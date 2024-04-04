DLSS 3.7 daha yüksek kalite ve performansla birlikte çıktı

DLSS 3.7 çıktı
Nvidia, geliştiriciler için Streamline aracının (SDK 2.4.0), yükseltme ve kare üretimi teknolojisinin en son sürümü olan DLSS 3.7.0'ı içeren yeni sürümünü yayınladı. Bilmeyenler için Streamline, geliştiricilerin projelerinde DLSS teknolojilerini uygulamalarını kolaylaştırmayı amaçlayan firma tarafından geliştirilen bir araç. Açık kaynaklı olması ve Intel XeSS ve AMD FSR gibi üçüncü taraf araçları desteklemesi açısından Microsoft'un yakında çıkacak olan DirectSR'sine de benziyor.
DLSS 3.7’nin oyunlarda ne zaman boy göstereceği şimdilik belirsiz ancak yeni sürümü test eden gözle görülür iyileştirmeler gördüklerini belirtiyor. Yeni sürümün Horizon Forbidden West gibi hızlı hareket eden nesnelerin olduğu oyunlarda daha az titreme ve bulanıklık yaptığı belirtiliyor. Bunun şimdiye kadarki en net sürüm olduğunun altı çiziliyor. Performans tarafında da kare hızı anlamında iyileştirmenin olduğu da söylenmekte.
Yeni sürümü Watch Dogs Legion ile test eden bir kullanıcı ise DLSS 3.6'dan fark edilir derecede daha iyi göründüğünü ve görüntü kalitesinin DLAA'ya daha yakın olduğunu söylüyor. Derinlemesine testler ve karşılaştırmalar çıktıkça aradaki fark daha iyi bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte Nvidia bu yılın sonlarında RTX 50 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu kartların çıkışıyla DLSS 4’e geçileceği ve bu sürümün mevcut RTX 40 serisine gelmeyeceğin söyleniyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/97312/dlss-3-7-update-arrives-with-early-testers-reporting-improved-motion-clarity-and-performance/index.html https://developer.nvidia.com/rtx/dlss/get-started Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...