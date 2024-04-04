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    Anlık Bildirim

    DLSS 3.7 daha yüksek kalite ve performansla birlikte çıktı

    Nvidia Deep Learning Super Sampling 3.7.0 veya bilindik adıyla DLSS 3.7 çıktı. DLSS 3.7 oyunlarda, özellikle de hareket halindeyken, görsel kaliteyi ve performansı artıracak.
    DLSS 3.7 daha yüksek kalite ve performansla birlikte çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia DLSS yalnızca son beş yıldır sahnede olmasına rağmen, GeForce serisindeki en iyi ekran kartlarının onsuz nasıl olacağını hayal etmek zor. Sonuçta, güçlü RTX 4090 bile daha zorlu oyunlarda 4K'da ışın izleme konusunda yardıma ihtiyaç duyuyor. Firma aynı zamanda DLSS teknolojisini de sürekli geliştiriyor. Geliştiriciler için yayınlanan yeni DLSS 3.7 sürümü de oyunlarda, görsel kaliteyi ve performansı artıracak iyileştirmelerle geliyor.

    DLSS 3.7 çıktı

    Nvidia, geliştiriciler için Streamline aracının (SDK 2.4.0), yükseltme ve kare üretimi teknolojisinin en son sürümü olan DLSS 3.7.0'ı içeren yeni sürümünü yayınladı. Bilmeyenler için Streamline, geliştiricilerin projelerinde DLSS teknolojilerini uygulamalarını kolaylaştırmayı amaçlayan firma tarafından geliştirilen bir araç. Açık kaynaklı olması ve Intel XeSS ve AMD FSR gibi üçüncü taraf araçları desteklemesi açısından Microsoft'un yakında çıkacak olan DirectSR'sine de benziyor.

    DLSS 3.7’nin oyunlarda ne zaman boy göstereceği şimdilik belirsiz ancak yeni sürümü test eden gözle görülür iyileştirmeler gördüklerini belirtiyor. Yeni sürümün Horizon Forbidden West gibi hızlı hareket eden nesnelerin olduğu oyunlarda daha az titreme ve bulanıklık yaptığı belirtiliyor. Bunun şimdiye kadarki en net sürüm olduğunun altı çiziliyor. Performans tarafında da kare hızı anlamında iyileştirmenin olduğu da söylenmekte.

    Yeni sürümü Watch Dogs Legion ile test eden bir kullanıcı ise DLSS 3.6'dan fark edilir derecede daha iyi göründüğünü ve görüntü kalitesinin DLAA'ya daha yakın olduğunu söylüyor. Derinlemesine testler ve karşılaştırmalar çıktıkça aradaki fark daha iyi bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte Nvidia bu yılın sonlarında RTX 50 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu kartların çıkışıyla DLSS 4’e geçileceği ve bu sürümün mevcut RTX 40 serisine gelmeyeceğin söyleniyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/97312/dlss-3-7-update-arrives-with-early-testers-reporting-improved-motion-clarity-and-performance/index.html https://developer.nvidia.com/rtx/dlss/get-started
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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