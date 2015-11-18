iPad mini 4: Kendisi mini, ekranı en iyi

Apple'ın iPhone 6S lansmanında kısa bir şekilde geçiştirilen ve sadece fiyat ekranında kendisini görme fırsatına sahip olduğumuz iPad Mini 4, LCD ekranın kalitesi açısından piyasadaki en iyi değerlere ulaşmasıyla dikkat çekiyor.





Alanının otoritesi DisplayMate tarafından yapılan karşılaştırma testlerinde, iPad Mini 4 modelinin şimdiye kadar ki en iyi ve en akıcı LCD ekrana sahip olan tablet modeli olduğu sonucuna varılmış. iPad Mini 4 modeli ile birlikte iPad Air 2 ve iPad Pro tabletleri geniş kapsamlı ekran testlerine tabi tutulmuş.

Tüm modeller IPS LCD ekrana sahipken, iPad Air 2 ve iPad Pro modellerinde fotoğraf için optimize edilmiş ekran düzeni ve yüksek kontrast oranları yer alıyor. iPad mini 4 ise standart bir ekran optimizasyonu barındırıyor. iPad Pro'da ek olarak oksitlenmiş TFT arka panel kullanılıyor ve böylece daha iyi ışık çıkışı ile enerji tasarrufu elde ediliyor.





Parlaklık açısından değerler birbirine yakın. iPad Pro 424 kandela, iPad Air 2 415 kandela ve iPad Mini 4 de 450 kandela değerlerine ulaşıyor. Standart ortam ışığında her üç tablet de en iyi sonuçları veriyor ancak parlak ortam ışığında sırasıyla 163, 166 ve 225 seviyesinde değerler elde ediliyor. Bu testte iPad Mini 4 açık ara önde görünüyor. Düşük ışıkta gerçek kontrast değerleri olarak ise 1631, 1064 ve 967 seviyeleri yakalanıyor. Burada da iPad Pro diğerlerine fark atıyor.





Renk yelpazesine bakıldığında iPad mini 4 modeli yüzde 101, iPad Air 2 modeli yüzde 105 ve iPad Pro modeli de yüzde 107 oranlarına ulaşıyor. Bu testte yüzde 100 en iyi değer olduğu için iPad mini 4 en akıcı renk tecrübesini sunuyor. iPad Pro ve iPad Air 2 modellerinde mavi renkler biraz fazla öne çıkıyor.





Apple'ın ekran konusunda her yıl yenilik yapması ve bunları tüketiciye sunması takdire şayan. Firma, model ve tüketici ilgisi ayırt etmeksizin Ar-Ge yatırımlarına devam ediyor ve daima en iyi kaliteyi yakalamaya çalışıyor.





http://www.macrumors.com/2015/11/17/displaymate-ipad-shoot-out/