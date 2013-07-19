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iPad mini 2 modeline ait olduğu iddia edilen görsel internete sızdırıldı

5 yıl
1,5b
1
54
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad mini 2 modeline ait olduğu iddia edilen görsel internete sızdırıldı

 Apple'ın iPad tarihindeki dönüm noktası olarak gösterilen ve satışları ile orijinal iPad modellerini bile geride bırakan iPad mini, bu yıl ikinci kez piyasada boy göstermeye hazırlanıyor.

Bazı kaynaklar ürünün Retina ekran nedeniyle gelecek yıl başlarında piyasaya çıkacağını dile getirse de elini çabuk tutan bir kaynak modelin ilk prototipini eline geçirdiğini iddia ediyor.

Daha önceki bilgilerle uyusan görselde iPad mini 2 modelinin köşeden köşeye bir ekran kullandığı görülüyor. Model önceki versiyona göre daha ince kenarlara sahip. Kaynak prototipin, nihai versiyonun hemen öncesi olduğunu ifade ediyor. Bu da ürünün yıl sonuna yetişeceği kanısının uyanmasına neden oluyor.

Tayvan'lı kaynaklar LG Display'in Apple'ın istediği kalitede 7.9 inçlik Retina ekran üretiminde verimliliği artırdığını ve Ekim ayındaki global satış için herhangi bir engel kalmadığını dile getiriyor. Yani Apple'ın iPad mini lansman döngüsünde herhangi bir gecikme olmama ihtimali yüksek.

Boyut olarak bir değişikliğe uğramayacak iPad mini 2'de en büyük değişiklik çözünürlükte yaşanırken, işlemci muhtemelen A6 serisinden olacak. RAM miktarında da artış yaşanacak. 

http://www.phonesreview.co.uk/2013/07/19/ipad-mini-2-clear-image-leak-retina-release-about-turn/ Yorum Yaz
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Nightmare70 5 yıl en beğenilen
Kenarsız tasarım isterler yaparlar beğenilmez kenarlı olur beğenilmez Androidciler bir gidin ya 10 numara tasarımı var ipad mini'nin bu da çok güzel görünüyor.Normal ipad bana çok kötü geliyor çerçevesi çok kalın.
Kenarsız tasarım isterler yaparlar beğenilmez kenarlı olur beğenilmez Androidciler bir gidin ya 10 numara tasarımı var ipad mini'nin bu da çok güzel görünüyor.N...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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mimleon 5 yıl
kenar inceldikçe kılıfla kullanım imkansız hale geliyor,
haberiniz olsun.
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Roark 5 yıl
Kenarsız tasarım tamamen ergonomi düşmanıdır. Orayı tutarken elinizi algılamaz teknolojisi bazen işe yaramayınca sinir bozucu oluyor. Televizyonda, bilgisayarda anlarım da, tablet elde kullanmak içindir. Tutacak hiç bir yer bırakmamak aletin doğasına aykırı.
Kenarsız tasarım tamamen ergonomi düşmanıdır. Orayı tutarken elinizi algılamaz teknolojisi bazen işe yaramayınca sinir bozucu oluyor. Televizyonda, bilgisayarda...
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1 Avatar
ssagong 5 yıl
Tableti nerden tutcaz bos alan yok ekranin yaninda
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hkn13 5 yıl
retina display olması ilk şart en büyük beklenti bu
çerçeve kısmı için ise "haddi vasat" diyorum; büyük çerçeve gerçekten rahatsızlık verici ve kullanım alanını kısıtlıyor
sıfır çerçeve ise istenmeyen "touch" lara daha müsait
Nasıl yazılmış bir kağıdı tutacak bir boşluk arıyorsanız bunda da öyle bir boşluk şart ama yeteri kadar
bu cihazı ben de bekliyorum inşallah istediğim gibi çıkar
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modifci 5 yıl
Yavaş yavaş 'kağıda' doğru gidiyor bu tabletler
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DDRll 5 yıl
Mini kullanıyorum kenarları gerçekten kullanırken elinizde iz bırakıyor her şartta değil ama bazen sıkıntı oluyor ama pek takmıyorsunuz.
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Moofy 5 yıl
Güzel fakat biraz daha hem fiziksel hem donanımsal hem yazılımsal olarak geliştirilmeli.
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ozeceze 5 yıl
Mini 2 değilde Mini S çıksa daha iyi olurdu. Aynı kasaya retina ekran a6 çip ve artırılmış Ram. Mini kullanıyorum Apple'ın en zarif tasarlanan cihazı bence. Mini2 aynı kasa olursa daha güzel durur bu resimdekinden
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sinekbaba 5 yıl
Güzel olmuşta kenar tasarımı oyun oynarken sorun çıkarabilir
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LilTunechi 5 yıl
Güzel olmuş fakat parmagimizi nereye koyacağız?
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neyseneya 5 yıl
bu ipad mini e-book için uygun mu? yoksa e-book için ipad ekranı daha mı uygun? güzel gözüküyor cihaz.
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FreeRun 5 yıl
vay güzel beğendim
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regaibyigit. 5 yıl
-ForeverY-
RoarkKenarsız tasarım tamamen ergonomi düşmanıdır. Orayı tutarken elinizi algılamaz teknolojisi bazen işe yaramayınca sinir bozucu oluyor. Televizyonda, bilgisayarda anlarım da, tablet elde kullanmak içindir. Tutacak hiç bir yer bırakmamak aletin doğasına aykırı.
İpad minide ona özel bir özellik var bir inceleme izlemelisiniz tasarım bu olursa o özellikle geleceği kesin

ios 6 ile ekrana yanlışlıkla dokunsanız bile onun bir işlem için değilde yanlışlıkla dokunulduğunu anlıyor ve saçma sapan şeyler açılıp kapanmıyor. bu teknoloji gerçekten çalışıyor bu arada
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-ForeverY- 5 yıl
Roark
Kenarsız tasarım tamamen ergonomi düşmanıdır. Orayı tutarken elinizi algılamaz teknolojisi bazen işe yaramayınca sinir bozucu oluyor. Televizyonda, bilgisayarda anlarım da, tablet elde kullanmak içindir. Tutacak hiç bir yer bırakmamak aletin doğasına aykırı.

İpad minide ona özel bir özellik var bir inceleme izlemelisiniz tasarım bu olursa o özellikle geleceği kesin
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