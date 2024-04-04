DLSS 3.7 daha yüksek kalite ve performansla birlikte çıktı

Tam Boyutta Gör Nvidia DLSS yalnızca son beş yıldır sahnede olmasına rağmen, GeForce serisindeki en iyi ekran kartlarının onsuz nasıl olacağını hayal etmek zor. Sonuçta, güçlü RTX 4090 bile daha zorlu oyunlarda 4K'da ışın izleme konusunda yardıma ihtiyaç duyuyor. Firma aynı zamanda DLSS teknolojisini de sürekli geliştiriyor. Geliştiriciler için yayınlanan yeni DLSS 3.7 sürümü de oyunlarda, görsel kaliteyi ve performansı artıracak iyileştirmelerle geliyor.

DLSS 3.7 çıktı

Nvidia, geliştiriciler için Streamline aracının (SDK 2.4.0), yükseltme ve kare üretimi teknolojisinin en son sürümü olan DLSS 3.7.0'ı içeren yeni sürümünü yayınladı. Bilmeyenler için Streamline, geliştiricilerin projelerinde DLSS teknolojilerini uygulamalarını kolaylaştırmayı amaçlayan firma tarafından geliştirilen bir araç. Açık kaynaklı olması ve Intel XeSS ve AMD FSR gibi üçüncü taraf araçları desteklemesi açısından Microsoft'un yakında çıkacak olan DirectSR'sine de benziyor.

DLSS 3.7’nin oyunlarda ne zaman boy göstereceği şimdilik belirsiz ancak yeni sürümü test eden gözle görülür iyileştirmeler gördüklerini belirtiyor. Yeni sürümün Horizon Forbidden West gibi hızlı hareket eden nesnelerin olduğu oyunlarda daha az titreme ve bulanıklık yaptığı belirtiliyor. Bunun şimdiye kadarki en net sürüm olduğunun altı çiziliyor. Performans tarafında da kare hızı anlamında iyileştirmenin olduğu da söylenmekte.

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Yeni sürümü Watch Dogs Legion ile test eden bir kullanıcı ise DLSS 3.6'dan fark edilir derecede daha iyi göründüğünü ve görüntü kalitesinin DLAA'ya daha yakın olduğunu söylüyor. Derinlemesine testler ve karşılaştırmalar çıktıkça aradaki fark daha iyi bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte Nvidia bu yılın sonlarında RTX 50 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu kartların çıkışıyla DLSS 4’e geçileceği ve bu sürümün mevcut RTX 40 serisine gelmeyeceğin söyleniyor.

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DLSS 3.7 daha yüksek kalite ve performansla birlikte çıktı