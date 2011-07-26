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iPad satışları Android tabletlere göre 24'e 1 oranına yaklaştı

7 yıl
3,4b
1
16
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Tablet piyasasını küllerinden ayağa kaldıran Apple’ın popüler tableti iPad pazara erken girmesinin de avantajını kullanarak satışlarını katlayarak arttırdı. Zaman içinde Android başta olmak üzere Windows ve Blackberry tablet modelleri rekabete katıldı. Fakat bu bile iPad’in ezici üstünlüğünü zorlayamadı.

Daring Fireball sitesinden John Gruber’in yaptığı ilginç hesaplama iPad’in Android tabletlere olan satış oranını gerçeğe biraz yakın olasılıklarla ortaya koydu. iPad’in satış rakamlarını Apple’ın açıkladığı çeyrek yıl kazanç raporlarından bulabilmek nispeten kolay. Ancak Android tablet üreticileri birden fazla olduğu için kesin bir sayı tutturabilmek biraz zorlaşıyor.

Gruber şu an tüketicilerin elinde 1.2 milyon Android tablet olduğunu hesap etti. Sadece 2011 ikinci çeyrekte 4.6 milyon Android tablet satıldığı düşünüldüğünde bu sayı biraz garip karşılanıyor. Gruber bu hesaplamada farklı bir yöntem kullanmış.

Grubber, Google’ın kendi referansında 7 inç boyutundan büyük cihazları tablet kategorisine koyduğunu belirtiyor. Aynı referans Android Market’e erişen tablet oranını tüm Android cihazları içerisinde %0.9 olarak gösteriyor. Bu referans 1 Temmuz tarihine kadar 7 günlük bir inceleme sürecinden sonra ortaya çıkmış. Tablodaki xlarge tanımlaması bunu işaret ediyor.

Grubber, Larry Page’in kısa süre önce bugüne kadar 135 milyon Android cihazı satıldığına dair röportajını baz alarak tablet olarak nitelenen cihaz sayısını 1.21 milyon olarak hesaplamış.  
Ancak Larry Page çeyrek yıl kazanç raporlarını açıklarken bu sayıyı 130 milyon olarak belirtmişti. Grubber’ın bu sayıda küçük bir yanılgısı var. Doğru sayı 1.17 milyona denk geliyor fakat bu hata önemsiz kalıyor.

Apple’ın %100 kesinlik arzetmeyen satış raporlarına göre ise şimdiye kadar 29 milyon civarı iPad modeli satılmış. İki satış rakamı oranlandığında ise 24’e 1 gibi büyük bir fark ortaya çıkıyor. 

Hesaplamalarda kullanılan rakamlar kesin olmasa da iPad’in Android tabletlere büyük fark attığı aşikar. Göze çarpan bir diğer konu gerçek bir Android tabletin Google tarafından 7 inçten büyük olarak tanımlandığı. Ayrıca tabletlere en uygun versiyonun Honeycomb sürümü olduğunu belirmekte fayda var.

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besttrr 7 yıl
yc#1
Acaba Androidli tableti olanların yüzde kaçı marketi kullanıyor ?

apple cihazi olanlarin kaci marketti kullaniyor peki, bir suru tanidigim insan sirf prestij olsun diye aliyor bu cihazi ve marketten haberdar bile degiller, oysa apple ipadi iphonu itouchi adam yapan o market ama bir cok kisi bunu kullanmiyor bile buda durumun ne kadar prestije ozentilige dokuldugunu ortaya koyuyor...
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Tanarri 7 yıl
tahir40

Başlığın anlamını idrak eden var mı? iPad satışları Android tabletlere göre 24e 1 oranına yaklaştı


sanırımmmmm şunu denmek istenmiş. valla benimde kafa basmadı hatta çok everidim çevirdim ama olmadı tutamadım biryerinden
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khaos 7 yıl
Adam gibi bir rakibi olmayınca tabiki piyasa iPad'e kalacak. Bosuna dememişler "körler ülkesinde tek gözlü kraldır" diye.
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Shape Of My Heart 7 yıl khaos
khaos

Adam gibi bir rakibi olmayınca tabiki piyasa iPad'e kalacak. Bosuna dememişler "körler ülkesinde tek gözlü kraldır" diye.


hehe güzel söz
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tahir40 7 yıl
Başlığın anlamını idrak eden var mı? "iPad satışları Android tabletlere göre 24'e 1 oranına yaklaştı"
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O.Beverly 7 yıl tahir40
tahir40

Başlığın anlamını idrak eden var mı? "iPad satışları Android tabletlere göre 24'e 1 oranına yaklaştı"


