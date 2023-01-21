Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 4, şarjdayken alev aldı: Kamera anbean kaydetti

    Apple'ın 2010'da tanıttığı iPhone 4, bir evin mutfağında şarjdayken alev aldı. Google Nest kamerası yanma anını anbean kaydetti.                                 
    Oy Ver
    iPhone 4 şarjdayken alev aldı patladı Tam Boyutta Gör
    iPhone 4, bir ailenin mutfağında şarj olurken patladı, alev aldı ve yanma olayı videoya kaydedildi. Şans eseri yaralanan olmadı, yangın da söndürüldü.

    Aile, Facebook gönderisinde olayın detaylarını paylaştı. iPhone 4’ün yanma anı mutfakta her zaman kayıt yapmaya ayarlanmış bir Google Home ürünüyle kaydedildi. Aile, yaşadıkları olayı şöyle anlattı: “Evde yangın çıkmadığı için çok şanslıyız. Çocuklarımız dün gece eski iPhone 4’ü Apple şarj cihazıyla şarj ederken patladı ve alev aldı. O esnada biz uyuyorduk. Neyse ki tezgâhı yeni temizlemiştik; normalde çok sayıda okul kitabı ve kâğıt olurdu. Tezgâhın her yerinde telefonun parçaları ve yanık izleri var.”

    Yüksek ısıya maruz kalma, delinme nedeniyle oluşan hasar ve üretici kusurları, böyle olaylara sebebiyet verebiliyor. Söz konusu iPhone’a gelince, şarj kablosunun iyi durumda olduğu görülse de ucuz şarj cihazı kullanılma ihtimali var. Tabii ki iPhone’un yaşı da bir faktör. Daha eski iPhone’ların pil bakımı çok önemli. Gerektiğinde pil değişimi yapılmalı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız