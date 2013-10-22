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iPad mini artık Retina ekranlı

5 yıl
2,7b
1
84
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad mini artık Retina ekranlı

Apple'ın teknoloji dünyasına geçen yıl sunduğu ve trendi yükselen 7-8 inçlik tablet sınıfına adım attığı 7.9 inçlik iPad mini, satışları ile firmanın yüzünü güldürmüş ve iPad satışlarını baltalar duruma gelmişti. 

Apple bugünkü etkinlikte ikinci nesil iPad mini modelini resmen tanıttı. Beklendiği gibi modelin ekranı 2048x1536 piksel çözünürlükte. Yani Apple'ın deyimiyle Retina çözünürlük sunuluyor. Modelin piksel yoğunluğu 326ppi. 

Modelde yerini alan 64 bitlik Apple A7 işlemcisi önceki modele göre 4 kat performans artışı sunuyor. iPhone 5S'ten hatırladığımız M7 yardımcı işlemci iPad mini Retina modelinde de kullanılıyor. Bataryası 10 saate kadar kullanım süresi sunarken, arka tarafta 5MP çözünürlükte iSight kamera yer alıyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşme için yeni bir FaceTime HD kameraya yer veriliyor. 

iPad mini Retina Kasım ayının sonlarına doğru piyasaya sürülecek ancak kesin bir tarih verilmiyor. Modelin 16GB WiFi versiyonu 399$, 16GB WiFi+hücresel versiyonu 529$ olacak şekilde fiyatlandırma mevcut. Artık 128GB depolama kapasitesi tüm yeni iPad'lerde seçenek olarak yer alıyor.  Önceki iPad mini modelinin başlangıç fiyatı ise 299$ seviyesine çekildi.  

http://www.apple.com/ipad-mini/specs/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen
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Arkadaşlar geniş düşünün. Bu siteye sadece siz girmiyorsunuz binlerce insan erişiyor ve herkes her zaman her bilgiye ulaşamıyor. Canlı yayını kaçıranlar, Türkç...
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alaz1903 5 yıl
Bu retina olayının ne olduğu hakkında pek çok kişide kavram karmaşası var sanırım. Apple inch başına piksel yoğunluğu 326 ppi olan (pixel per inch - yani inch başına piksel sayısı) ekranlarda pikselleri insan gözünün algılayamadığını belirterek bu ekranları "retina display" olarak isimlendirdi ilk olarak. Evet Iphone 4 zamanlarında iphone ekranları piksel yoğunluğu olarak en fazla olanlardı. Ancak sonradan çıkan telefonlarla birlikte piyasadaki pek çok telefonun ekranı Apple'ın retina olarak adlandırdığı standarların daha da üzerine çıktı. Hele hele fullhd LG G2 (423ppi), Galaxy s4 (441 ppi), Sony Xperia Z1 (441ppi) ve Sony Xperia Z (443ppi), HTC One (468 ppi) gibi telefonlar retinadan da retina yani şu anda.

Bir de en büyük panel üreticilerinden olan LG 2560x1440 çözünürlükte 5,5 inch lik 538 ppi değerine sahip Quad HD ekranı duyurdu ki Apple'ın retina dediği ekran bunun çok çok altında kalıyor. Artık bu ekranı hangi telefonda kullanırlar bilemem.

phonearena.com/...

Sonuç olarak retina isimlendirmesi çok bir şey ifade etmiyor yani şu anda.
Bu retina olayının ne olduğu hakkında pek çok kişide kavram karmaşası var sanırım. Apple inch başına piksel yoğunluğu 326 ppi olan (pixel per inch - yani inch ...
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Yanıtla +25
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pudinkk 5 yıl dwain
dwain

Su ram i kac gibi soru soran arkadaslari anlamiyorum. Apple kullanan birisi ne telefon icin ne de tablet icin ram i ne sorar ne merak eder. Ram i neyse ne. Almayacak misiniz yani ramini bilmeyince? Apple kulturu oturmamis olabilir ama cabuk aşın bunu artık.

Sana Cok uzun yazmayacagim
Evet almayacagim bilmezsem ram miktarini

Apple kulturu dedigin sey eger 512 ramli cihaza 1000 lira verip iki update alinca kasilip elinde kalmasini umursamayarak marka körlügüyle alisveris yapmaksa evet o konsepte alisamadik

Anlasilan o ki apple kulturu sana oturmus hayirli olsun demek duser bize

İyi gunler
dwainSu ram i kac gibi soru soran arkadaslari anlamiyorum. Apple kullanan birisi ne telefon icin ne de tablet icin ram i ne sorar ne me...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
iyi akşamlar arkadaşlar ıpad mini'm facebooka girmiyor hata veriyor sürekli yani ana ekran açılıyor yüklü facebooktan fakat mail ve şifre girdiğimde -994 nolu hata veriyor araştırdım bir yerde bulamadım neden kaynaklanmış olabilir sizce bilgisi olan varmı önceleri böyle olmuyordu bugün oldu teşekkürler
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Zenci Forvet 5 yıl
Retinanın gelmesi iyi oldu, donanım olarak da gayet güzel. Telefon olarak androide geçip bununla iosa devam edebilirim.
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erkan0075 5 yıl
Şu anda ipad mini kullanıyorum. Bazı web sitelerinde özellikle 4-5. Tabdan sonra scroll esnasında takılmalar, ekranda iki-üç saniye sonra görüntü gelmeleri yaşıyorum.

Ekte de ipad mininin verdiği low memory hatarının dökümü mevcut. İncelememe göre de çoğu safari kaynaklı. Yani 512 MB artık yetmiyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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dwain 5 yıl
Su ram i kac gibi soru soran arkadaslari anlamiyorum. Apple kullanan birisi ne telefon icin ne de tablet icin ram i ne sorar ne merak eder. Ram i neyse ne. Almayacak misiniz yani ramini bilmeyince? Apple kulturu oturmamis olabilir ama cabuk aşın bunu artık.
3 Yanıt Yanıtla
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pudinkk 5 yıl dwain
dwain

Su ram i kac gibi soru soran arkadaslari anlamiyorum. Apple kullanan birisi ne telefon icin ne de tablet icin ram i ne sorar ne merak eder. Ram i neyse ne. Almayacak misiniz yani ramini bilmeyince? Apple kulturu oturmamis olabilir ama cabuk aşın bunu artık.

Sana Cok uzun yazmayacagim
Evet almayacagim bilmezsem ram miktarini

Apple kulturu dedigin sey eger 512 ramli cihaza 1000 lira verip iki update alinca kasilip elinde kalmasini umursamayarak marka körlügüyle alisveris yapmaksa evet o konsepte alisamadik

Anlasilan o ki apple kulturu sana oturmus hayirli olsun demek duser bize

İyi gunler
2 Yanıt Yanıtla +7
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yüksel75 5 yıl dwain
dwain

Su ram i kac gibi soru soran arkadaslari anlamiyorum. Apple kullanan birisi ne telefon icin ne de tablet icin ram i ne sorar ne merak eder. Ram i neyse ne. Almayacak misiniz yani ramini bilmeyince? Apple kulturu oturmamis olabilir ama cabuk aşın bunu artık.

Bunu sormak ile bu cihaz kasıntı yapıyor anlamını mı çıkarmak lazım, cihazlar arasında kıyas yapıyoruz, ne gibi farklar var diye. Tabiki almayı düşünenler işlemcisini ve ram'i ni kıyaslayacaktır bu çok doğal. Valla gerçekten hayretler içinde kalıyorum.
Yeni ipad mini alacaklar kıyaslama yapmasın, incelenmesin. Gerek yok mu. O zaman yeni cihazlar neden çıkıyor. Bu durumda yeni cihazların çıkmasına da gerek yok.
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blank42 5 yıl dwain
dwain

Su ram i kac gibi soru soran arkadaslari anlamiyorum. Apple kullanan birisi ne telefon icin ne de tablet icin ram i ne sorar ne merak eder. Ram i neyse ne. Almayacak misiniz yani ramini bilmeyince? Apple kulturu oturmamis olabilir ama cabuk aşın bunu artık.

iPad 3'ten ipad miniye geçtim ekran ve ram miktarının hissetmemek için üstün çaba göstermek gerekir.Eğer iki cihazı kullanıp kıyaslama yapmadıysan buraya kültür felan zırvalama
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anomaly 5 yıl
ipad mini var bende retinasız. işlemci gpu güçlendi ama çözünürlükten dolayı aynı performans verecektir ilk jenerasyon mini ile. retina ekran farkı var diyorlarda ben pek hissetmiyorum bu farkı...
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denobino 5 yıl
TurboCore
Orijinalden alıntı: ahmckr
Orijinalden alıntı: TurboCore Retinanın artık pek bir esprisi kalmadı. Artık cazip gelmiyor çoğu kullanıcıya. Edit: Yine mi ekrem
Hangi kullanicilarmis onlar. Ben retina olmayan apple cihaz kullanmam mesela. Retina baska bir farki ortaya cikariyor aslinda, bence cok basarili.
Clearblack diye bir katman var. Retinadan çok daha başarılı. Steve Jobsın zamanında öve öve bitiremediği retinadan çok daha başarılı teknolojiler var artık. engadget.com/... Gerçekler acıdır :))

Dostum burda gözümüzden bahsetmiyoruz retina katman tabaka falan değil apple ın yüksek çözünürlüklü ekranına verdiği isim
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doctor5945 5 yıl
secenegın cok olması tuketıcının yararınadır ıyı oldu boyle kım hangını alırsa memnun kalacaktır
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Silent Guardian 5 yıl
Retina ekrana iPad mini'de çamur atmanıza anlam veremedim.7.9" tablette o rakamları sunan üreticiler kimler acaba?Direk iPhone'a çekmişsiniz konuyu.450 PPI olsa ne değişecek ki?Boşuna GPU'ya yük binecek.
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pudinkk 5 yıl
ram den haber veren var mı yine 512 mb ramle gelirse vay hallerine alacakların
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yüksel75 5 yıl pudinkk
pudinkk

ram den haber veren var mı yine 512 mb ramle gelirse vay hallerine alacakların

ram belli değil mi?
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N. Chomsky 5 yıl
1000 Tl seviyesinde gelirse alınabilir.
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cnspnky 5 yıl
Öyle bir fiyatlandırma varki kaç GB alacağını şaşırıyor insan. 16GB yetmiyor bana ama sadece 16GB daha için 200 lira fazla vermek çok geliyor. Onun yerine 4 katı olan 64GB almak daha mantıklı derken en mantıklısı 128GB gibi duruyor ve fiyat uçuyor

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