Baslik benim de dikkatimi cekti. Bu haliyle sanki Android 24 satiliyorken iPad 1 satiliyor manasinda olmus :) iPad, Android ten 24 kat daha fazla satiliyor gibisinden bir ibare daha uygun olurdu gibi
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siyahtemas 7 yıl
Cemale katılıyorum, 10.1 galaxy 3g bekliyordum bu güne kadar.... Bu gün Acer A500 ve Asus Tab inceleme fırsatı buldum media markt de, iki android cihaz da gayet başarılı gözüküyordu, asusta takılma yoktu diyebilirim. Ancak az ilerisinde bir baktım ipad2 ler, hemen onu da inceledim tabi... Arada çok fark var beyler... Telefonum sgs2 ,tv, laptop, hatta klima bile samsung ama ipad2 alacağım.
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kımyasal 7 yıl
cemal9547
tableti alan kişilerin büyük çoğunluğu neyin ne olduğundan haberdar olduğu için ipadden başka doğru düzgün bir tablet modelinin olmadığının farkındalar. parası olan ipadi alıp geçiyo olmayan da alayım bi tane bütçeme uygun idare etsin nasipse bidahakine ipad alırız deyip geçiyor.tablet de biraz lükse kaçan bi cihaz olduğundan genelde parası olan kişiler aldığı iiçin ipad bariz üstünlük sağlıyor

Turkıye sartlarında fıyat konusunda Apllenın bır ustunlugu var evet yuksek fıyat.Ha cahılce yorum yazıp bu fıyat konusunda Aplle nın sucu var dımıyecegım tabıkıde ama yuksek fıyata satılıyor BIZDE.Ipad ıcın rakıp gordugum tablet Samsung tarafından gelıcek olan tabletlerdır dıye dusunuyorum ama yazılım olarak uygulama destegı olarak hala aplle sırketı onde umarım androıd de farkını koyacak yenılıler bıze sunacaktır.bır SGS2 kullanıcısıyım ama aplleyıde yazılım olarak onde bır sırket olarak goruyorum.
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artcraft35 7 yıl
tableti alan kişilerin büyük çoğunluğu neyin ne olduğundan haberdar olduğu için ipadden başka doğru düzgün bir tablet modelinin olmadığının farkındalar. parası olan ipadi alıp geçiyo olmayan da alayım bi tane bütçeme uygun idare etsin nasipse bidahakine ipad alırız deyip geçiyor.tablet de biraz lükse kaçan bi cihaz olduğundan genelde parası olan kişiler aldığı iiçin ipad bariz üstünlük sağlıyor
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl artcraft35
cemal9547

tableti alan kişilerin büyük çoğunluğu neyin ne olduğundan haberdar olduğu için ipadden başka doğru düzgün bir tablet modelinin olmadığının farkındalar. parası olan ipadi alıp geçiyo olmayan da alayım bi tane bütçeme uygun idare etsin nasipse bidahakine ipad alırız deyip geçiyor.tablet de biraz lükse kaçan bi cihaz olduğundan genelde parası olan kişiler aldığı iiçin ipad bariz üstünlük sağlıyor


diğer yorumlara katılınır katılmasına da bu ne demek; "param yok, idareten bir şey alıyım, nasipse bir dahakine ipad alırız" ? bugün tüm dünyada aynı kategorideki tabletler aynı fiyat seviyelerindeler.. üstelik de tablet piyasası cep telefonu kadar ölmedi henüz.. bildiğiniz gibi eskiden nokia 6600 a 1100 lira para verip kamerasının olduğunu bilmeyen adamlar vardı.. tabletler henüz böylesine çöp olmuş değil, üstelik ios kullanıcısı da android kullanıcısı da ortalamanın üzerinde bilinçli kullanıcılar.. yani android alan da ios alan da niye aldığını biliyordur..

ha, eğer diyorsanız ki "parası olan ipad i alıyor, ipad almak isteyen kullanıcının alma sebebi budur" .. o zaman daha gerçekçi bir şey söylemiş olabilirsiniz..
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detroit21 7 yıl
yc#1
Acaba Androidli tableti olanların yüzde kaçı marketi kullanıyor ?

Market olayini ortaya atmayin kargasaya ne gerk var.Zaten hersey ortada konusan olun boskonusan olmayin (sana yazacaklara diyorum ).
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sahoron 7 yıl
tablarda ezici bir üstünlügü var ee fiyat da diger modellere göre güzel satılması normal
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yc#1 7 yıl
Acaba Android'li tableti olanların yüzde kaçı marketi kullanıyor ?
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agamli 7 yıl
Tüm veriler, "kesinlik arzetmeyen" "garip" "yanılgı" "kesin bir sayı tutturmak zor" olarak nitelendirilip, ortaya bir sonuç konulması zorlama olmuş. Farkındayım bu aralar haber sıkıntısı yaşanıyor ama, bu da çok sıkıcı olmuş.
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