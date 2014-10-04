iPad etkinliği 16 Ekim tarihinde yapılabilir





Apple'ın geleneksel olduğu üzere iPad lansmanını yaptığı Ekim ayı içerisinde bulunuyoruz ve muhtemel bir lansman artık oldukça yakınımızda. Ancak kesin tarih ile ilgili zaman zaman farklı bilgiler geliyor.





İlk önce 21 Ekim tarihine odaklanan kaynaklar şimdi ise 16 Ekim tarihini işaret etmeye başladı. Firmaya yakın kişilerden elde edildiği belirtilen bilgilerin daha gerçeğe yakın olduğu ifade ediliyor.





Eğer iddialar doğru ise en geç Salı veya Çarşamba günü etkinlik davetiyelerinin dağıtım başlaması gerekiyor. Aksi durumda etkinliğin 21 Ekim tarihinde yapılacağı iddiası güç kazanmaya başlayacak.





Apple'ın bu etkinlikte iPad Air 2 ve iPad mini Retina 2 modellerini tanıtması bekleniyor. Bunun yanında iMac, Mac mini ve MacBook Air serisinin yeni üyelere kavuşması da muhtemel. Ayrıca OS X Yosemite işletim sisteminin nihai sürümü bu etkinlikte indirmeye sunulacak. Diğer bir iddia ise 12.9 inçlik iPad Pro modelinin tanıtılacağı yönünde. Ancak bu iddia şimdilik oldukça zayıf kalıyor.





iPad modelleri ile ilgili çok fazla sızıntı olmadığı için bildiklerimiz sınırlı. Ancak önceki nesil ile tasarım açısından farklılık arz etmemesi beklenen modellerin TouchID ve Apple Pay desteği ile geleceği tahmin ediliyor.

http://recode.net/2014/10/03/codered-apple-to-hold-ipad-event-on-october-16/