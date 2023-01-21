Tam Boyutta Gör iPhone 4, bir ailenin mutfağında şarj olurken patladı, alev aldı ve yanma olayı videoya kaydedildi. Şans eseri yaralanan olmadı, yangın da söndürüldü.

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Aile, Facebook gönderisinde olayın detaylarını paylaştı. iPhone 4’ün yanma anı mutfakta her zaman kayıt yapmaya ayarlanmış bir Google Home ürünüyle kaydedildi. Aile, yaşadıkları olayı şöyle anlattı: “Evde yangın çıkmadığı için çok şanslıyız. Çocuklarımız dün gece eski iPhone 4’ü Apple şarj cihazıyla şarj ederken patladı ve alev aldı. O esnada biz uyuyorduk. Neyse ki tezgâhı yeni temizlemiştik; normalde çok sayıda okul kitabı ve kâğıt olurdu. Tezgâhın her yerinde telefonun parçaları ve yanık izleri var.”

Yüksek ısıya maruz kalma, delinme nedeniyle oluşan hasar ve üretici kusurları, böyle olaylara sebebiyet verebiliyor. Söz konusu iPhone’a gelince, şarj kablosunun iyi durumda olduğu görülse de ucuz şarj cihazı kullanılma ihtimali var. Tabii ki iPhone’un yaşı da bir faktör. Daha eski iPhone’ların pil bakımı çok önemli. Gerektiğinde pil değişimi yapılmalı.

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iPhone 4, şarjdayken alev aldı: Kamera anbean kaydetti