iPad Avrupa’da en büyük altıncı reklam cihazı oldu

Haber Editörü
Apple’ın tablet tarihinde devrim yaratan cihazı iPad, en değerli şirket ünvanını almasında da başrolü oynayanlardan birisiydi. Kolay kullanımı ve iOS’un tüm avantajlarından faydalanması nedeniyle çok popüler olan iPad dünya çapında 20 milyon satış barajını aşmış bulunuyor.
Bu popülerlik reklam sektöründe de ön plana çıkmaya başladı. Mobil reklamcılık uzmanı InMobi şirketi tarafından yayınlanan bir rapora göre iPad Avrupa’da en büyük altıncı reklam cihazı haline geldi.
Raporun dayanağını ise reklam izlenimleri oluşturuyor. Reklam izlenimleri bir uygulamada görüntülenen reklam sayısını ifade ediyor. Örneğin iPhone 4’ünüzde Angry Birds oynarken karşınıza çıkan küçük reklamlar buna bir örnek.
InMobi, reklam ağına dahil verilere dayalı olarak Avrupa’da 2011 Mayıs ayı için yaptığı araştırmaya göre toplamda 3 milyar 700 milyon reklam izlenimine ulaşıldı. iPad bu rakamın 80 milyonunu sahiplenerek en büyük reklam cihazları listesinde 6. sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde ise 510 milyon ile iPhone bulunuyor. İkinci sırada 244 milyon izlenim ile Blackberry 8520, üçüncü sırada 188 milyon izlenim ile Galaxy S bulunuyor. Bu sıralamayı Avrupa'da satış rakamları fazla olan cihazlar oluşturuyor.
Reklam izlenim oranlarına göre ilk üç üretici firma ise %19.5 ile Apple, %18 ile Samsung ve %18 ile Nokia şeklinde. Avrupa’nın işletim sistemine göre reklam izlenim oranına bakıldığında Android’in %26.9 ile mutlak bir hakimiyeti bulunuyor. iOS %19.5 ile ikinci, RIM OS %15.8 ile üçüncü sırada.
Ülkelere göre reklam izlenim oranları da şu şekilde oldu : İngiltere %23, Almanya %12.1, İspanya %8.8, Fransa %6.0, Hollanda %5.7, Türkiye %5.5, İtalya %3.4, İsveç %2.0. Türkiye’de kullanımı hızla artan akıllı telefonlar bu oranı yukarıya taşıyor.
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Apple bu pazarda Apple tarzı klasik dizaynı ile girmiştir... Iphone nun şişirilmiş sürümü ...
Niteliksel olarak ele alınırsa tabiki kaç tane sattığına bakılmaz... Apple ise niceliksel yani sayıca kaç milyon satmış onu ön plana çıkartılması ile devrim yapılmaz...
Ortada bir devrim varsa Apple ın çok çok akıllı ve zeki olduğudur bunu da bazıları göremeyebilir...
Apple bu imaj gazıyla biraz idare edecek gibi...
Sonuçta Apple Iphone ile yakaladığı hızı Ipad dede kullandı ama ekranın büyük iken düşük çözünürlükte kalması okumadan gözleri rahatsız etmektedir...
Ipad devrim yarattigi yok.. Ipad devrim yarattigi sey ipad2 deki kamera ise bazilari icin devrim olabilir....
Apple pazarlama reklamla cok iyi satis yapmaktadir.. Cok satiliyor diye devrim denilmez....
Keza bircok uzmana gore Ipad2 iphone un buyutulmus hali deniliyor. Cok dogru...
Devrim ekranim hibrit teknolojisi (Notion Ink ) de oldugu gibiyse devrimdir... Cok satilmasi devrim degildir... Ayrica tablet piyasasi Apple.dan once de vardi...
Apple sadece piyasanin canlandirmazinda devrim olmustur... Baska birsey yok.... Rutin iyilestormeler hizlandirmalar diger markalarda daha sIk gormekteyiz...
yalnız apple bu işi en iyi yapanlardan. hakkını vermek lazım, keza aldığınız cihaz -Türkiye'den değil- her kuruşunu hakediyor.
çok saçma çok saçma çok saçma
apple iphoneu çıkardığı zaman kimsenin dokunmatik ekran diye birşey bildiği yoktu
apple ipodu çıkardığı zaman kimsenin mp3 çalar diye birşey bildiği yoktu
apple ipadi çıkardığı zaman kimsenin tablet pc diye birşey bildiği yoktu
ha şimdi diyeceksin bunların hepsi apple yapmadan önce vardı
dokunmatik ekran telefonun tablet pcnin apple çıkarmadan önceki pazar payı ne idi acaba çok merak ediyorum
apple devrim yaratan cihazlar cıkarmıstır