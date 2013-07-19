iPad mini 2 modeline ait olduğu iddia edilen görsel internete sızdırıldı





Apple'ın iPad tarihindeki dönüm noktası olarak gösterilen ve satışları ile orijinal iPad modellerini bile geride bırakan iPad mini, bu yıl ikinci kez piyasada boy göstermeye hazırlanıyor.





Bazı kaynaklar ürünün Retina ekran nedeniyle gelecek yıl başlarında piyasaya çıkacağını dile getirse de elini çabuk tutan bir kaynak modelin ilk prototipini eline geçirdiğini iddia ediyor.





Daha önceki bilgilerle uyusan görselde iPad mini 2 modelinin köşeden köşeye bir ekran kullandığı görülüyor. Model önceki versiyona göre daha ince kenarlara sahip. Kaynak prototipin, nihai versiyonun hemen öncesi olduğunu ifade ediyor. Bu da ürünün yıl sonuna yetişeceği kanısının uyanmasına neden oluyor.





Tayvan'lı kaynaklar LG Display'in Apple'ın istediği kalitede 7.9 inçlik Retina ekran üretiminde verimliliği artırdığını ve Ekim ayındaki global satış için herhangi bir engel kalmadığını dile getiriyor. Yani Apple'ın iPad mini lansman döngüsünde herhangi bir gecikme olmama ihtimali yüksek.





Boyut olarak bir değişikliğe uğramayacak iPad mini 2'de en büyük değişiklik çözünürlükte yaşanırken, işlemci muhtemelen A6 serisinden olacak. RAM miktarında da artış yaşanacak.

http://www.phonesreview.co.uk/2013/07/19/ipad-mini-2-clear-image-leak-retina-release-about-turn/