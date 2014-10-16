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iPad mini 3 artık resmi

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad mini 3 artık resmi

iPad ailesinin daha küçük boyutlu üyesi olan iPad mini, Apple'In bugünkü etkinliğinde üçüncü jenerasyonuyla karşımıza çıktı. Beklenenin aksine modelde Air isimlendirmesi kullanılmamış.

7.9 inçlik 2048x1536 piksel çözünürlükteki ekranı muhafaza eden iPad mini 3, ekran ile gövde arasındaki boşluğu kaldıran zero-gap adlı teknolojiye yer vermemiş. Ayrıca geçen yılın A7 yongaseti iPad mini 3'te de karşımıza çıkıyor. Anlaşılan A8X yongaseti sadece iPad Air 2 modeline özgü kalacak. 

Touch ID ve Apple Pay teknolojilerinin yerini aldığı iPad mini 3 bununla birlikte kamera tarafında geçen yılın 5MP çözünürlükteki iSight kamerasını kullanmaya devam ediyor. Tasarım tarafında önemli bir değişiklik göze çarpmıyor. Abisinin aksine sessize alma tuşu ve alttaki çift sıralı hoparlör ızgarası bu modelde yerini korumuş. 

iPad mini 3 modeli yarın itibari ile 16GB kapasiteli versiyon 399$, 64GB kapasiteli versiyon 499$, 128GB kapasiteli versiyon 599$ olarak ön siparişe sunulacak. LTE versiyonları ise yine 130$ daha fazla.  

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Üfler 4 yıl
gayet iyi
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Zig Zag 4 yıl
tablet.donanimhaber.com/...

Ana Konuya bekleriz
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kcankaynak 4 yıl
Yuh be kardeşim b*k atacam diye Touch ID'ye balon demişler. Şu teknolojiden daha pratik bir özellik söyler misin bana? Kullandığımdan beri telefona koyduğum şifreyi hatırlamıyorum, gerek de duymuyorum zaten. "Kamerası 8 MP" de "bataryası dandik" de mantıklı eleştiri yap da Touch ID dandik deme. 1 kere kullanarak anlaşılmaz birkaç gün kullan sonra zaten vazgeçemezsin. Bu cihazı geliştirmeme sebepleri bana göre iPhone 6 Plus satışlarını baltalama riski. Açıkçası A8 işlemcili 8 MP kameralı gelse iPhone 6 plus almak için hiçbir sebep olmazdı, herkes bunu alırdı.
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kain061 4 yıl
adamlar hakli ne sunsa satiliyor..neden elindeki teknolojileri eskitsin..kac senedir cikan patent haberleri var. apple bu patentledi apple sunu aldi.ama ortada yok bunlar.ne zaman satislar duser o zaman apple kozlari oynamaya baslar..kaldi ki bu gidisle satislari dusmez de..
gta 5 de apple i tiyee alan bi gonderme vardi goren oldu mu acaba
iFurit 9xs mi neydi ..%10 daha hizli %3 daha ince gibisinden ..incel incel nereye kadar :)))
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kain061 4 yıl
adamlar hakli ne sunsa satiliyor..neden elindeki teknolojileri eskitsin..kac senedir cikan patent haberleri var. apple bu patentledi apple sunu aldi.ama ortada yok bunlar.ne zaman satislar duser o zaman apple kozlari oynamaya baslar..kaldi ki bu gidisle satislari dusmez de..
gta 5 de apple i tiyee alan bi gonderme vardi goren oldu mu acaba
iFurit 9xs mi neydi ..%10 daha hizli %3 daha ince gibisinden ..incel incel nereye kadar :)))
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Crazy Kids 4 yıl
air kelimesini kafaya takmayın bu kadar
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bkaakco 4 yıl
Mini retina ile aynı işlemci olduktan sonra diğer özellikleri pek önemli değil.
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relaxabi22 4 yıl
ipad air 2 ye kaldık gene büyük istemiyodum ama mecbur alcaz.
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SudaEriyenAspirin 4 yıl
Tek iyi tarafı mini2nin ucuzlayacak oluşu.
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muticoo 4 yıl
ipad için denilenlere katılıyorum. aynısı kaynımda da var olmuş touch id koy kasa aynı kasa işlemci aynı işlemci ... olmamış..
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SpesifikBrush 4 yıl
iPad mini 2 F/P cihazı oldu, sırf TouchİD için alınmaz daha pahalıya.
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