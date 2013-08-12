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iPad için Skype güncellendi: HD Görüntülü Görüşme, 4.nesil iPad'de

5 yıl
1,6b
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8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iPad için Skype güncellendi: HD Görüntülü Görüşme, 4.nesil iPad'de
Dünyanın önde gelen iletişim yazılımlarından Skype’ın HD video görüşmesi sonunda iPad’e geldi.

Bugün yayınlanan 4.1 güncellemesinin getirdiği en önemli yenilik olan HD video görüşme desteği ile iPad 4 kullanıcıları, bundan böyle internet bağlantılarının bant genişliği ve kalitesi elverdiği sürece HD kalitesinde görüntülü görüşmeler yapabilecekler. Ancak maalesef bu özellik sadece 4.nesil iPad’lerde kullanılabilecek.

Bu yeniliğin yanı sıra 4.1 güncellemesi, daha iyi arama kalitesi ve stabilitesi için iyileştirme içerirken nümerik tuş ekranında ülke kodu seçim bölümü de yeniden tasarlanmış.

Skype, Windows Phone’lu cihazlar için HD video görüşme desteğini bu yılın başında vermeye başlamıştı.


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Istanbullu Einstein 5 yıl
herhalde iPad 3 yok, yaşamıyor...
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gahst 5 yıl
***Respect***

gahst Neden sadece 4. nesil bilen biri varsa açıklayabilir mi ? iPad mini ve 4S dahil çoğu Mobil iDeviceın donanımı yeterli diye düşünüyorum HD görüşme için
iPadleri bilmiyorum ama telefonlarda sadece iPhone 5in ön kamerası HD çözünürlük destekliyor. Ayrıntı için Appleın sitesinden bakabilirsin.


Haklısın o noktayı kaçırmışım. Fakat iPad mini FaceTime HD kameraya sahip.

cengizhan1903

gahst

Neden sadece 4. nesil bilen biri varsa açıklayabilir mi ? iPad mini ve 4S dahil çoğu Mobil iDevice'ın donanımı yeterli diye düşünüyorum HD görüşme için



Azicik apple urunlerine karsi ilgin ve bilgin olsa bilirdin sebebini qnq


Daha önce takip ettiğim ve cevap verdiğim konulara bi bak. iPad mini ve The New iPad Facetime HD kameraya sahip, bi noktayı atlamışım orasıda 4S.


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Zordion 5 yıl
iPad 3 (The New iPad) HD on kameraya sahip degil. iPad 4 ve iPad mini'de HD on kamera bulunur.
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gahst 5 yıl
Neden sadece 4. nesil bilen biri varsa açıklayabilir mi ? iPad mini ve 4S dahil çoğu Mobil iDevice'ın donanımı yeterli diye düşünüyorum HD görüşme için
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***Respect*** 5 yıl gahst
gahst

Neden sadece 4. nesil bilen biri varsa açıklayabilir mi ? iPad mini ve 4S dahil çoğu Mobil iDevice'ın donanımı yeterli diye düşünüyorum HD görüşme için

iPad'leri bilmiyorum ama telefonlarda sadece iPhone 5'in ön kamerası HD çözünürlük destekliyor. Ayrıntı için Apple'ın sitesinden bakabilirsin.
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cengizhan1903 5 yıl gahst
gahst
Neden sadece 4. nesil bilen biri varsa açıklayabilir mi ? iPad mini ve 4S dahil çoğu Mobil iDevice'ın donanımı yeterli diye düşünüyorum HD görüşme için

Azicik apple urunlerine karsi ilgin ve bilgin olsa bilirdin sebebini qnq
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