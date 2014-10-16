iPad mini 3 artık resmi





iPad ailesinin daha küçük boyutlu üyesi olan iPad mini, Apple'In bugünkü etkinliğinde üçüncü jenerasyonuyla karşımıza çıktı. Beklenenin aksine modelde Air isimlendirmesi kullanılmamış.





7.9 inçlik 2048x1536 piksel çözünürlükteki ekranı muhafaza eden iPad mini 3, ekran ile gövde arasındaki boşluğu kaldıran zero-gap adlı teknolojiye yer vermemiş. Ayrıca geçen yılın A7 yongaseti iPad mini 3'te de karşımıza çıkıyor. Anlaşılan A8X yongaseti sadece iPad Air 2 modeline özgü kalacak.





Touch ID ve Apple Pay teknolojilerinin yerini aldığı iPad mini 3 bununla birlikte kamera tarafında geçen yılın 5MP çözünürlükteki iSight kamerasını kullanmaya devam ediyor. Tasarım tarafında önemli bir değişiklik göze çarpmıyor. Abisinin aksine sessize alma tuşu ve alttaki çift sıralı hoparlör ızgarası bu modelde yerini korumuş.





iPad mini 3 modeli yarın itibari ile 16GB kapasiteli versiyon 399$, 64GB kapasiteli versiyon 499$, 128GB kapasiteli versiyon 599$ olarak ön siparişe sunulacak. LTE versiyonları ise yine 130$ daha fazla.