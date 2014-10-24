Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Air 2 ve iPad mini 3 ülkemiz fiyatları belli oldu

4 yıl
1,8b
1
106
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPad Air 2 ve iPad mini 3 ülkemiz fiyatları belli oldu

Geçen hafta Apple tarafından lanse edilen ve bu hafta başından itibaren de satışa sunulan iPad Air 2 ve iPad mini 3 ülkemizde de yavaş yavaş boy göstermeye başladı. Pek çok mağazada ön siparişe açılan modeller Apple Store çevrimiçi mağazasında da yerini aldı.

iPad Air 2 modeline baktığımızda sadece WiFi olarak 16GB kapasiteli versiyon 1449TL, 64GB kapasiteli versiyon 1729TL, 128GB kapasiteli versiyon ise 2009TL olarak fiyatlandırılmış.

Hücresel destekli olarak ise 16GB kapasiteli versiyonun 1819TL, 64GB kapasiteli versiyonun 2099TL, 128GB kapasiteli versiyonun 2379TL olarak fiyatlandırıldığını görüyoruz. 

iPad mini 3 modeline baktığımızda sadece WiFi olarak 16GB kapasiteli versiyon 1169TL, 64GB kapasiteli versiyonun 1449TL, 128GB kapasiteli versiyon ise 1729TL fiyat etiketine sahip. 

Hücresel destekli olarak ise 16GB kapasiteli versiyon 1539TL, 64GB kapasiteli versiyonun 1819TL, 128GB kapasiteli versiyon ise 2099TL fiyat etiketi ile raflara çıktığı görülüyor. Modellerin dağıtımına ise 31 Ekim itibariyle başlanacak. 

A8X işlemcisi ile en güçlü tablet konumuna gelen iPad Air 2'nin bununla birlikte ilk versiyona göre biraz daha az kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. iPad mini 3 ise A7 işlemcisi ile birlikte Touch ID hariç geçen seneden önemli bir farklılık sunmuyor.  


Kaynak:http://store.apple.com/tr/buy-ipad/ipad-mini-3
http://store.apple.com/tr/buy-ipad/ipad-mini-3 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
ayıp oluyor beyler 4 yıl
Appstoredan 16lık modeli öğrenci indirimi ve havale ile almayı planlıyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum lütfen yardım edin beyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mafaky 4 yıl
Sevgili arkadaşlar. Bence bırakalım iPad Air bilmem kaç 1.000 tl'den fazlasını hakketmiyor ve benzeri tartışmaları. Ortada "ticari gerçekler" var; ama isterseniz kabul edin. isterseniz etmeyin:

1) Evet, APPLE'ın fiyatları YÜKSEK'tir!... Yani bırakın Avrupa'yı, Asya'yı kendi vatanındaki fiyatlar bile yüksektir (alırken ödenen paranın mutlak değeri olarak bakarsanız...). Ha bu APPLE'ın %100 karlılıkla (kazıkçılıkla) çalıştığının göstergesi de değildir.

2) "Gülü seven dikenine katlanır" sözü burada da geçerli: iOS ve/veya Mac OS mi seviyorsun ve kullanıcısı olmak istiyorsun --- bu bağlamda tekel mal/sistem sağlayıcı olan APPLE ürünlerini o paraları verip tıpış tıpış (seve seve!...) gider alırsın. APPLE'ın kendi sistemi içinde bir alternatifi var mı? Yok!!!!

3) O parayı veremeyen, vermek istemeyen de alternatif olarak gider Android bazlı bir cihaz alır kullanır (ya da hiçbir şey kullanmaz; doğal insanlık hakkı!...)

Şimdi Türkiye'deki asgari ve ortalama gelir düzeyleri ile Amerika veya Avrupa ya da Japonya, Taiwan gibi ileri ve zengin ekonomiye sahip Asya ülkelerinin düzeylerini boş yere karşılaştırmayalım. Apple'ın fiyatları bazı kalemlerdeki istisnalar (KDV farkları gibi...) haricinde zaten hemen tüm dünyada standart sayılabilecek düzeylerde. Diyeceğim, Apple'ın perakende fiyatları hemen tüm dünyada üç aşağı beş yukarı aynı ama bunlar baz satış fiyatları --- ülkelere göre değişkenlik gösteren KDV, Satış Vergisi (sales tax) gibi faktörlerin dışında ve altında kalan baz fiyatları kasdediyorum...

En azından kendisi şu veya bu nedenle "pahacı" olsa bile Apple global bir fiyat istikrarı yaratabilmiş ve bu bakımdan Apple'ı tebrik etmek gerekir...

Bu Forumda konumuzla yakından ilgili bir başka başlık açmıştım; isteyenler inceleyebilirler:

forum.donanimhaber.com/...







Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Inque 4 yıl
Ivır zıvır özellikleri olan ve gerçekte 500TL maksimum ederi olan tabletlere boşu boşuna hala para verenler olması enteresan.

Akıllı telefonun zaten tabletlerin yaptığı şeylerin yüzde 95'ini yapıyor.

Bir ara moda olduğu için tablet alanlar çok oldu ama artık hiçbir esprisi kalmadı.

Hatırlıyorum ilk 2-3 yılda herkes Laptopların yerini alacak falan diyordu ama şimdi tabletle yapılanların neredeyse tamamı Oyun, Chat, Internet ve Fotoğraf çekme.

Reel olarak bakıldığında boşa giden para tuzağı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganja77 4 yıl
zamanında ipad 2 aldım 3 yıldır canavar gibi alet
en son çıkan zamsung vs vs bütün tabletleri kullandım yine bu 3-4 yıllık aletin akıcılığını rahatlığını alamadım
açamadığı oyun yok hergelenin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Fiyatlar uçmuş....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Surface pro 3 ün i3 64 gb modelinin 800 dolar olduğunu göz önünde bulundurursak bence çok pahalı olmuş .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NDS 4 yıl
pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Fiyatların yükselmesi tamamen arz talep meselesi. Talep ne kadar çok olursa fiyatlarda bi o kadar yükselecektir. Keşke apple Türkiye kazanç hesabı yerine müşterileri kazanma hesabı yaparak fiyatları şişirmeseydi o zaman Türkiye'de çok daha geniş bi kullanıcı kitlesi oluşturabilirdi. Bakalım Google nexus da aynı politikayı mı izleyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sezersunar 4 yıl
Bu durumda almak için 31 Ekimi beklemek zorundayız anlaşılan. Ön sipariş ne zaman açılır bilen var mı ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 4 yıl sezersunar
sezersunar

Bu durumda almak için 31 Ekimi beklemek zorundayız anlaşılan. Ön sipariş ne zaman açılır bilen var mı ?

Apple store büyük ihtimalle ön sipariş açmayacak ya da son günlerde açar fakat teknosa, gold ve hepsiburada ön sipariş açmış durumda.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tech man 4 yıl
Her yönüyle galaxy tab s derim susarım. Hatta ipad mini 3, tab s 8.4 ün karşısında satış yapmaması lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TnesQuare 4 yıl
İpad mini var ilk çıkan hala 10 numara.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flowerhorn 4 yıl
Touch id ve renk seceneklerine gold koyduklari icin bu kadar fiyat farki olur mu (ipad mini 3)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1838 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple ve ipad air 2
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Logitech UE Mobile BOOMBOX Mercek Altında 4 yıl 2si1 "Saati şaşmış" Teknoloji ve Oyun programı 4 yıl Apple Retina 5K iMac video ön inceleme: 5K ekran çözünürlüğü ile fark yaratıyor 4 yıl Leitz Mini Bluetooth Hoparlör video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim