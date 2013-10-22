iPad mini artık Retina ekranlı

Haber Editörü
Apple'ın teknoloji dünyasına geçen yıl sunduğu ve trendi yükselen 7-8 inçlik tablet sınıfına adım attığı 7.9 inçlik iPad mini, satışları ile firmanın yüzünü güldürmüş ve iPad satışlarını baltalar duruma gelmişti.
Apple bugünkü etkinlikte ikinci nesil iPad mini modelini resmen tanıttı. Beklendiği gibi modelin ekranı 2048x1536 piksel çözünürlükte. Yani Apple'ın deyimiyle Retina çözünürlük sunuluyor. Modelin piksel yoğunluğu 326ppi.
Modelde yerini alan 64 bitlik Apple A7 işlemcisi önceki modele göre 4 kat performans artışı sunuyor. iPhone 5S'ten hatırladığımız M7 yardımcı işlemci iPad mini Retina modelinde de kullanılıyor. Bataryası 10 saate kadar kullanım süresi sunarken, arka tarafta 5MP çözünürlükte iSight kamera yer alıyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşme için yeni bir FaceTime HD kameraya yer veriliyor.
iPad mini Retina Kasım ayının sonlarına doğru piyasaya sürülecek ancak kesin bir tarih verilmiyor. Modelin 16GB WiFi versiyonu 399$, 16GB WiFi+hücresel versiyonu 529$ olacak şekilde fiyatlandırma mevcut. Artık 128GB depolama kapasitesi tüm yeni iPad'lerde seçenek olarak yer alıyor. Önceki iPad mini modelinin başlangıç fiyatı ise 299$ seviyesine çekildi.
http://www.apple.com/ipad-mini/specs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir de en büyük panel üreticilerinden olan LG 2560x1440 çözünürlükte 5,5 inch lik 538 ppi değerine sahip Quad HD ekranı duyurdu ki Apple'ın retina dediği ekran bunun çok çok altında kalıyor. Artık bu ekranı hangi telefonda kullanırlar bilemem.
phonearena.com/...
Sonuç olarak retina isimlendirmesi çok bir şey ifade etmiyor yani şu anda.
Sana Cok uzun yazmayacagim
Evet almayacagim bilmezsem ram miktarini
Apple kulturu dedigin sey eger 512 ramli cihaza 1000 lira verip iki update alinca kasilip elinde kalmasini umursamayarak marka körlügüyle alisveris yapmaksa evet o konsepte alisamadik
Anlasilan o ki apple kulturu sana oturmus hayirli olsun demek duser bize
İyi gunler