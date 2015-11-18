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iPad mini 4: Kendisi mini, ekranı en iyi

Tüketici açısından mobil cihazlarda ekran kalitesi son derece önemli ve bunlar arasında gerçekten parasının hakkını verenler var. iPad mini 4 tablet modeli buna son örnek.
3 yıl
3,1b
1
9
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad mini 4: Kendisi mini, ekranı en iyi

Apple'ın iPhone 6S lansmanında kısa bir şekilde geçiştirilen ve sadece fiyat ekranında kendisini görme fırsatına sahip olduğumuz iPad Mini 4, LCD ekranın kalitesi açısından piyasadaki en iyi değerlere ulaşmasıyla dikkat çekiyor. 

Alanının otoritesi DisplayMate tarafından yapılan karşılaştırma testlerinde, iPad Mini 4 modelinin şimdiye kadar ki en iyi ve en akıcı LCD ekrana sahip olan tablet modeli olduğu sonucuna varılmış. iPad Mini 4 modeli ile birlikte iPad Air 2 ve iPad Pro tabletleri geniş kapsamlı ekran testlerine tabi tutulmuş.
Tüm modeller IPS LCD ekrana sahipken, iPad Air 2 ve iPad Pro modellerinde fotoğraf için optimize edilmiş ekran düzeni ve yüksek kontrast oranları yer alıyor. iPad mini 4 ise standart bir ekran optimizasyonu barındırıyor. iPad Pro'da ek olarak oksitlenmiş TFT arka panel kullanılıyor ve böylece daha iyi ışık çıkışı ile enerji tasarrufu elde ediliyor. 

Parlaklık açısından değerler birbirine yakın. iPad Pro 424 kandela, iPad Air 2 415 kandela ve iPad Mini 4 de 450 kandela değerlerine ulaşıyor. Standart ortam ışığında her üç tablet de en iyi sonuçları veriyor ancak parlak ortam ışığında sırasıyla 163, 166 ve 225 seviyesinde değerler elde ediliyor. Bu testte iPad Mini 4 açık ara önde görünüyor. Düşük ışıkta gerçek kontrast değerleri olarak ise 1631, 1064 ve 967 seviyeleri yakalanıyor. Burada da iPad Pro diğerlerine fark atıyor. 

Renk yelpazesine bakıldığında iPad mini 4 modeli yüzde 101, iPad Air 2 modeli yüzde 105 ve iPad Pro modeli de yüzde 107 oranlarına ulaşıyor. Bu testte yüzde 100 en iyi değer olduğu için iPad mini 4 en akıcı renk tecrübesini sunuyor. iPad Pro ve iPad Air 2 modellerinde mavi renkler biraz fazla öne çıkıyor. 

Apple'ın ekran konusunda her yıl yenilik yapması ve bunları tüketiciye sunması takdire şayan. Firma, model ve tüketici ilgisi ayırt etmeksizin Ar-Ge yatırımlarına devam ediyor ve daima en iyi kaliteyi yakalamaya çalışıyor.  


http://www.macrumors.com/2015/11/17/displaymate-ipad-shoot-out/ Yorum Yaz
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EnemyDestroyeD 3 yıl
nice reklam
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zfrbyndr 3 yıl
Akılsız telefon kullanıyorum 1400 lira bütçem var, telefon almak istemiyorum, alırsam z2 z3 veya z3 compact tercihim olacaktır. Öğretmenim, okulda evde net var, ihtiyaç durumunda mobil ihtiyacımı eşimin sony z telefonundan gideriyorum. Akıllı telefondan uzak durmaya çalışıyorum, günlük yaşamda telefona endeksli bir düzen kurmak istemiyorum. Çevrenize bakmanız yeterli. Önceliğim ne olmalı dostlar? Bu bütçeye bir miktar daha ekleyip ideal bir Laptop mu alınmalı ( hp pavilion dv5, 8 yıldır kullandım, artık okulda bırakıyorum) yoksa ipad mini 4 veya air 2 birinden birini tercih etmeliyim? Öncelikle amacım evde veya okulda fırsat buldukça donanımhaber, facebook, twitter eğitimhane, eğitimpedia veya çeşitli film siteleri gibi sosyal ağlara takılmak, okula giderken indirdiğim pdf dosyaları okumak, derslerde kimi zaman faydalı uygulamaları kullanmaktır. Oyun bağımlısı değilim ama bir tane güçlü bir oyun yüklerim. 16 gb lık tablet yetmez gibi duruyor ama bütçem. Neden telefon değil de tablete yönetiyorum. İpad air serisindeki performansın telefonların veremediği inancındayım. Sadece + arama özelliği telefona iphone için artı 2000 lira ödemek gerekir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum.
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dmrc1143 3 yıl
Apple reklamından hallice
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GILMOUR 3 yıl
İpad mini 4 haberine mini 2 resmi olmamış ama
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Guest-5E274E432 3 yıl
Nokia N1'e benziyo :D
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kadirirdem 3 yıl
Bwncw pro nun daha iyi olmalıydı...
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Patren 3 yıl
kucuk ekranin avantaji
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lapatid 3 yıl
'İnovasyondan aldigim tadi hicbir seyden almadim.'
-Ekrem71
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