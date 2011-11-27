iPad 3 için Retina Display referansı iOS 5 geliştirici kodlarında ortaya çıktı

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Ekim ayında tanıtılan ve hakkındaki dedikodu fırtınası sona eren iPhone 4S'in ardından yeni çıkacak iPad modeli için bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı. iPad ile ilgili iddiaların odak noktasını ekran çözünürlüğü oluşturuyor.
DigiTimes ve 9to5Mac sitesinin iddiasına göre Apple hali hazırda iki farklı iPad test modelini J1 ve J2 kod adıyla testlere tabi tutuyor. J2 kod adlı model iOS 5 geliştirici kodlarında ortaya çıktığı kadarıyla bir Retina Display ekran sunacak. Yüksek çözünürlükteki ekrana güç veren ise çift LED çubuğu sistemi olacak. Bu sistem şu anda iPhone 4 ve iPhone 4S'te kullanılıyor.
Apple, bileşen üreticilerine cihazın LED ve panel modül tasarımını ayarlamaları için talimat verdi ve firmalar büyük bir gayretle bu talebi yerine getirmek için uğraşıyor. Ancak bu denemeler ürünün piyasaya çıkışını biraz geciktirebilir.
Çift LED çubuğu entegrasyonu iPad'e istenen incelik imkanını vermediği için bazı firmalar çift LED aydınlatmasını tek çubuk içerisine sığdırdığı tasarımları Apple'a sundu. Firmalara göre J2 modeli J1'in de geliştirilmiş hali ancak Apple henüz hangi modeli piyasaya süreceğine karar vermedi. Tedarik zincirleri ise şimdiden pilot modeller üzerinden seri üretim hazırlıklarına başladı.
Mart ayına doğru bu dedikodular daha da artacaktır ancak kimin en yakın tahmini yaptığı lansman sonrasında ortaya çıkıyor.
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bakınız toshiba 6 inç ekranda 2560*1600 piksel çözünürlük sunan ekran yapmış bu da 498 dpi demek bu 10 inçlik ekrana çok daha fazlasının sığdırılabileceği anlamına geliyor ancak grafik işlemcilerin zorlanacağı konusunda hem fikirim yine de aşılamaz bir problem değil...
mobilemag.com/...
full hd film izlemek ve internette sörf süper bir hal alır.
2048x1536 = 264Ppi ediyor.
Eğer 2 değilde çözünürlük yatayda ve düşeyde 2.5 kat artırılırsa o zaman 329PPi ediyor. Ancak çözünürlük 2560x1920 gibi hayvani bir değere ulaşıyor.
Developer olan bir kişide yahu yok bunlar demiyor,ne yani kimse debug etmeyi bilmeden sadece beta sürümlere ulaşmak içinmi acaba bu sisteme üye oluyor.Sırf betaları indirmek için 99USD verecek gerizekalı varmıdır bilinmez,ama umarım yoktur.Yukarıda olan satır kopya ile eklenmiş ve o string zaten debug edilirse görünür ki kullanılmakta.Be site bari birine baktır sonra haber yap derler adama
Ayrıca bunu 10 gün önce zaten üyeler yazdı,haber değeri nedir o da anlaşılır değil
Hocam bu mesajı heryere yazmak zorunda mısınız?
Adamlar bir tane yalan haber yaptı diye tüm siteyi karaladınız.
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