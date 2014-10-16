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iPad Air 2 ve iPad mini 3 kullanım kılavuzlarında ortaya çıktı

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Air 2 ve iPad mini 3 kullanım kılavuzlarında ortaya çıktı

Apple'ın bu akşam canlı olarak yayımlayacağımız etkinliği için geri sayım devam ederken, sızıntıların yoğunluğu da artmaya başladı. Görsel ve video derken şimdi de yeni iPad modelleri iOS 8.1 kullanım kılavuzlarında ortaya çıktı.

iTunes mağazasından elde edilen iOS 8.1 kullanım kılavuzlarında iPad Air 2 ve iPad mini 3 şeklinde yeni modellerin isimleri açığa çıkarken, Touch ID parmak izi sensörünün kullanılacağı ihtimali de güçlenmiş oluyor. Ayrıca iPad Air 2'de çoklu fotoğraf çekim modunun olacağı da anlaşılıyor. 

Altın renk seçeneğinin ekleneceği yeni iPad serisinde iPad Air 2'nin dünyanın en ince tableti sloganı ile seyirci karşısına çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca A8 yongasetinin biraz daha hızlandığı ve RAM'in de 2GB olarak belirlendiği gündeme gelmişti. 

iPhone 6 serisi ile ilgili internete sızan bilgiler genelde yanılmadığı için yeni iPad modelleri ile ilgili sızıntıların da gerçeğe yakın olduğu tahmin ediliyor. Yine de tüm resmi bilgiler bu akşam belli olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPad-Air-2-and-iPad-mini-3-leak-out-straight-from-the-source_id61776 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
phantom_coal 4 yıl
Büyük ipad pro isteriz.
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TheMuyu 4 yıl
Çok inceyse yine bükmeye çalışırlar
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daedlus 4 yıl
Bakalım bu cihazda bükülecek mi?
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hakan.ifone 4 yıl
apple yeniligin feriştahını yapmış yenilik yok diyorsunuz yapmayın apple kücük düşürmeyin adamlar manyak ipad air 2 yapmış cok güzel herşeyiyle
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ender 4 yıl
umarım Apple TV içinde bir iki kelam ederler..
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hakan.ifone 4 yıl
ipad air 2 güzel olucak ama inş bükülmez tahmin etmiyorum cünkü büyük ve geniş oldugundan egilmez fiat nekadar olur onu bilmiyoruz inş daha ucuza gelir...
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hakan.ifone 4 yıl
Cok güzel olmuş süper iPad air 2 mükemmel cok hızlı tam istediğim gibi daha dogrusu herkezin istedigi gibi akşam görücez daha ayrıntılı canlı olarak iPad air 2 için yerimizi alalım .....
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bluebest 4 yıl
O kadar ince ki bükülmemesi için arkasına sunta kestirip bağlamak zorunda kalabiliriz

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0MG90 4 yıl
iPod???!!
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SaB0 4 yıl
Mini3 için yerimizi alalım..
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kain061 4 yıl
Yenilik yok gene ..az incelt az hahiflet ilk ipad e göre 100 kat hızlan(!) iphone dan 2 özellik çak işte yep yeni ipad deneyimi..bizi çok seviyorlar.. İyki varsın apple :D
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error22 4 yıl kain061
kain061

Yenilik yok gene ..az incelt az hahiflet ilk ipad e göre 100 kat hızlan(!) iphone dan 2 özellik çak işte yep yeni ipad deneyimi..bizi çok seviyorlar.. İyki varsın apple :D

yenilik olarak başka ne yapılabilirki çamaşır yıkayıp tuşa basınca yarasaya dönüşecek hali yok
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TechnoKolik199 4 yıl kain061
kain061
Yenilik yok gene ..az incelt az hahiflet ilk ipad e göre 100 kat hızlan(!) iphone dan 2 özellik çak işte yep yeni ipad deneyimi..bizi çok seviyorlar.. İyki varsın apple :D

Touch ıd ve 2 GB ram bile Apple için yeniliktir
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Gece772 4 yıl
Güzel
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