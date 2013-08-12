iPad için Skype güncellendi: HD Görüntülü Görüşme, 4.nesil iPad'de

Haber Editörü
Bugün yayınlanan 4.1 güncellemesinin getirdiği en önemli yenilik olan HD video görüşme desteği ile iPad 4 kullanıcıları, bundan böyle internet bağlantılarının bant genişliği ve kalitesi elverdiği sürece HD kalitesinde görüntülü görüşmeler yapabilecekler. Ancak maalesef bu özellik sadece 4.nesil iPad’lerde kullanılabilecek.
Bu yeniliğin yanı sıra 4.1 güncellemesi, daha iyi arama kalitesi ve stabilitesi için iyileştirme içerirken nümerik tuş ekranında ülke kodu seçim bölümü de yeniden tasarlanmış.
Skype, Windows Phone’lu cihazlar için HD video görüşme desteğini bu yılın başında vermeye başlamıştı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haklısın o noktayı kaçırmışım. Fakat iPad mini FaceTime HD kameraya sahip.
Daha önce takip ettiğim ve cevap verdiğim konulara bi bak. iPad mini ve The New iPad Facetime HD kameraya sahip, bi noktayı atlamışım orasıda 4S.
iPad'leri bilmiyorum ama telefonlarda sadece iPhone 5'in ön kamerası HD çözünürlük destekliyor. Ayrıntı için Apple'ın sitesinden bakabilirsin.
Azicik apple urunlerine karsi ilgin ve bilgin olsa bilirdin sebebini qnq