iPad uyumlu fikir haritası hazırlama uygulaması Dream-X artık ücretsiz

iOS 6.1 üstü iPad modelleri için Pavel Tarabrin tarafından hazırlanan uygulamalardan Dream-X, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Temel olarak kişilerin akıllarında bulunan fikirleri farklı şekiller eşliğinde haritalandırması için hazırlanan Dream-X, aynı zamanda farklı planlama ve organizasyon işlemleri için de aktif olarak kullanılabiliyor. Hazırlanan içerikleri fotoğraflar ve renkler üzerinden kategorilere ayırabilen ve detaylandırabilen uygulama, bünyesinde özel simgeler taşıyor ve arkaplan rengini isteğe bağlı olarak değiştirebiliyor. Dream-X, hazırladığı içerikleri ise cihazların dahili hafızaları yanında e-posta üzerinden de belirlenen kişilere aktarabiliyor.

Daha önce 12,99$ fiyat etiketiyle satılan Dream-X uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id684824957?mt=8