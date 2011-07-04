iPad Avrupa’da en büyük altıncı reklam cihazı oldu

Apple’ın tablet tarihinde devrim yaratan cihazı iPad, en değerli şirket ünvanını almasında da başrolü oynayanlardan birisiydi. Kolay kullanımı ve iOS’un tüm avantajlarından faydalanması nedeniyle çok popüler olan iPad dünya çapında 20 milyon satış barajını aşmış bulunuyor.





Bu popülerlik reklam sektöründe de ön plana çıkmaya başladı. Mobil reklamcılık uzmanı InMobi şirketi tarafından yayınlanan bir rapora göre iPad Avrupa’da en büyük altıncı reklam cihazı haline geldi.





Raporun dayanağını ise reklam izlenimleri oluşturuyor. Reklam izlenimleri bir uygulamada görüntülenen reklam sayısını ifade ediyor. Örneğin iPhone 4’ünüzde Angry Birds oynarken karşınıza çıkan küçük reklamlar buna bir örnek.





InMobi, reklam ağına dahil verilere dayalı olarak Avrupa’da 2011 Mayıs ayı için yaptığı araştırmaya göre toplamda 3 milyar 700 milyon reklam izlenimine ulaşıldı. iPad bu rakamın 80 milyonunu sahiplenerek en büyük reklam cihazları listesinde 6. sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde ise 510 milyon ile iPhone bulunuyor. İkinci sırada 244 milyon izlenim ile Blackberry 8520, üçüncü sırada 188 milyon izlenim ile Galaxy S bulunuyor. Bu sıralamayı Avrupa'da satış rakamları fazla olan cihazlar oluşturuyor.





Reklam izlenim oranlarına göre ilk üç üretici firma ise %19.5 ile Apple, %18 ile Samsung ve %18 ile Nokia şeklinde. Avrupa’nın işletim sistemine göre reklam izlenim oranına bakıldığında Android’in %26.9 ile mutlak bir hakimiyeti bulunuyor. iOS %19.5 ile ikinci, RIM OS %15.8 ile üçüncü sırada.





Ülkelere göre reklam izlenim oranları da şu şekilde oldu : İngiltere %23, Almanya %12.1, İspanya %8.8, Fransa %6.0, Hollanda %5.7, Türkiye %5.5, İtalya %3.4, İsveç %2.0. Türkiye’de kullanımı hızla artan akıllı telefonlar bu oranı yukarıya taşıyor.