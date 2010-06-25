iPhone 4, Çinli üreticilerden nasibini aldı. Karşınızda: ePhone 4GS

Nokia, Samsung, LG, Motorola, Sony Ericsson, HTC, Apple gibi cep telefonu pazarına piyasaya yön veren firmaların popüler modellerini kopyalamaktan vazgeçmeyen ve göreceli ucuz ürünleriyle global pazarı istila eden Çinli üreticiler bu sefer iPhone 4 taklidiyle karşımıza çıktı.
İnternette yayınlanan fotoğrafları göz ucuyla incelediğimizde ePhone 4GS olarak isimlendirilen modelde tasarımın yanısıra arayüzün de taklit edildiğini görüyoruz. 85$ fiyat etiketine sahip olduğu söylenen ePhone 4GS'nin teknik özellikleriyle ilgili detaya yer verilmemiş. Tahminimizce ePhone, Çin malı emsalleriyle benzer özellikleri paylaşıyordur. Çift sim kart girişi, transflash kart desteği vb. ePhone 4GS'de Apple 4'ün sahip olduğu nitelikler (quadband GSM - quadband HSDPA, Apple A4 işlemci, 512 MB RAM, 3.5 inç 640x960 piksel dokunmatik kapasitif ekran, multi-touch, üç yönlü jiroskop, ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 16 GB / 32 GB bellek seçenekleri, WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth v2.1, GPS, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 1280x720 piksel video kaydı, iOS 4.0 işletim sistemi) olmayabilir. Ama onun fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla bir fazlası var: Çift elma logosu. Umarız Çinli firma son günlerde iPhone 4 kullanıcılarının sıkça dile getirdikleri şebeke problemlerini de klonlamamıştır. Geriye kalan yorumları sizlere bırakıyoruz.
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ben çin malı iphone 4s aldım kamerası VGA kötü çekiyo işletim sistemi yok java yüklü 230 Liraya aldım buna android fln yüklenirmi çünkü o işletim sistemi olmayınca telefonun özellikleri Samsung Champ dan bi farkı olmuyo telefoncuya fln gitsem android yükleyebilir mi ??? HelpHone :C
Not : Piyasada bir kaç çeşit Çin İphone 4s var. Lütfen kalitesiz olanları görüp kullananlar elimdeki bilmeden yanlış yorum yapmasın. Ben aşağı satış adresimi yazacam dileyen arkadaşlar siteye girer yada bana ulaşır. İyi günler dilerim. sanalpazar.com/...
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Kullanmadığım telefonu satmam bende aynı telefondan kullanıyorum ve memnunum internet ayarlarını da yaptım internete girebiliyorum. arka kapakta made in china veya prc değil U.S.A yazıyor .
Yani Amerika malı ilgilenen arkadaşlar arayın yada çağrı atarsanız ararım yardımcı olurum. Çift kamerası var hafıza kartı takılıyor dokunmatiği hassas memnun kalacağınıza eminim.