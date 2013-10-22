iPad mini artık Retina ekranlı





Apple'ın teknoloji dünyasına geçen yıl sunduğu ve trendi yükselen 7-8 inçlik tablet sınıfına adım attığı 7.9 inçlik iPad mini, satışları ile firmanın yüzünü güldürmüş ve iPad satışlarını baltalar duruma gelmişti.





Apple bugünkü etkinlikte ikinci nesil iPad mini modelini resmen tanıttı. Beklendiği gibi modelin ekranı 2048x1536 piksel çözünürlükte. Yani Apple'ın deyimiyle Retina çözünürlük sunuluyor. Modelin piksel yoğunluğu 326ppi.





Modelde yerini alan 64 bitlik Apple A7 işlemcisi önceki modele göre 4 kat performans artışı sunuyor. iPhone 5S'ten hatırladığımız M7 yardımcı işlemci iPad mini Retina modelinde de kullanılıyor. Bataryası 10 saate kadar kullanım süresi sunarken, arka tarafta 5MP çözünürlükte iSight kamera yer alıyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşme için yeni bir FaceTime HD kameraya yer veriliyor.





iPad mini Retina Kasım ayının sonlarına doğru piyasaya sürülecek ancak kesin bir tarih verilmiyor. Modelin 16GB WiFi versiyonu 399$, 16GB WiFi+hücresel versiyonu 529$ olacak şekilde fiyatlandırma mevcut. Artık 128GB depolama kapasitesi tüm yeni iPad'lerde seçenek olarak yer alıyor. Önceki iPad mini modelinin başlangıç fiyatı ise 299$ seviyesine çekildi.

http://www.apple.com/ipad-mini/specs/