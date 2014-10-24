iPad Air 2 ve iPad mini 3 ülkemiz fiyatları belli oldu





Geçen hafta Apple tarafından lanse edilen ve bu hafta başından itibaren de satışa sunulan iPad Air 2 ve iPad mini 3 ülkemizde de yavaş yavaş boy göstermeye başladı. Pek çok mağazada ön siparişe açılan modeller Apple Store çevrimiçi mağazasında da yerini aldı.





iPad Air 2 modeline baktığımızda sadece WiFi olarak 16GB kapasiteli versiyon 1449TL, 64GB kapasiteli versiyon 1729TL, 128GB kapasiteli versiyon ise 2009TL olarak fiyatlandırılmış.





Hücresel destekli olarak ise 16GB kapasiteli versiyonun 1819TL, 64GB kapasiteli versiyonun 2099TL, 128GB kapasiteli versiyonun 2379TL olarak fiyatlandırıldığını görüyoruz.





iPad mini 3 modeline baktığımızda sadece WiFi olarak 16GB kapasiteli versiyon 1169TL, 64GB kapasiteli versiyonun 1449TL, 128GB kapasiteli versiyon ise 1729TL fiyat etiketine sahip.





Hücresel destekli olarak ise 16GB kapasiteli versiyon 1539TL, 64GB kapasiteli versiyonun 1819TL, 128GB kapasiteli versiyon ise 2099TL fiyat etiketi ile raflara çıktığı görülüyor. Modellerin dağıtımına ise 31 Ekim itibariyle başlanacak.





A8X işlemcisi ile en güçlü tablet konumuna gelen iPad Air 2'nin bununla birlikte ilk versiyona göre biraz daha az kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. iPad mini 3 ise A7 işlemcisi ile birlikte Touch ID hariç geçen seneden önemli bir farklılık sunmuyor.

http://store.apple.com/tr/buy-ipad/ipad-mini-3