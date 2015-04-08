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iPad Mini 4 görselleri sızdırıldı

4 yıl
2,2b
1
3
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Mini 4 görselleri sızdırıldı

Bu yıl Apple'ın iPad mini serisinde tamamen vazgeçeceği ve yerine profesyonellere yönelik 12.9 inçlik iPad Air Plus ile yoluna devam edeceği kulislerde güçlü bir şekilde dile getiriliyordu. Ancak dün sürpriz bir gelişme yaşandı.

Nowhereelse sitesinin sızdırdığı video iPad mini 4 modeline ait olduğu iddia edilen bir arka kasa parçasını kısaca gözler önüne seriyor. Bu da Apple'ın iPad mini serisinden henüz vazgeçmediğini ortaya koyuyor. 

Geçen yıl ki iPad mini 3 modeli oldukça eleştirilmişti zira Touch ID özelliği kazanmasına rağmen yeni nesil A8 yongaseti yerine önceki yılın A7 yongaseti tercih edilmişti. Bu da haliyle daha güçlü bir iPad mini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmıştı. 

iPad mini 4 modelinde de Touch ID, ekran boyutu ve Retina çözünürlük gibi değerlerin aynı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak yongaseti konusunda ne tür gelişmelerin olacağı net değil. Apple A9 yongaseti beklentileri karşılayacaktır ancak A8 yongasetinde karar kılınması eleştirileri yeniden tetikleyecektir. 

iPad Mini 4 görselleri ile bu kez iPad Air Plus modelinin akibeti merak edilmeye başlandı. Şu durumda bu yıl piyasaya üç iPad modeli sürülmüş olacak. Ancak Apple’ın böyle bir alışkanlığı yok.  
iPad Mini 4 görselleri sızdırıldı
 

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El_domingo 4 yıl
akıllı telefonlarda standarta 5" dayanmışken 8" tablet almak cok da tercih sebebi olmasa gerek..sahsen ciddi paralara tablet alacaksam en az 10" olmalı..ipad air 2 nin cerceve sini inceltip ebatlarını ufatsalar daha tercih edilebilir olurdu...
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Umutcan 4 yıl
Vaov bu kasayı hiç beklemiyorduk, sızdığı iyi oldu...
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