iPad satışları Android tabletlere göre 24'e 1 oranına yaklaştı

Tablet piyasasını küllerinden ayağa kaldıran Apple’ın popüler tableti iPad pazara erken girmesinin de avantajını kullanarak satışlarını katlayarak arttırdı. Zaman içinde Android başta olmak üzere Windows ve Blackberry tablet modelleri rekabete katıldı. Fakat bu bile iPad’in ezici üstünlüğünü zorlayamadı.





Daring Fireball sitesinden John Gruber’in yaptığı ilginç hesaplama iPad’in Android tabletlere olan satış oranını gerçeğe biraz yakın olasılıklarla ortaya koydu. iPad’in satış rakamlarını Apple’ın açıkladığı çeyrek yıl kazanç raporlarından bulabilmek nispeten kolay. Ancak Android tablet üreticileri birden fazla olduğu için kesin bir sayı tutturabilmek biraz zorlaşıyor.





Gruber şu an tüketicilerin elinde 1.2 milyon Android tablet olduğunu hesap etti. Sadece 2011 ikinci çeyrekte 4.6 milyon Android tablet satıldığı düşünüldüğünde bu sayı biraz garip karşılanıyor. Gruber bu hesaplamada farklı bir yöntem kullanmış.





Grubber, Google’ın kendi referansında 7 inç boyutundan büyük cihazları tablet kategorisine koyduğunu belirtiyor. Aynı referans Android Market’e erişen tablet oranını tüm Android cihazları içerisinde %0.9 olarak gösteriyor. Bu referans 1 Temmuz tarihine kadar 7 günlük bir inceleme sürecinden sonra ortaya çıkmış. Tablodaki xlarge tanımlaması bunu işaret ediyor.





Grubber, Larry Page’in kısa süre önce bugüne kadar 135 milyon Android cihazı satıldığına dair röportajını baz alarak tablet olarak nitelenen cihaz sayısını 1.21 milyon olarak hesaplamış.

Ancak Larry Page çeyrek yıl kazanç raporlarını açıklarken bu sayıyı 130 milyon olarak belirtmişti. Grubber’ın bu sayıda küçük bir yanılgısı var. Doğru sayı 1.17 milyona denk geliyor fakat bu hata önemsiz kalıyor.





Apple’ın %100 kesinlik arzetmeyen satış raporlarına göre ise şimdiye kadar 29 milyon civarı iPad modeli satılmış. İki satış rakamı oranlandığında ise 24’e 1 gibi büyük bir fark ortaya çıkıyor.





Hesaplamalarda kullanılan rakamlar kesin olmasa da iPad’in Android tabletlere büyük fark attığı aşikar. Göze çarpan bir diğer konu gerçek bir Android tabletin Google tarafından 7 inçten büyük olarak tanımlandığı. Ayrıca tabletlere en uygun versiyonun Honeycomb sürümü olduğunu belirmekte fayda var.