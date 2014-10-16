iPad Air 2 ve iPad mini 3 kullanım kılavuzlarında ortaya çıktı





Apple'ın bu akşam canlı olarak yayımlayacağımız etkinliği için geri sayım devam ederken, sızıntıların yoğunluğu da artmaya başladı. Görsel ve video derken şimdi de yeni iPad modelleri iOS 8.1 kullanım kılavuzlarında ortaya çıktı.





iTunes mağazasından elde edilen iOS 8.1 kullanım kılavuzlarında iPad Air 2 ve iPad mini 3 şeklinde yeni modellerin isimleri açığa çıkarken, Touch ID parmak izi sensörünün kullanılacağı ihtimali de güçlenmiş oluyor. Ayrıca iPad Air 2'de çoklu fotoğraf çekim modunun olacağı da anlaşılıyor.





Altın renk seçeneğinin ekleneceği yeni iPad serisinde iPad Air 2'nin dünyanın en ince tableti sloganı ile seyirci karşısına çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca A8 yongasetinin biraz daha hızlandığı ve RAM'in de 2GB olarak belirlendiği gündeme gelmişti.





iPhone 6 serisi ile ilgili internete sızan bilgiler genelde yanılmadığı için yeni iPad modelleri ile ilgili sızıntıların da gerçeğe yakın olduğu tahmin ediliyor. Yine de tüm resmi bilgiler bu akşam belli olacak.

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPad-Air-2-and-iPad-mini-3-leak-out-straight-from-the-source_id61776