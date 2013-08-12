iPad için Skype güncellendi: HD Görüntülü Görüşme, 4.nesil iPad'de

Dünyanın önde gelen iletişim yazılımlarından Skype’ın HD video görüşmesi sonunda iPad’e geldi.

Bugün yayınlanan 4.1 güncellemesinin getirdiği en önemli yenilik olan HD video görüşme desteği ile iPad 4 kullanıcıları, bundan böyle internet bağlantılarının bant genişliği ve kalitesi elverdiği sürece HD kalitesinde görüntülü görüşmeler yapabilecekler. Ancak maalesef bu özellik sadece 4.nesil iPad’lerde kullanılabilecek.

Bu yeniliğin yanı sıra 4.1 güncellemesi, daha iyi arama kalitesi ve stabilitesi için iyileştirme içerirken nümerik tuş ekranında ülke kodu seçim bölümü de yeniden tasarlanmış.

Skype, Windows Phone’lu cihazlar için HD video görüşme desteğini bu yılın başında vermeye başlamıştı.