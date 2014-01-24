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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad uyumlu plan ve organizasyon uygulaması Planner Plus yenilendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,9b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad uyumlu plan ve organizasyon uygulaması Planner Plus yenilendi
iOS 6.0 ve üstü iPad modelleri ile uyumlu olarak Appxy adlı geliştirici tarafından hazırlanan plan ve organizasyon uygulaması Planner Plus, yeni özelliklerle 2.2 sürümüne yükseltildi.
iOS işletim sisteminin dahili takvimi ile entegre bir şekilde kişilerin hayatlarını daha iyi hale getirmesine yardımcı olabilen Planner Plus, yapılacak listeleri oluşturulması, farklı notlar alınması ve etkinlikler eklenmesi noktasında çalışma gösteriyor. Not, görev ya da etkinlik açısından herhangi bir sayısal limit koymayan uygulama, daha iyi yönetim için aylık, günlük ya da haftalık görünüm sunabiliyor, hazırlanan içerikler arasında arama yapabiliyor ve şık olduğu kadar kullanışlı bir kullanıcı arayüzü ile geliyor. Yayınlanan 2.2 versiyonuyla ise görevler menüsü içerisine yeni olarak öncelik modu eklenen uygulama, aynı zamanda artık art arda görev oluşturulmasına destek veriyor, günlük görünümünde daha iyi bir arayüzle geliyor ve gelen bildirimler doğrultusunda öğrenilen hatalardan kurtuluyor.

16,99 TL fiyat etiketiyle satılan Planner Plus uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
 
iPad uyumlu plan ve organizasyon uygulaması Planner Plus yenilendi

https://itunes.apple.com/tr/app/id560450229?mt=8 Yorum Yaz
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