet atıyorsanız Türkçe olarak devam etmeniz lazım. Diğer dillerdeki paylaşımlar görünürlüğü zedeliyor. Yani, tweet'lerde kullanılan dilde istikrarlı ve doğru olunmalı. Yanlış veya bilinmeyen kelimelere kesinlikle yer verilmemeli. 

    8. Takipçi dengesi 🌐

    Algoritma bir yandan da takipçi dengenizi inceliyor. Buna göre takipçi sayınız takip ettiklerinizden az ise algoritmanın gözünde eksi puan alıyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir denge kurmak önemli. Benzer şekilde eğer sizi takip edenler etkileşimi yüksek, onaylı ve takipçi sayısı yüksek hesaplar ise dolaylı yoldan sizin görünürlüğünüz de artıyor. Öte yandan düşük takipçili hesaplar ile etkileşime girerseniz (beğeni, RT, yanıt) algoritma yine sizi cezalandırıyor.

    Twitter beğeni ve takipçi arttırma yöntemleri 🔽

    • İlgi çekici Tweetler paylaşmak
    • Beğeni sayısını artırmak
    • Hesabınızda daha fazla vakit geçirilmesini sağlamak
    • Twitter Blue abonesi olmak
    • İçinde bulunulan kümenin dışına çıkmamak (moda ise moda paylaşımları vb.)
    • Dil kullanımına dikkat etkmek
    • Takipçi dengesini korumak
    • Yanlış bilgi vermemek
    • Engellenme, sessizle alınma türü kısıtlamalardan kaçınmak

    Elon Musk'a özel kategori 😍

    twitter elon musk Tam Boyutta Gör
    Şimdilik algoritmanın söyledikleri bu kadar. İlginç bir şekilde “Yer İşaretleri” hakkında algoritmada herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla algoritmanın eksik veya eski olma ihtimali - Musk da buna değiniyordu - var diyebiliriz. Ya da açıklanmayan kısımlara bunlar eklenmiş olabilir. İlginç bir diğer detay ise algoritmanın özellikle Musk’ın tweet’lerini izliyor olması. Kodu inceleyen birçok kişi, Twitter'ın özellikle dört farklı gruba ayrılmış kullanıcıların ölçümlerini takip ettiğini buldu:
    • Uzman kullanıcı
    • Cumhuriyetçi
    • Demokrat
    • Ve Elon

    Musk, bunun hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını ve bunu ilk kez gördüğünü söyledi. Ayrıca algoritma kodlarında birçok aptalca ve utanç verici şeylerin olduğunu da belirtti. Musk, yayınlanan algoritma sayesinde açıkların görülmesi ve sistemin daha iyi hale getirilmesini bekliyor.

    Kaynakça https://steventey.com/blog/twitter-algorithm https://twitter.com/aakashg0/status/1641976869460275201 https://github.com/twitter/the-algorithm
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 8 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 3 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    squat boy uzamasını engeller mi 70 tyt 50 ayt kaç bin kılları makineyle almak çoğaltırmı sevgilinin daha önce biriyle yattığını nasıl anlarız yavaşlarken vites küçültme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız