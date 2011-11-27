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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad 3 için Retina Display referansı iOS 5 geliştirici kodlarında ortaya çıktı

7 yıl
4,2b
1
15
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekim ayında tanıtılan ve hakkındaki dedikodu fırtınası sona eren iPhone 4S'in ardından yeni çıkacak iPad modeli için bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı. iPad ile ilgili iddiaların odak noktasını ekran çözünürlüğü oluşturuyor.

DigiTimes ve 9to5Mac sitesinin iddiasına göre Apple hali hazırda iki farklı iPad test modelini J1 ve J2 kod adıyla testlere tabi tutuyor. J2 kod adlı model iOS 5 geliştirici kodlarında ortaya çıktığı kadarıyla bir Retina Display ekran sunacak. Yüksek çözünürlükteki ekrana güç veren ise çift LED çubuğu sistemi olacak. Bu sistem şu anda iPhone 4 ve iPhone 4S'te kullanılıyor.

Apple, bileşen üreticilerine cihazın LED ve panel modül tasarımını ayarlamaları için talimat verdi ve firmalar büyük bir gayretle bu talebi yerine getirmek için uğraşıyor. Ancak bu denemeler ürünün piyasaya çıkışını biraz geciktirebilir.

Çift LED çubuğu entegrasyonu iPad'e istenen incelik imkanını vermediği için bazı firmalar çift LED aydınlatmasını tek çubuk içerisine sığdırdığı tasarımları Apple'a sundu. Firmalara göre J2 modeli J1'in de geliştirilmiş hali ancak Apple henüz hangi modeli piyasaya süreceğine karar vermedi. Tedarik zincirleri ise şimdiden pilot modeller üzerinden seri üretim hazırlıklarına başladı.

Mart ayına doğru bu dedikodular daha da artacaktır ancak kimin en yakın tahmini yaptığı lansman sonrasında ortaya çıkıyor.

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Musketeer. 7 yıl en beğenilen
haber olsun torba dolsun
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Stanislas Xavier 7 yıl
tolgacem

tabi şuanki grafik üniteleri de mobilde o kadar çözünürlükte uygulama kaldırabilecek yani ? Hayal aleminde yaşıyorsunuz üzülüyorum. Bu bahsettiğiniz çözünürlükleri 10 ince sığdıramazlar. sığdırsalar bile o çözünürlükte akıcı deneyim sunacak donanım yok kimsede


bakınız toshiba 6 inç ekranda 2560*1600 piksel çözünürlük sunan ekran yapmış bu da 498 dpi demek bu 10 inçlik ekrana çok daha fazlasının sığdırılabileceği anlamına geliyor ancak grafik işlemcilerin zorlanacağı konusunda hem fikirim yine de aşılamaz bir problem değil...

mobilemag.com/...
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theraptorx 7 yıl
Yeni İPad serisinden beklenen en önemli özelliği Retina ekran olmasıydı. Yoksa benim gibi kullanıcılar eski İpadleriyle yola devam ederler.
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e_capkan 7 yıl
ekran çözünürlüğü artarsa .androidli tabletler arayı bayaaa açar.
full hd film izlemek ve internette sörf süper bir hal alır.
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tolgacem 7 yıl
tabi şuanki grafik üniteleri de mobilde o kadar çözünürlükte uygulama kaldırabilecek yani ? Hayal aleminde yaşıyorsunuz üzülüyorum. Bu bahsettiğiniz çözünürlükleri 10 ince sığdıramazlar. sığdırsalar bile o çözünürlükte akıcı deneyim sunacak donanım yok kimsede
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OvernightSensation 7 yıl
2048 çözünürlük ve donanım hızlandırmalı gpu ile yine tabletde bir devrim yakın bence.
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Stanislas Xavier 7 yıl
ekranın iphone 4 te olduğu gibi 326 dpi gibi bir piksel yoğunluğu mu olacak yoksa yine iphone 4 te olduğu gibi çözünürlük 4 katına mı çıkacak ?? bana göre yüksek ihtimal çözünürlüğün 4 katına çıkması o da 2048*1536 gibi çözünürlük eder ve 10 inçlik bir ekran için yeter de artar bile ancak bu çözünürlükte iphone 4 te olduğu gibi 326 dpi yoğunluğa ulaşılamıyor yani retina ekran yerine süper yüksek çözünürlüklü ekran oluyor
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Erasmus78 7 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

ekranın iphone 4 te olduğu gibi 326 dpi gibi bir piksel yoğunluğu mu olacak yoksa yine iphone 4 te olduğu gibi çözünürlük 4 katına mı çıkacak ?? bana göre yüksek ihtimal çözünürlüğün 4 katına çıkması o da 2048*1536 gibi çözünürlük eder ve 10 inçlik bir ekran için yeter de artar bile ancak bu çözünürlükte iphone 4 te olduğu gibi 326 dpi yoğunluğa ulaşılamıyor yani retina ekran yerine süper yüksek çözünürlüklü ekran oluyor

2048x1536 = 264Ppi ediyor.
Eğer 2 değilde çözünürlük yatayda ve düşeyde 2.5 kat artırılırsa o zaman 329PPi ediyor. Ancak çözünürlük 2560x1920 gibi hayvani bir değere ulaşıyor.
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Batuist 7 yıl
çözünürlüğü artırsınlar da o denli bir cihazda kalınlık 2mm daha artsın çokta önemli değil. sonuçta cebinize koyupta taşıyacağınız bir ürün olmadığı için 1-2mmlik kalınlık çokta önemli olmaz benim için.. ama çözünürlüğün getirdiği artılar çok daha fazla olacaktır. iphone3ten iphone4e geçişte nasıl bir devrim olduysa görsel anlamda, tabletlerde de benzeri yaşanacak gibi.. bunun içinde 1 - 2mm'nin lafı olmaz bana göre.. ama şimdiki ipadlerdeki görüntünün 4 katı gibi bir artış olursa elinizde daha çok bir aynadan yansıyan görüntü misali yüksek kalitede görüntü deneyimi sunan bir cihaz ortaya çıkacaktır.. daha sonra onu android cihazlar takip edecektir.. :)
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gps.navigation 7 yıl
Bunun olmadığını 2 hafta önce yazdım,gene 9to5mac 'mıdır ne saçma sitedir onun Chip usulu haberi.Daha öncede bu site 5 çıkacak dedi,çıkmayacak dedim ve sonucu belli


Developer olan bir kişide yahu yok bunlar demiyor,ne yani kimse debug etmeyi bilmeden sadece beta sürümlere ulaşmak içinmi acaba bu sisteme üye oluyor.Sırf betaları indirmek için 99USD verecek gerizekalı varmıdır bilinmez,ama umarım yoktur.Yukarıda olan satır kopya ile eklenmiş ve o string zaten debug edilirse görünür ki kullanılmakta.Be site bari birine baktır sonra haber yap derler adama


Ayrıca bunu 10 gün önce zaten üyeler yazdı,haber değeri nedir o da anlaşılır değil
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78erhan78 7 yıl gps.navigation
gps.navigation

Bunun olmadığını 2 hafta önce yazdım,gene 9to5mac 'mıdır ne saçma sitedir onun Chip usulu haberi.Daha öncede bu site 5 çıkacak dedi,çıkmayacak dedim ve sonucu belli


Developer olan bir kişide yahu yok bunlar demiyor,ne yani kimse debug etmeyi bilmeden sadece beta sürümlere ulaşmak içinmi acaba bu sisteme üye oluyor.Sırf betaları indirmek için 99USD verecek gerizekalı varmıdır bilinmez,ama umarım yoktur.Yukarıda olan satır kopya ile eklenmiş ve o string zaten debug edilirse görünür ki kullanılmakta.Be site bari birine baktır sonra haber yap derler adama


Ayrıca bunu 10 gün önce zaten üyeler yazdı,haber değeri nedir o da anlaşılır değil

Hocam bu mesajı heryere yazmak zorunda mısınız?


Adamlar bir tane yalan haber yaptı diye tüm siteyi karaladınız.
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