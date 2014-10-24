iPad Air 2 ve iPad mini 3 ülkemiz fiyatları belli oldu

Haber Editörü
Geçen hafta Apple tarafından lanse edilen ve bu hafta başından itibaren de satışa sunulan iPad Air 2 ve iPad mini 3 ülkemizde de yavaş yavaş boy göstermeye başladı. Pek çok mağazada ön siparişe açılan modeller Apple Store çevrimiçi mağazasında da yerini aldı.
iPad Air 2 modeline baktığımızda sadece WiFi olarak 16GB kapasiteli versiyon 1449TL, 64GB kapasiteli versiyon 1729TL, 128GB kapasiteli versiyon ise 2009TL olarak fiyatlandırılmış.
Hücresel destekli olarak ise 16GB kapasiteli versiyonun 1819TL, 64GB kapasiteli versiyonun 2099TL, 128GB kapasiteli versiyonun 2379TL olarak fiyatlandırıldığını görüyoruz.
iPad mini 3 modeline baktığımızda sadece WiFi olarak 16GB kapasiteli versiyon 1169TL, 64GB kapasiteli versiyonun 1449TL, 128GB kapasiteli versiyon ise 1729TL fiyat etiketine sahip.
Hücresel destekli olarak ise 16GB kapasiteli versiyon 1539TL, 64GB kapasiteli versiyonun 1819TL, 128GB kapasiteli versiyon ise 2099TL fiyat etiketi ile raflara çıktığı görülüyor. Modellerin dağıtımına ise 31 Ekim itibariyle başlanacak.
A8X işlemcisi ile en güçlü tablet konumuna gelen iPad Air 2'nin bununla birlikte ilk versiyona göre biraz daha az kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. iPad mini 3 ise A7 işlemcisi ile birlikte Touch ID hariç geçen seneden önemli bir farklılık sunmuyor.
Kaynak:http://store.apple.com/tr/buy-ipad/ipad-mini-3
http://store.apple.com/tr/buy-ipad/ipad-mini-3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1) Evet, APPLE'ın fiyatları YÜKSEK'tir!... Yani bırakın Avrupa'yı, Asya'yı kendi vatanındaki fiyatlar bile yüksektir (alırken ödenen paranın mutlak değeri olarak bakarsanız...). Ha bu APPLE'ın %100 karlılıkla (kazıkçılıkla) çalıştığının göstergesi de değildir.
2) "Gülü seven dikenine katlanır" sözü burada da geçerli: iOS ve/veya Mac OS mi seviyorsun ve kullanıcısı olmak istiyorsun --- bu bağlamda tekel mal/sistem sağlayıcı olan APPLE ürünlerini o paraları verip tıpış tıpış (seve seve!...) gider alırsın. APPLE'ın kendi sistemi içinde bir alternatifi var mı? Yok!!!!
3) O parayı veremeyen, vermek istemeyen de alternatif olarak gider Android bazlı bir cihaz alır kullanır (ya da hiçbir şey kullanmaz; doğal insanlık hakkı!...)
Şimdi Türkiye'deki asgari ve ortalama gelir düzeyleri ile Amerika veya Avrupa ya da Japonya, Taiwan gibi ileri ve zengin ekonomiye sahip Asya ülkelerinin düzeylerini boş yere karşılaştırmayalım. Apple'ın fiyatları bazı kalemlerdeki istisnalar (KDV farkları gibi...) haricinde zaten hemen tüm dünyada standart sayılabilecek düzeylerde. Diyeceğim, Apple'ın perakende fiyatları hemen tüm dünyada üç aşağı beş yukarı aynı ama bunlar baz satış fiyatları --- ülkelere göre değişkenlik gösteren KDV, Satış Vergisi (sales tax) gibi faktörlerin dışında ve altında kalan baz fiyatları kasdediyorum...
En azından kendisi şu veya bu nedenle "pahacı" olsa bile Apple global bir fiyat istikrarı yaratabilmiş ve bu bakımdan Apple'ı tebrik etmek gerekir...
Bu Forumda konumuzla yakından ilgili bir başka başlık açmıştım; isteyenler inceleyebilirler:
forum.donanimhaber.com/...
Akıllı telefonun zaten tabletlerin yaptığı şeylerin yüzde 95'ini yapıyor.
Bir ara moda olduğu için tablet alanlar çok oldu ama artık hiçbir esprisi kalmadı.
Hatırlıyorum ilk 2-3 yılda herkes Laptopların yerini alacak falan diyordu ama şimdi tabletle yapılanların neredeyse tamamı Oyun, Chat, Internet ve Fotoğraf çekme.
Reel olarak bakıldığında boşa giden para tuzağı.
en son çıkan zamsung vs vs bütün tabletleri kullandım yine bu 3-4 yıllık aletin akıcılığını rahatlığını alamadım
açamadığı oyun yok hergelenin
Apple store büyük ihtimalle ön sipariş açmayacak ya da son günlerde açar fakat teknosa, gold ve hepsiburada ön sipariş açmış durumda.