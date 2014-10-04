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iPad etkinliği 16 Ekim tarihinde yapılabilir

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad etkinliği 16 Ekim tarihinde yapılabilir

Apple'ın geleneksel olduğu üzere iPad lansmanını yaptığı Ekim ayı içerisinde bulunuyoruz ve muhtemel bir lansman artık oldukça yakınımızda. Ancak kesin tarih ile ilgili zaman zaman farklı bilgiler geliyor.

İlk önce 21 Ekim tarihine odaklanan kaynaklar şimdi ise 16 Ekim tarihini işaret etmeye başladı. Firmaya yakın kişilerden elde edildiği belirtilen bilgilerin daha gerçeğe yakın olduğu ifade ediliyor. 

Eğer iddialar doğru ise en geç Salı veya Çarşamba günü etkinlik davetiyelerinin dağıtım başlaması gerekiyor. Aksi durumda etkinliğin 21 Ekim tarihinde yapılacağı iddiası güç kazanmaya başlayacak. 

Apple'ın bu etkinlikte iPad Air 2 ve iPad mini Retina 2 modellerini tanıtması bekleniyor. Bunun yanında iMac, Mac mini ve MacBook Air serisinin yeni üyelere kavuşması da muhtemel. Ayrıca OS X Yosemite işletim sisteminin nihai sürümü bu etkinlikte indirmeye sunulacak. Diğer bir iddia ise 12.9 inçlik iPad Pro modelinin tanıtılacağı yönünde. Ancak bu iddia şimdilik oldukça zayıf kalıyor. 

iPad modelleri ile ilgili çok fazla sızıntı olmadığı için bildiklerimiz sınırlı. Ancak önceki nesil ile tasarım açısından farklılık arz etmemesi beklenen modellerin TouchID ve Apple Pay desteği ile geleceği tahmin ediliyor.  

http://recode.net/2014/10/03/codered-apple-to-hold-ipad-event-on-october-16/ Yorum Yaz
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AlkanExclusive 4 yıl
Ses açma kapama tuşu kalkıyorsa, sesi nereden açıp kapatacağız? Şu alttan çıkan bardan falan dokunmatik olarak mı olacak acaba?
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DH Misafiri 4 yıl
Artık gelsin şu OSX Yosemite. iPhone ve iPad'de Pages, Numbers ve Keynote'da iCloud Drive'a geçtim, ama Mac'te Yosemite henüz yayımlanmadığı için ve iCloud Dirve desteği yok. Mac üzerinden hiçbir iWork dosyama erişemiyorum. Böyle bir zamanlama hatası yapılmamalıydı. Widows'a bile iCloud Drive desteği Mac'lerden önce geldi. Ciddi bir zamanlama hatası...
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Vinewood 4 yıl
Ben İpod touch 6 için beklemedeyim
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1BilimAdamı 4 yıl
A8X işlemcili macbook gelebilir
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djtheclam 4 yıl
Mac mini bekliyoruz artik ya
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Nerevarine 4 yıl
iPod 6 yok mu be?
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SpesifikBrush 4 yıl
En çok iPad Pro'yu bekliyorum bir kalemle.
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hakan.ifone 4 yıl
hic tabletim yok ama bunu bekliyorum almakta istiyordum tablet her eve lazım cıksın güzelse kesin alıcam
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fatality4906 4 yıl
iPod touch 6 yayınlanmayacak... :(
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AlkanExclusive 4 yıl
Valla bende artık sabırsızlanmaya başladım desem yalan olmaz..

Bir an önce açıklansında alalım yahu..
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