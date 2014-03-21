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iPad'e özel yeni gider takibi uygulaması: Next for iPad

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad'e özel yeni gider takibi uygulaması: Next for iPad
Noidentity adlı geliştiricinin elinden çıkan en son iPad uygulamalarından Next for iPad, kişilerin aylık giderlerini kayıt altına alıyor.
iOS 7 üstü iPad modelleri için oldukça sade ve güzel görünen bir arayüzle hazırlanan Next for iPad, kişilerin girdikleri değerlerden aylık harcamalarını / giderlerini takip etmesine imkan tanıyor ve iPhone uyumlu versiyonuyla iCloud üzerinde senkronizasyon yapabiliyor. Tek bir sayfada aylık ya da yıllık bilgi verebilen ve farklı simgelerle giderlerin yoğunlaştığı ulaşım, kıyafet vb. kategorileri gösterebilen uygulama, sağ üst köşesinde yer alan "+" butonuyla da hızlı şekilde gider girişine izin veriyor. Next for iPad e-posta, AirDrop ya da iMessage üzerinden yedek alabilme yanında verilerini Excel ve Numbers'a da aktarabiliyor.
3,59 TL fiyat etiketiyle satılan Next for iPad uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id833413936?mt=8 Yorum Yaz
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