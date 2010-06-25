Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 4, Çinli üreticilerden nasibini aldı. Karşınızda: ePhone 4GS

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
202,8b
1
96
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia, Samsung, LG, Motorola, Sony Ericsson, HTC, Apple gibi cep telefonu pazarına piyasaya yön veren firmaların popüler modellerini kopyalamaktan vazgeçmeyen ve göreceli ucuz ürünleriyle global pazarı istila eden Çinli üreticiler bu sefer iPhone 4 taklidiyle karşımıza çıktı.

İnternette yayınlanan fotoğrafları göz ucuyla incelediğimizde ePhone 4GS olarak isimlendirilen modelde tasarımın yanısıra arayüzün de taklit edildiğini görüyoruz. 85$ fiyat etiketine sahip olduğu söylenen ePhone 4GS'nin teknik özellikleriyle ilgili detaya yer verilmemiş. Tahminimizce ePhone, Çin malı emsalleriyle benzer özellikleri paylaşıyordur. Çift sim kart girişi, transflash kart desteği vb. ePhone 4GS'de Apple 4'ün sahip olduğu nitelikler (quadband GSM - quadband HSDPA, Apple A4 işlemci, 512 MB RAM, 3.5 inç 640x960 piksel dokunmatik kapasitif ekran, multi-touch, üç yönlü jiroskop, ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 16 GB / 32 GB bellek seçenekleri, WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth v2.1, GPS, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 1280x720 piksel video kaydı, iOS 4.0 işletim sistemi) olmayabilir. Ama onun fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla bir fazlası var: Çift elma logosu. Umarız Çinli firma son günlerde iPhone 4 kullanıcılarının sıkça dile getirdikleri şebeke problemlerini de klonlamamıştır. Geriye kalan yorumları sizlere bırakıyoruz.

iPhone 4, Çinli üreticilerden nasibini aldı. Karşınızda: ePhone 4GS
Tam Boyutta Gör
iPhone 4, Çinli üreticilerden nasibini aldı. Karşınızda: ePhone 4GS
Tam Boyutta Gör
iPhone 4, Çinli üreticilerden nasibini aldı. Karşınızda: ePhone 4GS
Tam Boyutta Gör
iPhone 4, Çinli üreticilerden nasibini aldı. Karşınızda: ePhone 4GS
Tam Boyutta Gör

http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Ftranslate.google.com%2Ftranslate%3Fjs%3Dy%26prev%3D_t%26hl%3Den%26ie%3DUTF-8%26layout%3D1%26eotf%3D1%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fmobile.pconline.com.cn%252Fmarket%252Fsz%252F1006%252F2151670.html%26sl%3Dzh-CN%26tl%3Den&sl=auto&tl=en Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
demircibu 6 yıl
adamların dna'sına işlemiş fotokopicilik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
ya arkadaslar eski bir konu üzerine yorum yapıyorum ama ;
ben çin malı iphone 4s aldım kamerası VGA kötü çekiyo işletim sistemi yok java yüklü 230 Liraya aldım buna android fln yüklenirmi çünkü o işletim sistemi olmayınca telefonun özellikleri Samsung Champ dan bi farkı olmuyo telefoncuya fln gitsem android yükleyebilir mi ??? HelpHone :C
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Ben satıcısıyım, Kesinlikle %75 puan veriyorum.. Tek farkı işletim sistemi. Arkadaşlar alacağınız telefon tam anlamı ile her şeyi ile İphone 4s gibi olmuş olsa fiyatı ya 1500 olurdu yada daha yukarı... Çünkü orjinali 1800 tl gibi bir şey..1.800-299=Fark 1.501 TL... Görüntüsü ile ağırlığı ile, İphone4s den ayırt edilemez. Dediğim gibi işletim sistemleri farklı. Fiyatı 299 TL verdiğiniz para ile kıyaslayın. Kendimde kullanmaktayım. Dokunmatiği bence çok güzel... Wifi ve sim karttan internete girişi çok güzel. Java proğramı olduğu için bir çok oyun ve proğramı çalıştırmaktadır. Türkçe karakterler çok güzel. Kamera çok güzel... Eğer bu söylediklerimin bir tanesi yanlış olsa söz veriyorum para geri iadesi var. 12 yıllık firmayız. Bir telefona okadar paralar harcamak yazık... Ve paraya giden her yol mübah değildir düşüncesindeyim.
Not : Piyasada bir kaç çeşit Çin İphone 4s var. Lütfen kalitesiz olanları görüp kullananlar elimdeki bilmeden yanlış yorum yapmasın. Ben aşağı satış adresimi yazacam dileyen arkadaşlar siteye girer yada bana ulaşır. İyi günler dilerim. sanalpazar.com/...
0 543 587 55 31
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar sıfır kutusunda === iphone 4 32GB=== satıyorum ve sizin için sadece 180 TL bu fırsatı kaçırmayın almak isteyen olursa tel 0 555 360 20 16
Kullanmadığım telefonu satmam bende aynı telefondan kullanıyorum ve memnunum internet ayarlarını da yaptım internete girebiliyorum. arka kapakta made in china veya prc değil U.S.A yazıyor .
Yani Amerika malı ilgilenen arkadaşlar arayın yada çağrı atarsanız ararım yardımcı olurum. Çift kamerası var hafıza kartı takılıyor dokunmatiği hassas memnun kalacağınıza eminim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
İphone4 Ve İphone4es iSteyen ArkadasLarLa irtibat kurabilirim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bende çin malı iphone4 var, ekran koruyucu devreye girince ekran yanıp sönüyor.kitleniyor telefon.ne yapabilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Beyler Bende orjinal ıphone var (4) Az önce elimde düştü ekranı çatladı , dıs ekran , Bunu ne kadara yaptırırım ucuz bi yolu yok mu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 8 yıl
bu çinliler hic uslanmayacak anlasilan :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
eide kardesim orjinal ipone 1700 ytl le turkiyede o kadar işşiz adam varki ne yapsınlar çin malı almak zorundayız bende onlar eiki var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
bence gerçeği kadar güzel.Çünkü 50 usd lik makinalar ülkemize gelene kadar 1000 usd yi geçiyor.Yani fiyat aslında makinanın gerçek hakkı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
202819 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, iPhone 4
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gigabyte GTX465 OC = GTX470 9 yıl ATI Mobility Radeon HD5870 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim